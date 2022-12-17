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https://sputnikarabic.ae/20221217/الجيش-الجزائري-يعلن-القضاء-على-إرهابيين-اثنين-وتوقيف-آخرين-قرب-الحدود-الجنوبية-1071305583.html
الجيش الجزائري يعلن القضاء على إرهابيين اثنين وتوقيف آخرين قرب الحدود الجنوبية
الجيش الجزائري يعلن القضاء على إرهابيين اثنين وتوقيف آخرين قرب الحدود الجنوبية
أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، اليوم السبت، القضاء على إرهابيين اثنين وتوقيف اثنين آخرين خلال عملية نوعية قرب الحدود الجنوبية. 17.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-17T17:16+0000
2022-12-17T17:16+0000
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الجزائر- سبوتنيك. وقالت الوزارة، في بيان: "في إطار مكافحة الإرهاب وبفضل الاستغلال الأمثل للمعلومات، تمكنت مفارز للجيش الوطني الشعبي إثر كمين محكم في عملية نوعية قرب شريطنا الحدودي الجنوبي بالقطاع العمليات إن قزام بالناحية العسكرية السادسة اليوم السبت من القضاء على إرهابيين اثنين أحدهما جثة متفحمة، وجرح إرهابيين اثنين وتوقيفهما".وأضافت أنه تمت مصادرة أسلحة ثقيلة ومعدات أخرى بينها 4 عربات ورشاشات ثقيلة وأسلحة رشاشة من طراز كلاشينكوف، وبندقية قناصة وقاذف صواريخ "آر.بي.جيه" وبندقية قناصة وهاتف من نوع ثريا.ويقوم الجيش الجزائري، بشكل مستمر بحملات واسعة لاستهداف معاقل فلول جماعات إرهابية تشكلت في تسعينيات القرن الماضي، وتسببت بمقتل وإصابة آلاف الجزائريين.
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الجزائر, العالم العربي, أخبار العالم العربي
الجزائر, العالم العربي, أخبار العالم العربي

الجيش الجزائري يعلن القضاء على إرهابيين اثنين وتوقيف آخرين قرب الحدود الجنوبية

17:16 GMT 17.12.2022
© AFP 2022 / FAROUK BATICHEالجيش الجزائري
الجيش الجزائري - سبوتنيك عربي, 1920, 17.12.2022
© AFP 2022 / FAROUK BATICHE
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أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، اليوم السبت، القضاء على إرهابيين اثنين وتوقيف اثنين آخرين خلال عملية نوعية قرب الحدود الجنوبية.
الجزائر- سبوتنيك. وقالت الوزارة، في بيان: "في إطار مكافحة الإرهاب وبفضل الاستغلال الأمثل للمعلومات، تمكنت مفارز للجيش الوطني الشعبي إثر كمين محكم في عملية نوعية قرب شريطنا الحدودي الجنوبي بالقطاع العمليات إن قزام بالناحية العسكرية السادسة اليوم السبت من القضاء على إرهابيين اثنين أحدهما جثة متفحمة، وجرح إرهابيين اثنين وتوقيفهما".
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وأضافت أنه تمت مصادرة أسلحة ثقيلة ومعدات أخرى بينها 4 عربات ورشاشات ثقيلة وأسلحة رشاشة من طراز كلاشينكوف، وبندقية قناصة وقاذف صواريخ "آر.بي.جيه" وبندقية قناصة وهاتف من نوع ثريا.
ويقوم الجيش الجزائري، بشكل مستمر بحملات واسعة لاستهداف معاقل فلول جماعات إرهابية تشكلت في تسعينيات القرن الماضي، وتسببت بمقتل وإصابة آلاف الجزائريين.
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