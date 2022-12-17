https://sputnikarabic.ae/20221217/رغم-الاحتجاجات-الحكومة-الأردنية-تؤكد-أنها-لا-تستطيع-خفض-سعر-المحروقات-وتحذر-من-عواقبه-1071290578.html

رغم الاحتجاجات... الحكومة الأردنية تؤكد أنها لا تستطيع خفض سعر المحروقات وتحذر من عواقبه

رغم الاحتجاجات... الحكومة الأردنية تؤكد أنها لا تستطيع خفض سعر المحروقات وتحذر من عواقبه

رد وزير الداخلية الأردني مازن الفراية على المطالب الرامية لتخفيض أسعار المحروقات لإنهاء الأزمة التي تشهدها البلاد. 17.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-17T10:38+0000

2022-12-17T10:38+0000

2022-12-17T10:42+0000

أخبار الأردن

اقتصاد

العالم العربي

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/04/06/1048589761_0:292:3072:2020_1920x0_80_0_0_a475d44285225cd77f79e31c7c3357ab.jpg

وقال الفراية، خلال مؤتمر صحفي عقد في مقر وزارة الداخلية، أمس الجمعة، "فيما يتعلق بأسعار المحروقات، القضية ليست أنه أنا ما بدي.. القضية أنا ما بقدر".وأضاف "هناك فرق كبير ما بين شو بدك إياه وشو أنا أقدر أقدملك". حسب تعبيره.وأردف "كل شيء نقدر نقدمه، نحن بنقدمه. يعني ما في شيء أهم عندنا من أننا نحل الظرف الذي نحن فيه، ولا يوجد حكومة ولا مجلس نواب لديهم الرغبة بمشاهدة البلد في الحالة التي تمر بها".وأكد أن الحكومة تقوم بتقديم كل ما بوسعها لدعم الطبقات الفقيرة والمستفيدين من المعونة الوطنية ضمن مقدرة الموازنة.وكان نائب رئيس البرلمان الأردني، نائب رئيس البرلمان العربي، خليل حسين عطية، قد ناشد في وقت سابق، الحكومة الأردنية التراجع عن قرارها الأخير برفع سعر الوقود لأنه تسبب في احتجاجات قد تتزايد وتيرتها مثل كرة الثلج ولن تنحسر في المدى القريب.وقال عطية في تصريحات خاصة لـ"راديو لسبوتنيك" إن هذه الاحتجاجات تعطي فرصة للتدخلات الخارجية والمندسين من الخارج مما يجعل الوضع خارجًا عن السيطرة ما لم يتدخل العقلاء وأصحاب القرار لإبطال هذه التدخلات الخارجية التي يراد منها النيل من استقرار البلاد.وأضاف أن البرلمان يعد الآن مذكرة حجب ثقة عن الحكومة في حال لم تتراجع عن هذه الخطوة ولم تستجب لمطالب الشارع.ويشهد الأردن توترات جراء إضراب أعلنه سائقو الشاحنات ووسائل النقل المختلفة منذ أكثر من 10 أيام، بسبب رفع الحكومة أسعار المحروقات.

https://sputnikarabic.ae/20221216/نائب-رئيس-البرلمان-الأردني-يناشد-الحكومة-التراجع-عن-رفع-سعر-الوقود-ويهدد-بسحب-الثقة-منها-1071262790.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار الأردن, اقتصاد, العالم العربي