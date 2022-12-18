https://sputnikarabic.ae/20221218/مسؤول-روسي-يصف-نية-أثينا-نقل-أنظمة-إس-300-إلى-أوكرانيا-بأنها-خطوة-محفوفة-بالمخاطر-1071313932.html
مسؤول روسي يصف نية أثينا نقل أنظمة "إس-300" إلى أوكرانيا بأنها "خطوة محفوفة بالمخاطر"
مسؤول روسي يصف نية أثينا نقل أنظمة "إس-300" إلى أوكرانيا بأنها "خطوة محفوفة بالمخاطر"
انتقد مندوب شبه جزيرة القرم لدى الرئاسة الروسية، جورجي مرادوف، نية أثينا نقل أنظمة "S-300" إلى كييف، واصفا إياها بأنها "خطوة محفوفة بالمخاطر". 18.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-18T07:04+0000
2022-12-18T07:04+0000
2022-12-18T07:04+0000
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سمفيروبول - سبوتنيك. وحسب تصريحاته لوكالة "سبوتنيك"، وصف المندوب الدائم لشبه جزيرة القرم لدى الرئاسة الروسية، جورجي مرادوف، اليوم الأحد، اعتزام أثينا نقل أنظمة صواريخ "إس -300" المضادة للطائرات إلى أوكرانيا، بأنها "خطوة محفوفة بالمخاطر بالنظر إلى المصالح الوطنية اليونانية".ويوم الجمعة، قال وزير الدفاع اليوناني نيكولاوس باناجيوتوبولوس إن حكومة البلاد مستعدة لإرسال أنظمة دفاع جوي من طراز "S-300" من جزيرة كريت إلى أوكرانيا إذا قامت الولايات المتحدة "بتثبيت نظام باتريوت في مكانها".وقال مرادوف إن "مثل هذه الخطوة من قبل أثينا لن تكون فقط عرضًا لا معنى له للعداء تجاه روسيا، بل ستكون أيضًا خطوة محفوفة بالمخاطر تجاه مصالحها الوطنية، والتي أعلنها الشعب اليوناني".وكانت روسيا قد بدأت عملية عسكرية في أوكرانيا في الـ24 من فبراير/ شباط، بعد أن ناشدت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان المساعدة في الدفاع عن نفسيهما ضد القوات الأوكرانية.ورداً على العملية الروسية، أطلقت الدول الغربية حملة عقوبات شاملة ضد موسكو، وشرعت في تزويد أوكرانيا بالأسلحة.طالع أيضا: إعلام: أمريكا تضغط على اليونان لتسليم أوكرانيا "إس-300"
https://sputnikarabic.ae/20221124/خبير-أمريكا-تضغط-على-اليونان-لتسليم-أوكرانيا-منظومة-إس-300-1070501394.html
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روسيا, جمهورية القرم الروسية, أخبار أوكرانيا, العالم
روسيا, جمهورية القرم الروسية, أخبار أوكرانيا, العالم
مسؤول روسي يصف نية أثينا نقل أنظمة "إس-300" إلى أوكرانيا بأنها "خطوة محفوفة بالمخاطر"
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انتقد مندوب شبه جزيرة القرم لدى الرئاسة الروسية، جورجي مرادوف، نية أثينا نقل أنظمة "S-300" إلى كييف، واصفا إياها بأنها "خطوة محفوفة بالمخاطر".
سمفيروبول - سبوتنيك. وحسب تصريحاته لوكالة "سبوتنيك"، وصف المندوب الدائم لشبه جزيرة القرم لدى الرئاسة الروسية، جورجي مرادوف، اليوم الأحد، اعتزام أثينا نقل أنظمة صواريخ
"إس -300" المضادة للطائرات إلى أوكرانيا، بأنها "خطوة محفوفة بالمخاطر بالنظر إلى المصالح الوطنية اليونانية".
ويوم الجمعة، قال وزير الدفاع اليوناني نيكولاوس باناجيوتوبولوس إن حكومة البلاد مستعدة لإرسال أنظمة دفاع جوي من طراز "S-300" من جزيرة كريت إلى أوكرانيا إذا قامت الولايات المتحدة "بتثبيت نظام باتريوت في مكانها".
وقال مرادوف إن "مثل هذه الخطوة من قبل أثينا لن تكون فقط عرضًا لا معنى له للعداء تجاه روسيا، بل ستكون أيضًا خطوة محفوفة بالمخاطر تجاه مصالحها الوطنية، والتي أعلنها الشعب اليوناني
".
ووفقًا لمرادوف، فإن نقل هذه الأنظمة إلى كييف "قادر بالتأكيد على تقويض الإمكانات الدفاعية اليونانية بشكل جذري".
وكانت روسيا قد بدأت عملية عسكرية في أوكرانيا في الـ24 من فبراير/ شباط، بعد أن ناشدت جمهوريتا
دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان المساعدة في الدفاع عن نفسيهما ضد القوات الأوكرانية.
ورداً على العملية الروسية، أطلقت الدول الغربية حملة عقوبات شاملة ضد موسكو، وشرعت في تزويد أوكرانيا بالأسلحة.