https://sputnikarabic.ae/20221217/الرئاسة-الفلسطينية-لا-سلام-دون-الشرعية-الدولية-والقانون-الدولي-1071301454.html

الرئاسة الفلسطينية: لا سلام دون الشرعية الدولية والقانون الدولي

الرئاسة الفلسطينية: لا سلام دون الشرعية الدولية والقانون الدولي

قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، اليوم السبت، إنه لا سلام دون الشرعية الدولية والقانون الدولي. 17.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-17T16:35+0000

2022-12-17T16:35+0000

2022-12-17T16:35+0000

العالم العربي

بنيامين نتنياهو

أخبار فلسطين اليوم

إسرائيل

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101533/14/1015331412_0:216:3916:2419_1920x0_80_0_0_155d63b359a7119889ba17a42815164c.jpg

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، مساء اليوم السبت، بأن تصريحات أبو ردينة جاءت ردا على ما صرح به بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف، حينما قال إن "السلام مع الفلسطينيين سيكون على أساس منحهم صلاحيات لحكم أنفسهم دون سيادة، مع وجود الأمن بيد إسرائيل".ورفض نبيل أبو ردينة مثل هذه التصريحات، معتبرا أنها "تشكل تحديا لقرارات الشرعية الدولية، خاصة قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334، الذي اعتبر أن الاستيطان في الأراضي الفلسطينية بما فيها القدس الشرقية جميعه غير شرعي".وشدد المسؤول الفلسطيني على أن حق شعبه يتمثل في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، باعتباره الأساس لتحقيق السلام العادل القائم على قرارات الشرعية الدولية، مشيرا إلى أن تصريحات نتنياهو تظهر للعالم حقيقة النوايا الإسرائيلية المعادية للشرعية الدولية والقانون الدولي.قال نبيل أبو ردينة:ولفت الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية إلى أن دول العالم سئمت من هذه المواقف الإسرائيلية المتواصلة واستمرار جرائم الاحتلال، مشيرا إلى أن خرق إسرائيل للقانون الدولي سيعرضها للمساءلة القانونية، محذرا من خطورة هذه السياسة الإسرائيلية التي تريد تكريس الاحتلال و"الابارتهايد".وحمَّل نبيل أبو ردينة الإدارة الأمريكية مسؤولية الوفاء بوعودها والحفاظ على حل الدولتين على أساس الشرعية الدولية، والحفاظ على الوضع التاريخي في القدس ومقدساتها، مشددا على أنه لا سلام مع استمرار سياسة الضم وسياسة الفصل العنصري، واستمرار العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني.

https://sputnikarabic.ae/20221216/الأمم-المتحدة-تقر-بأغلبية-ساحقة-حق-الشعب-الفلسطيني-في-تقرير-مصيره-1071254133.html

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم العربي, بنيامين نتنياهو, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل