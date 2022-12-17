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https://sputnikarabic.ae/20221217/بعد-انتقادات-دولية-ماسك-يعيد-تفعيل-حسابات-صحفيين-على-تويتر-1071287899.html
بعد انتقادات دولية... ماسك يعيد تفعيل حسابات صحفيين على تويتر
بعد انتقادات دولية... ماسك يعيد تفعيل حسابات صحفيين على تويتر
أعلن رجل الأعمال الأمريكي، مالك "تويتر"، إيلون ماسك، اليوم السبت، رفع تعليق حسابات صحفيين يعملون في مؤسسات شهيرة على المنصة وذلك بعد انتقادات من الأمم المتحدة... 17.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-17T07:57+0000
2022-12-17T07:59+0000
إيلون ماسك
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منوعات
مجتمع
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وقال ماسك عبر "تويتر"، إنه سيعيد تفعيل حسابات الصحفيين على المنصة.وكانت الأمم المتحدة قد نددت بشدة، أمس الجمعة، بتعليق مالك منصة "تويتر"، إيلون ماسك، العديد من حسابات الصحفيين الأمريكيين، معتبرة أن القرار يمثل "سابقة خطيرة".وقال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للمنظمة، أنطونيو غوتيريش: "نحن منزعجون جداً للتعليق التعسفي لحسابات صحفيين على (تويتر). يجب عدم إسكات أصوات وسائل الإعلام على منصة تعلن أنها فضاء حرية (...) إن القرار يمثل سابقة خطيرة في وقت يواجه فيه الصحفيون في كل أنحاء العالم رقابة وتهديدات جسدية، وحتى أسوأ من ذلك".وفي وقت سابق، أعربت المفوضية الأوروبية، عن "قلقها" تجاه تصرف ماسك، مهددة إياه بفرض "عقوبات قريبا".مساء أمس الخميس، حظر موقع "تويتر"، حسابات العديد من الصحفيين البارزين في مؤسسات إخبارية شهيرة، دون تفسير.وذكرت شبكة "سي إن إن"، أن من بين هذه الحسابات، التي تم حظرها بشكل مفاجئ، حساب دوني أوسوليفان من شبكة "سي إن إن"، ورايان ماك من صحيفة "نيويورك تايمز"، ودرو هارويل من "واشنطن بوست"، والعديد من الصحفيين الآخرين.كما تم أيضا حظر حساب الصحفي المستقل آرون روبار، الذي أكد نه لم يتلق أي اتصال من "تويتر" بشأن الحظر.يأتي حظر حسابات الصحفيين بعد أن حظر "تويتر"، يوم الأربعاء، حساب "ElonJet"، الذي يتتبع طائرة ماسك الخاصة على منصته، ويتابعه أكثر من 500 ألف متابع.
https://sputnikarabic.ae/20221216/تويتر-يحظر-حسابات-صحفيين-يعملون-لوسائل-إعلام-شهيرة-دون-تفسير-1071250606.html
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إيلون ماسك, تويتر, منوعات, مجتمع
إيلون ماسك, تويتر, منوعات, مجتمع

بعد انتقادات دولية... ماسك يعيد تفعيل حسابات صحفيين على تويتر

07:57 GMT 17.12.2022 (تم التحديث: 07:59 GMT 17.12.2022)
© AFP 2022 / DIMITRIOS KAMBOURISالملياردير، إيلون ماسك
الملياردير، إيلون ماسك - سبوتنيك عربي, 1920, 17.12.2022
© AFP 2022 / DIMITRIOS KAMBOURIS
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أعلن رجل الأعمال الأمريكي، مالك "تويتر"، إيلون ماسك، اليوم السبت، رفع تعليق حسابات صحفيين يعملون في مؤسسات شهيرة على المنصة وذلك بعد انتقادات من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وتهديدهم بفرض عقوبات.
وقال ماسك عبر "تويتر"، إنه سيعيد تفعيل حسابات الصحفيين على المنصة.
وكانت الأمم المتحدة قد نددت بشدة، أمس الجمعة، بتعليق مالك منصة "تويتر"، إيلون ماسك، العديد من حسابات الصحفيين الأمريكيين، معتبرة أن القرار يمثل "سابقة خطيرة".

وقال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للمنظمة، أنطونيو غوتيريش: "نحن منزعجون جداً للتعليق التعسفي لحسابات صحفيين على (تويتر). يجب عدم إسكات أصوات وسائل الإعلام على منصة تعلن أنها فضاء حرية (...) إن القرار يمثل سابقة خطيرة في وقت يواجه فيه الصحفيون في كل أنحاء العالم رقابة وتهديدات جسدية، وحتى أسوأ من ذلك".
وفي وقت سابق، أعربت المفوضية الأوروبية، عن "قلقها" تجاه تصرف ماسك، مهددة إياه بفرض "عقوبات قريبا".
موقع تويتر للتغريدات - سبوتنيك عربي, 1920, 16.12.2022
تويتر يحظر حسابات صحفيين يعملون لوسائل إعلام شهيرة دون تفسير
أمس, 06:15 GMT
مساء أمس الخميس، حظر موقع "تويتر"، حسابات العديد من الصحفيين البارزين في مؤسسات إخبارية شهيرة، دون تفسير.
وذكرت شبكة "سي إن إن"، أن من بين هذه الحسابات، التي تم حظرها بشكل مفاجئ، حساب دوني أوسوليفان من شبكة "سي إن إن"، ورايان ماك من صحيفة "نيويورك تايمز"، ودرو هارويل من "واشنطن بوست"، والعديد من الصحفيين الآخرين.
كما تم أيضا حظر حساب الصحفي المستقل آرون روبار، الذي أكد نه لم يتلق أي اتصال من "تويتر" بشأن الحظر.
يأتي حظر حسابات الصحفيين بعد أن حظر "تويتر"، يوم الأربعاء، حساب "ElonJet"، الذي يتتبع طائرة ماسك الخاصة على منصته، ويتابعه أكثر من 500 ألف متابع.
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