بعد تخلي اليابان عن استراتيجيتها الدفاعية... مقارنة بين ثاني ورابع قوتين عسكريتين في آسيا
© AFP 2022 / -الجيش الصيني - مقاتلات "جي - 20" التابعة للقوات الجوية الصينية
© AFP 2022 / -
يصنف الجيش الياباني في المرتبة الـ 5 عالميا بينما يصنف الجيش الصيني في المرتبة الثالثة بين أضخم 142 جيشا في العالم وكلاهما يمتلك قوة عسكرية متطورة.
أما في تصنيف أقوى الجيوش الأسيوية فيصنف الجيش الصيني في المرتبة الثانية بعد روسيا ويأتي الجيش الياباني في المرتبة الرابعة على مستوى القارة، حسبما تشير إحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي لعام 2022.
ويأتي تصنيف الجيش الياباني الذي يجعله بين أضخم 5 جيوش في العالم في ظل الاستراتيجية الدفاعية التي تتبناها طوكيو منذ عقود، إثر هزيمتها في الحرب العالمية الثانية.
8 نوفمبر, 12:30 GMT
ورغم ذلك فقد أعلنت اليابان تخليها عن الاستراتيجية الدفاعية وبررت ذلك بمواجهة ما وصفته بـ"التحدي الاستراتيجي غير المسبوق الذي تمثله العدوانية العسكرية الصينية المتزايدة".
قدرات الجيش الصيني
القوة البشرية: 3 ملايين و134 ألف جندي.
العتاد العسكري
3285 طائرة حربية.
5 آلاف و250 دبابة.
35 ألف مدرعة.
4 آلاف و120 مدفعا ذاتي الحركة.
1734 مدفعا مقطورا.
3 آلاف و160 راجمة صواريخ.
777 وحدة بحرية.
وتمتلك الصين ثاني أضخم ميزانية دفاع في العالم ويقدر إنفاقها الدفاعي في 2022 بـ 230 مليار دولار.
© AP Photo / Mark Schiefelbeinالجيش الصيني يستعرض قدراته النووي خلال عرض عسكري يشمل صواريخ نووية
الجيش الصيني يستعرض قدراته النووي خلال عرض عسكري يشمل صواريخ نووية
© AP Photo / Mark Schiefelbein
قدرات الجيش الياباني
القوة البشرية: 309 آلاف جندي.
العتاد العسكري
1449 طائرة حربية.
1004 دبابات.
5 آلاف و500 مدرعة.
214 مدفعا ذاتي الحركة.
480 مدفعا مقطورا.
99 راجمة صواريخ.
155 وحدة بحرية.
وتمتلك اليابان سابع أضخم ميزانية دفاع في العالم ويقدر إنفاقها الدفاعي في 2022 بـ 47.4 مليار دولار.
© AFP 2022 / KAZUHIRO NOGIالجيش الياباني
الجيش الياباني
© AFP 2022 / KAZUHIRO NOGI
ما هو هدف اليابان من التخلي عن استراتيجيتها الدفاعية؟
تنص استراتيجية الأمن القومي الياباني التي صدرت، أمس الجمعة، أن طوكيو ستعمل على لعب دور أكبر فيما يتعلق بالأمن الإقليمي وخلق توازن جديد في العلاقات الدولية بالتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها.
© AFP 2022 / KAZUHIRO NOGIالجيش الياباني
الجيش الياباني
© AFP 2022 / KAZUHIRO NOGI
واعتبرت الصين أن الاستراتيجية الجديدة لليابان تثير التوتر والمواجهة في المنطقة ويشكك في التزام اليابان بمسار التنمية السلمية الذي اتخذته بعد الحرب العالمية الثانية.
© Sputnikمعلومات عن الصاروخ الصيني الخارق "دي إف - 17"
معلومات عن الصاروخ الصيني الخارق "دي إف - 17"
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