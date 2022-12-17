https://sputnikarabic.ae/20221217/بعد-تخلي-اليابان-عن-استراتيجيتها-الدفاعية-مقارنة-بين-ثاني-ورابع-قوتين-عسكريتين-في-آسيا-1071301615.html

بعد تخلي اليابان عن استراتيجيتها الدفاعية... مقارنة بين ثاني ورابع قوتين عسكريتين في آسيا

بعد تخلي اليابان عن استراتيجيتها الدفاعية... مقارنة بين ثاني ورابع قوتين عسكريتين في آسيا

يصنف الجيش الياباني في المرتبة الـ 5 عالميا بينما يصنف الجيش الصيني في المرتبة الثالثة بين أضخم 142 جيشا في العالم وكلاهما يمتلك قوة عسكرية متطورة. 17.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-17T17:06+0000

2022-12-17T17:06+0000

2022-12-17T17:06+0000

رصد عسكري

الصين

الولايات المتحدة الأمريكية

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أما في تصنيف أقوى الجيوش الأسيوية فيصنف الجيش الصيني في المرتبة الثانية بعد روسيا ويأتي الجيش الياباني في المرتبة الرابعة على مستوى القارة، حسبما تشير إحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي لعام 2022.ويأتي تصنيف الجيش الياباني الذي يجعله بين أضخم 5 جيوش في العالم في ظل الاستراتيجية الدفاعية التي تتبناها طوكيو منذ عقود، إثر هزيمتها في الحرب العالمية الثانية.ورغم ذلك فقد أعلنت اليابان تخليها عن الاستراتيجية الدفاعية وبررت ذلك بمواجهة ما وصفته بـ"التحدي الاستراتيجي غير المسبوق الذي تمثله العدوانية العسكرية الصينية المتزايدة".قدرات الجيش الصينيالعتاد العسكريوتمتلك الصين ثاني أضخم ميزانية دفاع في العالم ويقدر إنفاقها الدفاعي في 2022 بـ 230 مليار دولار.قدرات الجيش اليابانيالعتاد العسكريوتمتلك اليابان سابع أضخم ميزانية دفاع في العالم ويقدر إنفاقها الدفاعي في 2022 بـ 47.4 مليار دولار.ما هو هدف اليابان من التخلي عن استراتيجيتها الدفاعية؟تنص استراتيجية الأمن القومي الياباني التي صدرت، أمس الجمعة، أن طوكيو ستعمل على لعب دور أكبر فيما يتعلق بالأمن الإقليمي وخلق توازن جديد في العلاقات الدولية بالتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها.واعتبرت الصين أن الاستراتيجية الجديدة لليابان تثير التوتر والمواجهة في المنطقة ويشكك في التزام اليابان بمسار التنمية السلمية الذي اتخذته بعد الحرب العالمية الثانية.

https://sputnikarabic.ae/20221216/اليابان-تتخلى-عن-استراتيجيتها-الدفاعية-بعد-6-عقود-لمواجهة-قوة-الصين-المتنامية-1071280410.html

https://sputnikarabic.ae/20221108/شي-جين-بينغ-يوعز-بزيادة-القدرة-القتالية-للجيش-الصيني--1069945435.html

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