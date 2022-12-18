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إيران تلقي القبض على عصابة تهريب ذخيرة في مدينة آبادان
إيران تلقي القبض على عصابة تهريب ذخيرة في مدينة آبادان
أعلن قائد حرس الحدود الإيراني في محافظة خوزستان، العميد لطف علي باكباز، اليوم الأحد، القضاء على عصابة تهريب ذخيرة حربية في مدينة آبادان. 18.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-18T16:19+0000
2022-12-18T16:19+0000
إيران
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وذكرت وكالة مهر للأنباء، مساء اليوم الأحد، أن العميد لطف علي باكبار قد أعلن القضاء على عصابة تهريب ذخيرة حربية في مدينة آبادان، ضمن مكافحة تهريب الأسلحة والمعدات التي يمكن استخدامها في أعمال الشغب التي شهدتها البلاد مؤخرا.ونقلت الوكالة عن العميد باكباز:وشدد قائد حرس الحدود الإيراني في محافظة خوزستان أن مجموعة من المهربين حاولوا نقل شحنة كبيرة من المعدات العسكرية عبر مياه نهر أروند، وأن قوات حرس الحدود بدأوا عملياتهم ضد الشبكة "الإرهابية".وأفاد العميد لطف علي باكباز أن الفريق الاستكشافي البحري في مدينة آبادان نفذ كمينا دقيقا في نهر أروند وأحتجز زورقا للصيد، حيث نجح فريق حرس الحدود في "إلقاء القبض على شخص واحد وضبط 14 ألف رصاصة حربية لرشاشة كلاشينكوف و2750 رصاصة مسدس تم إخفاؤها بشكل دقيق".وأشار العميد باكباز إلى أن رجال خفر الحدود استطاعوا قبل فترة من خلال عمليات ليلية ضبط 6700 رصاصة حربية من المهربين.وأعلنت إيران، في وقت سابق، أنها فككت ما وصفتها بخلية مدعومة من الخارج خططت لعمليات تخريبية في وقت تشهد البلاد احتجاجات معارضة للنظام تتعلق بعنف قوى الأمن تقول طهران إنها مدعومة من الخارج.ووفقا للتلفزيون الإيراني: "اعترفت الخلية بتخطيطها لاغتيال عدد من الأشخاص والشخصيات العربية وتكرار سيناريو القتل وإثارة الشغب في المحافظة".يأتي ذلك بعد أسابيع من مقتل 13 شخصاً وإصابة العشرات إثر هجوم مسلح استهدف مزار "شاه جراغ" الديني في مدينة شيراز جنوبي إيران.كما قُتل عنصر من قوات الحرس الثوري الإيراني وعنصر من قوات التعبئة الشعبية، الشهر الماضي، إثر هجوم مسلح لمجهولين في مدينة زاهدان مركز محافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرقي إيران.
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إيران, أخبار العالم الآن
إيران, أخبار العالم الآن

إيران تلقي القبض على عصابة تهريب ذخيرة في مدينة آبادان

16:19 GMT 18.12.2022
© AFP 2022 / HO / Iranian Army office مناورات عسكرية مشتركة بين قوات الجيش الإيراني وفيلق الحرس الثوري الإسلامي، 12 أكتوبر2021
 مناورات عسكرية مشتركة بين قوات الجيش الإيراني وفيلق الحرس الثوري الإسلامي، 12 أكتوبر2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.12.2022
© AFP 2022 / HO / Iranian Army office
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أعلن قائد حرس الحدود الإيراني في محافظة خوزستان، العميد لطف علي باكباز، اليوم الأحد، القضاء على عصابة تهريب ذخيرة حربية في مدينة آبادان.
وذكرت وكالة مهر للأنباء، مساء اليوم الأحد، أن العميد لطف علي باكبار قد أعلن القضاء على عصابة تهريب ذخيرة حربية في مدينة آبادان، ضمن مكافحة تهريب الأسلحة والمعدات التي يمكن استخدامها في أعمال الشغب التي شهدتها البلاد مؤخرا.
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ونقلت الوكالة عن العميد باكباز:
إن رجال حرس الحدود في سلاح البحر بمدينة آبادان فككوا هذه الشبكة أمس السبت في إطار مكافحة تهريب الأسلحة.
وشدد قائد حرس الحدود الإيراني في محافظة خوزستان أن مجموعة من المهربين حاولوا نقل شحنة كبيرة من المعدات العسكرية عبر مياه نهر أروند، وأن قوات حرس الحدود بدأوا عملياتهم ضد الشبكة "الإرهابية".
وأفاد العميد لطف علي باكباز أن الفريق الاستكشافي البحري في مدينة آبادان نفذ كمينا دقيقا في نهر أروند وأحتجز زورقا للصيد، حيث نجح فريق حرس الحدود في "إلقاء القبض على شخص واحد وضبط 14 ألف رصاصة حربية لرشاشة كلاشينكوف و2750 رصاصة مسدس تم إخفاؤها بشكل دقيق".
وأشار العميد باكباز إلى أن رجال خفر الحدود استطاعوا قبل فترة من خلال عمليات ليلية ضبط 6700 رصاصة حربية من المهربين.
وأعلنت إيران، في وقت سابق، أنها فككت ما وصفتها بخلية مدعومة من الخارج خططت لعمليات تخريبية في وقت تشهد البلاد احتجاجات معارضة للنظام تتعلق بعنف قوى الأمن تقول طهران إنها مدعومة من الخارج.
ووفقا للتلفزيون الإيراني: "اعترفت الخلية بتخطيطها لاغتيال عدد من الأشخاص والشخصيات العربية وتكرار سيناريو القتل وإثارة الشغب في المحافظة".
يأتي ذلك بعد أسابيع من مقتل 13 شخصاً وإصابة العشرات إثر هجوم مسلح استهدف مزار "شاه جراغ" الديني في مدينة شيراز جنوبي إيران.

كما قُتل عنصر من قوات الحرس الثوري الإيراني وعنصر من قوات التعبئة الشعبية، الشهر الماضي، إثر هجوم مسلح لمجهولين في مدينة زاهدان مركز محافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرقي إيران.
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