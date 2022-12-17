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Мужчины фотографируется у знака ЧМ-2022 по футболу в Катаре - سبوتنيك عربي, 1920
بطولة كأس العالم 2022
تستضيف قطر بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، في الفترة من 20 نوفمبر إلى 18 ديسمبر 2022. وهذه أول نسخة من كأس العالم تقام في الوطن العربي والثانية التي تقام في آسيا بعد نسخة 2002 التي أُقيمت في كوريا الجنوبية واليابان. فرنسا هي حاملة اللقب، بعد فوزها على كرواتيا 4–2 في كأس العالم 2018 في روسيا.
https://sputnikarabic.ae/20221217/مدرب-فرنسا-يلمح-إلى-وجود-خطة-للتعامل-مع-ميسي-في-نهائي-كأس-العالم-2022-1071290982.html
مدرب فرنسا يلمح إلى وجود خطة للتعامل مع ميسي في نهائي كأس العالم 2022
مدرب فرنسا يلمح إلى وجود خطة للتعامل مع ميسي في نهائي كأس العالم 2022
ألمح مدرب المنتخب الفرنسي لكرة القدم، ديدييه ديشان، إلى أن فرنسا لديها خطة للتعامل مع اللاعب الأبرز في منتخب ‏الأرجنتين، ليونيل ميسي، في المباراة النهائية... 17.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-17T10:54+0000
2022-12-17T10:55+0000
بطولة كأس العالم 2022
أخبار فرنسا
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وقال ديشان في تصريحات صحفية: "سبق وأن واجهنا ميسي بالفعل، هل تتذكرون في كأس العالم 2018؟ سوف نفكر في ذلك، وحتما هناك احتياطات يجب اتخاذها للحد من نفوذه"، وفقا لموقع "جول".وأردف: "قبل 4 سنوات، توقعنا من ميسي أن يكون على الجانب الأيمن أكثر، ولكن كان يلعب في قلب الهجوم، أما الآن فهو صانع ألعاب لديه المزيد من الحرية، لذلك سيكون من الصعب تحييده، ما لم يكن مريضا، لا نعرف، لا أتمنى له ذلك بالطبع".يشار إلى أن المنتخب الفرنسي تفوق على ليونيل ميسي ومنتخب بلاده الأرجنتين قبل 4 سنوات، في بطولة كأس العالم التي أقيمت في روسيا، عندما كانا في طريقهما للفوز بالجائزة النهائية، إذ تغلبوا على خصمهم من أمريكا الجنوبية 4-3 في مباراة دور الـ16.يشار إلى أن المباراة النهائية لبطولة كأس العالم 2022، ستقام غدا الأحد الموافق 18 ديسمبر/ كانون الأول الجاري في الساعة 15:00 بتوقيت غرينتش، ليسدل الستار على أول مونديال يقام في العالم العربي "قطر 2022".
https://sputnikarabic.ae/20221215/المنتخب-الفرنسي-يصاب-بنزلة-برد-قبل-نهائي-كأس-العالم-2022-1071235636.html
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أخبار فرنسا , رياضة, مجتمع
أخبار فرنسا , رياضة, مجتمع

مدرب فرنسا يلمح إلى وجود خطة للتعامل مع ميسي في نهائي كأس العالم 2022

10:54 GMT 17.12.2022 (تم التحديث: 10:55 GMT 17.12.2022)
© AFP 2022 / KIRILL KUDRYAVTSEVليونيل ميسي
ليونيل ميسي - سبوتنيك عربي, 1920, 17.12.2022
ليونيل ميسي
© AFP 2022 / KIRILL KUDRYAVTSEV
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ألمح مدرب المنتخب الفرنسي لكرة القدم، ديدييه ديشان، إلى أن فرنسا لديها خطة للتعامل مع اللاعب الأبرز في منتخب ‏الأرجنتين، ليونيل ميسي، في المباراة النهائية لبطولة كأس العالم 2022، المقامة غدا ‏الأحد، في قطر.‏
وقال ديشان في تصريحات صحفية: "سبق وأن واجهنا ميسي بالفعل، هل تتذكرون في كأس العالم 2018؟ سوف نفكر في ذلك، وحتما هناك احتياطات يجب اتخاذها للحد من نفوذه"، وفقا لموقع "جول".
وأردف: "قبل 4 سنوات، توقعنا من ميسي أن يكون على الجانب الأيمن أكثر، ولكن كان يلعب في قلب الهجوم، أما الآن فهو صانع ألعاب لديه المزيد من الحرية، لذلك سيكون من الصعب تحييده، ما لم يكن مريضا، لا نعرف، لا أتمنى له ذلك بالطبع".
منتخب فرنسا بعد الفوز على إنجلترا في كأس العالم قطر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.12.2022
بطولة كأس العالم 2022
المنتخب الفرنسي يصاب بنزلة برد قبل نهائي كأس العالم 2022‏
15 ديسمبر, 14:23 GMT
يشار إلى أن المنتخب الفرنسي تفوق على ليونيل ميسي ومنتخب بلاده الأرجنتين قبل 4 سنوات، في بطولة كأس العالم التي أقيمت في روسيا، عندما كانا في طريقهما للفوز بالجائزة النهائية، إذ تغلبوا على خصمهم من أمريكا الجنوبية 4-3 في مباراة دور الـ16.
يشار إلى أن المباراة النهائية لبطولة كأس العالم 2022، ستقام غدا الأحد الموافق 18 ديسمبر/ كانون الأول الجاري في الساعة 15:00 بتوقيت غرينتش، ليسدل الستار على أول مونديال يقام في العالم العربي "قطر 2022".
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