https://sputnikarabic.ae/20221217/مدرب-فرنسا-يلمح-إلى-وجود-خطة-للتعامل-مع-ميسي-في-نهائي-كأس-العالم-2022-1071290982.html

مدرب فرنسا يلمح إلى وجود خطة للتعامل مع ميسي في نهائي كأس العالم 2022

مدرب فرنسا يلمح إلى وجود خطة للتعامل مع ميسي في نهائي كأس العالم 2022

ألمح مدرب المنتخب الفرنسي لكرة القدم، ديدييه ديشان، إلى أن فرنسا لديها خطة للتعامل مع اللاعب الأبرز في منتخب ‏الأرجنتين، ليونيل ميسي، في المباراة النهائية... 17.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-17T10:54+0000

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وقال ديشان في تصريحات صحفية: "سبق وأن واجهنا ميسي بالفعل، هل تتذكرون في كأس العالم 2018؟ سوف نفكر في ذلك، وحتما هناك احتياطات يجب اتخاذها للحد من نفوذه"، وفقا لموقع "جول".وأردف: "قبل 4 سنوات، توقعنا من ميسي أن يكون على الجانب الأيمن أكثر، ولكن كان يلعب في قلب الهجوم، أما الآن فهو صانع ألعاب لديه المزيد من الحرية، لذلك سيكون من الصعب تحييده، ما لم يكن مريضا، لا نعرف، لا أتمنى له ذلك بالطبع".يشار إلى أن المنتخب الفرنسي تفوق على ليونيل ميسي ومنتخب بلاده الأرجنتين قبل 4 سنوات، في بطولة كأس العالم التي أقيمت في روسيا، عندما كانا في طريقهما للفوز بالجائزة النهائية، إذ تغلبوا على خصمهم من أمريكا الجنوبية 4-3 في مباراة دور الـ16.يشار إلى أن المباراة النهائية لبطولة كأس العالم 2022، ستقام غدا الأحد الموافق 18 ديسمبر/ كانون الأول الجاري في الساعة 15:00 بتوقيت غرينتش، ليسدل الستار على أول مونديال يقام في العالم العربي "قطر 2022".

https://sputnikarabic.ae/20221215/المنتخب-الفرنسي-يصاب-بنزلة-برد-قبل-نهائي-كأس-العالم-2022-1071235636.html

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