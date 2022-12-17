https://sputnikarabic.ae/20221217/رئيسة-بيرو-تدعو-البرلمان-إلى-تقديم-موعد-الانتخابات-وتؤكد-أنها-لن-تستقيل-1071301337.html

رئيسة بيرو تدعو البرلمان إلى تقديم موعد الانتخابات وتؤكد أنها لن تستقيل

رئيسة بيرو تدعو البرلمان إلى تقديم موعد الانتخابات وتؤكد أنها لن تستقيل

دعت رئيسة بيرو، دينا بولوارت، البرلمان إلى تقديم موعد الانتخابات وسط الاضطرابات التي تشهدها البلاد، بعد أن رفض بعض النواب اقتراح سابق لها في هذا الصدد. 17.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-17T16:32+0000

2022-12-17T16:32+0000

2022-12-17T16:32+0000

العالم

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ووجهت بولوارت انتقادات إلى المشرعين لعدم تأييدهم دعوات واسعة النطاق لإجراء انتخابات مبكرة كوسيلة للخروج من أزمة سياسية عميقة نشبت عندما حاول المخلوع بيدرو كاستيلو حل البرلمان والحكم بمرسوم.في مؤتمر صحفي عقدته، في وقت مبكر من اليوم السبت، رفضت بولوارت دعوات بعض المتظاهرين بالاستقالة، بحجة أن مثل هذه الخطوة لن تحل المشاكل العاجلة التي تواجه بيرو، مثل أسوأ موجة جفاف منذ نصف قرن، بل ستعمق الفوضى على حد قولها.وبدلاً من ذلك، انتقدت البرلمان، الذي فشل يوم أمس الجمعة في حشد عدد كافٍ من الأصوات للموافقة على اقتراحها بتعديل دستوري من شأنه أن يقدم موعد الانتخابات، التي كان من المقرر إجراؤها في الأصل في عام 2026، إلى ديسمبر/كانون الأول 2023.ودعت بولوارت المشرعين إلى إعادة النظر في موقفهم، مستشهدة باستطلاعات الرأي التي تشير إلى أن أكثر من 80% من سكان بيرو يريدون انتخابات عامة – رئاسية وبرلمانية - لتحقيق الاستقرار في البلاد.وقالت الرئيسة في أحد أقوى خطاباتها منذ توليها منصبها خلفا للرئيس السابق بيدرو كاستيلو قبل 10 أيام: "لا تكونوا عميان (..) انظروا إلى الناس واتخذوا إجراءات تتماشى مع ما يطلبونه".ولقي ما لا يقل عن 20 شخصا مصرعهم، وأصيب أكثر من 500 من المتظاهرين وقوات أمن، في احتجاجات انتشرت في أنحاء بيرو بعد أن أطاح المشرعون بكاستيلو من السلطة الأسبوع الماضي. لم تؤد الأزمة إلا إلى تعميق حالة عدم الاستقرار التي تعصف بالبلاد، وأعلنت بولوارت حالة الطوارئ على مستوى البلاد لمدة 30 يومًا.

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