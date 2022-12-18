https://sputnikarabic.ae/20221218/إيران-تكذب-أمريكا-مجددا-بشأن-إمداد-روسيا-بمسيرات-لإشراكها-في-العملية-العسكرية-في-أوكرانيا-1071331200.html

إيران تكذب أمريكا مجددا بشأن إمداد روسيا بمسيرات لإشراكها في العملية العسكرية في أوكرانيا

إيران تكذب أمريكا مجددا بشأن إمداد روسيا بمسيرات لإشراكها في العملية العسكرية في أوكرانيا

أكدت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الأحد، أن "الاتهامات الأمريكية لطهران فيما يتعلق بالأزمة في أوكرانيا، لا أساس لها من الصحة"، وذلك في أعقاب اتهامات من... 18.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-18T16:18+0000

2022-12-18T16:18+0000

2022-12-18T16:18+0000

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طهران- سبوتنيك. وقال المتحدث ياسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، إن "مزاعم رئيس وكالة التجسس الأمريكية بشأن التعاون بين إيران وروسيا، وكذلك اتهاماته لإيران فيما يتعلق بأزمة أوكرانيا، لا أساس لها من الصحة وجزءا من حرب الدعاية الأمريكية ضد طهران".وأضاف كنعاني، أن "التعاون بين إيران وروسيا في مختلف المجالات، بما في ذلك التعاون الدفاعي، يتوسع في إطار المصالح المشتركة، وبما يتوافق مع الحقوق والالتزامات الدولية للبلدين وليس ضد أي دولة ثالثة".وكانت إيران، كشفت تفاصيل اجتماع فريقي الخبراء الإيرانيين والأوكرانيين، مؤكدة أن "الجانب الأوكراني لم يقدم أي وثيقة تدل على استخدام روسيا لمسيرات إيرانية خلال عمليتها العسكرية في أوكرانيا".وقال وزير الدفاع الإيراني العميد رضا أشتياني، إن "الفريق الأوكراني أرجأ هذا الأمر إلى الاجتماعات القادمة، رغم أنه لا يحظى بأهمية ولا حاجة لمتابعته"، مضيفا أن "الكثير من هذه التصريحات قائمة على أسس واهية وشائعات لاأساس لها".وأكد العميد أشتياني، على أن "التعاون العسكري بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وروسيا بدأ منذ أمد بعيد ولا يتعلق باستخدام الطائرات من دون طيار الإيرانية في أزمة أوكرانيا".وأفادت وكالة "نور نيوز" المقربة من مجلس الأمن القومي الإيراني، في تقرير لها، الشهر الماضي، بأن "الخبراء الأوكرانيين لم يقدموا لنظرائهم الإيرانيين أي أدلة بشأن المزاعم التي ساقتها كييف عن استخدام طائرات مسيرة إيرانية في أزمة أوكرانيا من طرف روسيا".وقالت الوكالة، إنه "في ضوء المتابعة المكثفة والمستمرة من قبل الجمهورية الإسلامية الإيرانية، عقد اجتماع على مستوى الخبراء بين إيران وأوكرانيا مؤخرا، لكن الجانب الأوكراني كان خالي الوفاض تماما من أي وثيقة تثبت المزاعم التي أطلقها بشأن المسيّرات".وأوضح التقرير أنه "قبل أسابيع قليلة ورغم اتفاق البلدين على عقد اجتماع خبراء في بولندا، أعلن الجانب الأوكراني قبل ساعة من الاجتماع أنه لن يشارك في الاجتماع، ولكن مع المتابعة المكثفة للجمهورية الإسلامية، عُقد اجتماع خبراء مؤخرا بين البلدين".وأكدت الوكالة أن "الجانب الأوكراني لم يقدم أي وثائق يمكن الدفاع عنها لإثبات الادعاءات المطروحة، وتقرر بموافقة البلدين، أن يقوم الجانب الأوكراني بجمع وتقديم وثائقه لمراجعة الخبراء في الاجتماع المشترك المقبل".وكان وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، أكد الشهر الماضي، خلال اتصال هاتفي مع مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أن "الادعاءات بشأن تزويد إيران لروسيا بأسلحة وطائرات مسيرة لاستخدامها ضد أوكرانيا لا أساس لها".ورفض الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، ما وصفها بالادعاءات غير الصحيحة بشأن مواقف إيران من النزاع في أوكرانيا، وذلك في ظل تداول وسائل إعلام غربية تقارير حول تزويد طهران لموسكو بطائرات مسيرة لاستخدامها في العمليات الدائرة في أوكرانيا.وأعلن وزير الخارجية الأوكراني، دميتري كوليبا، أنه أرسل مقترحا لرئيسه فلاديمير زيلينسكي، يطالب فيه بقطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران؛ وذلك على خلفية مزاعم تزويدها روسيا بالطائرات المسيرة الهجومية.من جانبها، أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن مزاعم شراء روسيا مسيرات إيرانية، تم طرحها بشكل مصطنع، من خلال وسائل الإعلام الأمريكية.بدوره، أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، أن المعدات العسكرية المستخدمة في العملية الخاصة روسية المنشأ، وتحمل تسميات روسية.

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