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https://sputnikarabic.ae/20221218/اليونان-توافق-على-قروض-بقيمة-48-مليون-دولار-لأوكرانيا-1071320295.html
اليونان توافق على قروض بقيمة 48 مليون دولار لأوكرانيا
اليونان توافق على قروض بقيمة 48 مليون دولار لأوكرانيا
وافقت اليونان على قروض بقيمة 48 مليون دولار لأوكرانيا، وذلك بعيدا عما ترسله أثينا من أسلحة إلى كييف. 18.12.2022, سبوتنيك عربي
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أثينا- سبوتنيك. وحسب بوابة الأخبار اليونانية التي نقلت بيانات من النشرة الحكومية، فإن أثينا قدمت دعما ماليًا لكييف من خلال ضمان قروض تزيد عن 40 مليون يورو بالإضافة إلى إرسال أسلحة وذخيرة.وأشار قرار تخصيص المساعدة المالية لأوكرانيا، الذي وقعه نائب وزير المالية اليوناني ثيودوروس سكيلاكاكيس، إلى موافقة الاتحاد الأوروبي في 12 يوليو/ تموز و 20 سبتمبر/ أيلول، على المساعدة المالية الاقتصادية الكلية الطارئة لأوكرانيا في شكل قروض بمبلغ 1 مليار يورو و 5 مليارات يورو على التوالي، حيث يتم تقديم القروض لأوكرانيا من خلال المفوضية الأوروبيةوستحصل قروض الاتحاد الأوروبي إلى كييف على فترة سماح مدتها 10 سنوات مع الضمانات المقدمة من قبل الاتحاد الأوروبي.طالع أيضا: خبير: أمريكا تضغط على اليونان لتسليم أوكرانيا منظومة "إس-300"
https://sputnikarabic.ae/20220507/إعلام-أمريكا-تضغط-على-اليونان-لتسليم-أوكرانيا-إس-300-1061953596.html
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اليونان, أخبار أوكرانيا, العالم
اليونان, أخبار أوكرانيا, العالم

اليونان توافق على قروض بقيمة 48 مليون دولار لأوكرانيا

11:03 GMT 18.12.2022
© Sputnik . Kostis Ntantamis / الانتقال إلى بنك الصورالوضع في منطقة أثينا، على خلفية تفشي كورونا في اليونان، 10 أبريل 2020
الوضع في منطقة أثينا، على خلفية تفشي كورونا في اليونان، 10 أبريل 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.12.2022
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وافقت اليونان على قروض بقيمة 48 مليون دولار لأوكرانيا، وذلك بعيدا عما ترسله أثينا من أسلحة إلى كييف.
أثينا- سبوتنيك. وحسب بوابة الأخبار اليونانية التي نقلت بيانات من النشرة الحكومية، فإن أثينا قدمت دعما ماليًا لكييف من خلال ضمان قروض تزيد عن 40 مليون يورو بالإضافة إلى إرسال أسلحة وذخيرة.
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إعلام: أمريكا تضغط على اليونان لتسليم أوكرانيا "إس-300"
7 مايو, 14:06 GMT
وأشار قرار تخصيص المساعدة المالية لأوكرانيا، الذي وقعه نائب وزير المالية اليوناني ثيودوروس سكيلاكاكيس، إلى موافقة الاتحاد الأوروبي في 12 يوليو/ تموز و 20 سبتمبر/ أيلول، على المساعدة المالية الاقتصادية الكلية الطارئة لأوكرانيا في شكل قروض بمبلغ 1 مليار يورو و 5 مليارات يورو على التوالي، حيث يتم تقديم القروض لأوكرانيا من خلال المفوضية الأوروبية
وكان مجلس الاتحاد الأوروبي قد وافق في الـ10 من ديسمبر/ كانون الأول الجاري، على حزمة من الوثائق التي من شأنها أن تسمح للكتلة بتقديم 18.9 مليار دولار من الدعم الائتماني لأوكرانيا في عام 2023.
وستحصل قروض الاتحاد الأوروبي إلى كييف على فترة سماح مدتها 10 سنوات مع الضمانات المقدمة من قبل الاتحاد الأوروبي.
طالع أيضا: خبير: أمريكا تضغط على اليونان لتسليم أوكرانيا منظومة "إس-300"
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