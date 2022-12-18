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https://sputnikarabic.ae/20221218/بعد-اعتماده-كعقوبة-بديلة-الجزائر-تعلن-عن-مشروع-لإنتاج-السوار-الإلكتروني--1071315314.html
بعد اعتماده كعقوبة بديلة... الجزائر تعلن عن مشروع لإنتاج السوار الإلكتروني
بعد اعتماده كعقوبة بديلة... الجزائر تعلن عن مشروع لإنتاج السوار الإلكتروني
أعلنت السلطات الجزائرية عن مشروع لإنتاج السوار الإلكتروني في البلاد بعد اعتماده كعقوبة بديلة. 18.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-18T08:02+0000
2022-12-18T08:02+0000
الجزائر
أخبار العالم العربي
السوار الإلكتروني
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جاء هذا في تصريحات للمدير العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، سعيد زرب، خلال يوم دراسي حول "العقوبات البديلة"، بحسب صحيفة "النهار"، اليوم الأحد.وقال المسؤول الجزائري إن السوار الإلكتروني جرى اعتماده كعقوبة بديلة، موضحا أنه من العقوبات التي تعمل بها العديد من الدول على غرار الجزائر.وقال زرب، إن مشروع إنتاج السوار يتم بتقنيات وكفاءات جزائرية، حتى يتم التحكم في هذه التكنولوجيا وتطبيقها بالشكل المطلوب.وأشار إلى أن الفاعلين في المجال يطمحون في الخروج بتوصيات بشأن بعض الشروط المقيدة لتطبيق العقوبات البديلة كعقوبة العمل للنفع العام.ورأى أنه قد حان الوقت ليقوم المشرّع الجزائري بتقييم مدى فعالية العقوبة البديلة ونجاحها، بعد 14 عاما من بداية تطبيقها.ولفت إلى أن هذا النوع من العقوبات يلقى استحسان المحكوم عليهم الذين تتوفر بهم الشروط كبديل للحبس.
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الجزائر, أخبار العالم العربي, السوار الإلكتروني
الجزائر, أخبار العالم العربي, السوار الإلكتروني

بعد اعتماده كعقوبة بديلة... الجزائر تعلن عن مشروع لإنتاج السوار الإلكتروني

08:02 GMT 18.12.2022
© AFP 2022الشرطة الجزائرية
الشرطة الجزائرية - سبوتنيك عربي, 1920, 18.12.2022
© AFP 2022
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أعلنت السلطات الجزائرية عن مشروع لإنتاج السوار الإلكتروني في البلاد بعد اعتماده كعقوبة بديلة.
جاء هذا في تصريحات للمدير العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، سعيد زرب، خلال يوم دراسي حول "العقوبات البديلة"، بحسب صحيفة "النهار"، اليوم الأحد.
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وقال المسؤول الجزائري إن السوار الإلكتروني جرى اعتماده كعقوبة بديلة، موضحا أنه من العقوبات التي تعمل بها العديد من الدول على غرار الجزائر.
وقال زرب، إن مشروع إنتاج السوار يتم بتقنيات وكفاءات جزائرية، حتى يتم التحكم في هذه التكنولوجيا وتطبيقها بالشكل المطلوب.
وأشار إلى أن الفاعلين في المجال يطمحون في الخروج بتوصيات بشأن بعض الشروط المقيدة لتطبيق العقوبات البديلة كعقوبة العمل للنفع العام.
ورأى أنه قد حان الوقت ليقوم المشرّع الجزائري بتقييم مدى فعالية العقوبة البديلة ونجاحها، بعد 14 عاما من بداية تطبيقها.
ولفت إلى أن هذا النوع من العقوبات يلقى استحسان المحكوم عليهم الذين تتوفر بهم الشروط كبديل للحبس.
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