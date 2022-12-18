https://sputnikarabic.ae/20221218/فلسطينيو-القدس-يشيعيون-بجماهير-غفيرة-شقيقين-دهسهما-مستوطن-إسرائيلي-1071322135.html
فلسطينيو القدس يشيعيون بجماهير غفيرة شقيقين دهسهما مستوطن إسرائيلي
فلسطينيو القدس يشيعيون بجماهير غفيرة شقيقين دهسهما مستوطن إسرائيلي
شيعت جماهير غفيرة، ظهر اليوم الأحد، شقيقين فلسطينيين شمالي القدس، واللذين دهسهما مستوطن جنوبي نابلس الليلة الماضية. 18.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-18T11:56+0000
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وأفادت وكالة شهاب، مساء اليوم الأحد، بأن جماهير غفيرة شيعت شقيقين فلسطينيين، محمد ومهند مطير، من مخيم قلنديا شمالي القدس، وسط هتافات منددة بجريمة الدهس التي ارتكبها أحد المستوطنين.وأكدت الوكالة أن الشقيقين، وكلاهما في الثلاثينيات من عمرهما، قد قتلا في جريمة دهس نفذها مستوطن لاذ بالفرار، جنوبي نابلس، الليلة الماضية، أثناء صيانتهما لمركبتهما قرب حاجز زعترة.ونقلت عن محافظة القدس، أن جثمان أحد الشقيقين، محمد مطير تم نقله إلى أحد مستشفيات مدينة نابلس، بالتوازي مع قيام إسعاف "نجمة داوود الحمراء" الإسرائيلية بنقل شقيقه مهند إلى مستشفى هداسا أثناء إصابته، ولكنه توفي في طريقه إليها أو فيما بعد.وأفادت مصادر مقربة من عائلة القتيليين من مخيم قلنديا، أنهما كانا متواجدين في مدينة نابلس حيث كانا يجهزان لزفاف شقيقتهما يوم الجمعة المقبل.
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إسرائيل, القدس, أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي
إسرائيل, القدس, أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي
فلسطينيو القدس يشيعيون بجماهير غفيرة شقيقين دهسهما مستوطن إسرائيلي
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شيعت جماهير غفيرة، ظهر اليوم الأحد، شقيقين فلسطينيين شمالي القدس، واللذين دهسهما مستوطن جنوبي نابلس الليلة الماضية.
وأفادت وكالة
شهاب، مساء اليوم الأحد، بأن جماهير غفيرة شيعت شقيقين فلسطينيين، محمد ومهند مطير، من مخيم قلنديا شمالي القدس، وسط هتافات منددة بجريمة الدهس التي ارتكبها أحد المستوطنين.
وأكدت الوكالة أن الشقيقين، وكلاهما في الثلاثينيات من عمرهما، قد قتلا في جريمة دهس نفذها مستوطن
لاذ بالفرار، جنوبي نابلس، الليلة الماضية، أثناء صيانتهما لمركبتهما قرب حاجز زعترة.
ونقلت عن محافظة القدس
، أن جثمان أحد الشقيقين، محمد مطير تم نقله إلى أحد مستشفيات مدينة نابلس، بالتوازي مع قيام إسعاف "نجمة داوود الحمراء" الإسرائيلية بنقل شقيقه مهند إلى مستشفى هداسا أثناء إصابته، ولكنه توفي في طريقه إليها أو فيما بعد.
وأفادت مصادر مقربة من عائلة القتيليين من مخيم قلنديا، أنهما كانا متواجدين في مدينة نابلس حيث كانا يجهزان لزفاف شقيقتهما يوم الجمعة المقبل.