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https://sputnikarabic.ae/20221218/بوتين-يهنئ-الرئيس-الأرجنتيني-بفوز-منتخب-بلاده-بكأس-العالم--1071335050.html
بوتين يهنئ الرئيس الأرجنتيني بفوز منتخب بلاده بكأس العالم
بوتين يهنئ الرئيس الأرجنتيني بفوز منتخب بلاده بكأس العالم
أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الأحد، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أجرى اتصالا هاتفيا مع الرئيس الأرجنتيني ألبرتو فرنانديز، وهنأه... 18.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-18T20:18+0000
2022-12-18T20:18+0000
روسيا
فلاديمير بوتين
دميتري بيسكوف
الأرجنتين
الرئيس الأرجنتيني
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وقال بيسكوف للصحفيين: "أجرى فلاديمير بوتين للتو محادثة هاتفية مع الرئيس الأرجنتيني فرنانديز وهنأه بحرارة بفوز المنتخب الأرجنتيني بكأس العالم."وتوجت الأرجنتين للمرة الثالثة في تاريخها بكأس العالم بعد فوزها في النهائي على فرنسا بركلات الترجيح، عقب انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل 3-3.وانتهت المباراة التي امتدت على ملعب لوسيل بالعاصمة القطرية الدوحة، إلى ما بعد الدقيقة 120، بالتعادل بنتيجة (3-3)، في المباراة التي وصفت بأنها الأجمل في كأس العالم.سجل ميسي هدفين، ودي ماريا أهداف الأرجنتين في مرمى فرنسا، وعلى الجانب الآخر، وضع مبابي أهداف فرنسا الثلاثة في مرمى الأرجنتين.ولجأ المنتخبان إلى ركلات الترجيح، لتفوز الأرجنتين على فرنسا (4-2)، بعدما أهدر كينجسلي كومان وأنطوان تشواميني.وأصبح في رصيد المنتخب الأرجنتيني 3 ألقاب بكأس العالم، بعد نسختي 1978 و1986، فيما يبقى منتخب فرنسا، بلقبين، حصدهما في 1998 و2018.
https://sputnikarabic.ae/20221218/الأرجنتين-تتوج-بكأس-العالم-2022-بعد-فوزها-على-فرنسا-بركلات-الترجيح-1071333431.html
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روسيا, فلاديمير بوتين, دميتري بيسكوف, الأرجنتين, الرئيس الأرجنتيني
روسيا, فلاديمير بوتين, دميتري بيسكوف, الأرجنتين, الرئيس الأرجنتيني

بوتين يهنئ الرئيس الأرجنتيني بفوز منتخب بلاده بكأس العالم

20:18 GMT 18.12.2022
© Sputnik . Michael Klimentyev / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال إجراء مكالمة هاتفية مع بطريرك القسطنطينية الأرثوذكسية بارثولوميو من مقر إقاته في أنقرة، تركيا
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال إجراء مكالمة هاتفية مع بطريرك القسطنطينية الأرثوذكسية بارثولوميو من مقر إقاته في أنقرة، تركيا - سبوتنيك عربي, 1920, 18.12.2022
© Sputnik . Michael Klimentyev
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أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الأحد، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أجرى اتصالا هاتفيا مع الرئيس الأرجنتيني ألبرتو فرنانديز، وهنأه بفوز منتخب بلاده في مونديال قطر.
وقال بيسكوف للصحفيين: "أجرى فلاديمير بوتين للتو محادثة هاتفية مع الرئيس الأرجنتيني فرنانديز وهنأه بحرارة بفوز المنتخب الأرجنتيني بكأس العالم."
وتوجت الأرجنتين للمرة الثالثة في تاريخها بكأس العالم بعد فوزها في النهائي على فرنسا بركلات الترجيح، عقب انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل 3-3.
وانتهت المباراة التي امتدت على ملعب لوسيل بالعاصمة القطرية الدوحة، إلى ما بعد الدقيقة 120، بالتعادل بنتيجة (3-3)، في المباراة التي وصفت بأنها الأجمل في كأس العالم.
سجل ميسي هدفين، ودي ماريا أهداف الأرجنتين في مرمى فرنسا، وعلى الجانب الآخر، وضع مبابي أهداف فرنسا الثلاثة في مرمى الأرجنتين.
ولجأ المنتخبان إلى ركلات الترجيح، لتفوز الأرجنتين على فرنسا (4-2)، بعدما أهدر كينجسلي كومان وأنطوان تشواميني.
فرحة ميسي ولاعبي الأرجنتين بعد الهدف الثالث في شباك فرنسا في نهائي كأس العالم 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.12.2022
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الأرجنتين تتوج بكأس العالم 2022 بعد فوزها على فرنسا بركلات الترجيح
17:55 GMT
وأصبح في رصيد المنتخب الأرجنتيني 3 ألقاب بكأس العالم، بعد نسختي 1978 و1986، فيما يبقى منتخب فرنسا، بلقبين، حصدهما في 1998 و2018.
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