https://sputnikarabic.ae/20221219/الاتحاد-الأوروبي-يتفق-على-تحديد-سقف-سعر-الغاز-عند-مستوى-180-يورو-لكل-ميغاواطساعة-1071370246.html

الاتحاد الأوروبي يتفق على تحديد سقف سعر الغاز عند مستوى 180 يورو لكل ميغاواط/ساعة

الاتحاد الأوروبي يتفق على تحديد سقف سعر الغاز عند مستوى 180 يورو لكل ميغاواط/ساعة

أعلنت وزيرة البيئة والطاقة المالطية، ميريام دالي، اليوم الاثنين، أن وزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي، اتفقوا على تحديد سقف سعر الغاز في الاتحاد عند مستوى 180... 19.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-19T16:56+0000

2022-12-19T16:56+0000

2022-12-19T16:56+0000

العالم

أخبار الاتحاد الأوروبي

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بروكسل - سبوتنيك. وقالت دالي في تصريحات للصحفيين: "تم الاتفاق على حد أقصى للسعر ومتى يمكن إطلاق آلية تصحيح السوق... استطاعت كل دولة التوصل إلى حل وسط بشأن عدد من النقاط المختلفة، مع الإدراك الكامل بأنه يتحتم علينا اتخاذ قرار لضمان الوصول إلى آلية يمكن تفعيلها وبإمكانها المساعدة في تهدئة السوق".وأضافت "سنستمر في المراقبة، لا سيما عندما نتحدث عن تحديد سقف السعر عند مستوى 180 يورو".وأكد مصدر في الاتحاد الأوروبي، في وقت سابق من اليوم، أن وزراء الطاقة في الاتحاد، توصلوا خلال لقاء جمعهم اليوم إلى اتفاق سياسي حول سقف سعر الغاز في إطار آلية تصحيح السوق.ويسعى وزراء الطاقة في أوروبا، للتوافق على آلية لتحديد سقف لأسعار الغاز بالجملة، وهي مسألة لا تزال تثير انقساما كبيرا في الاتحاد الأوروبي، إذ يبحثون في بروكسل تسوية وضعتها تشيكيا التي تتولى حاليا الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي.وزاد إنفاق الاتحاد الأوروبي على واردات الغاز بنحو أربعة أضعاف على أساس سنوي إلى 75 مليار يورو (73.6 مليار دولار) في الربع الثاني من عام 2022، حيث أنفق ما يقرب من ثلث هذا المبلغ، أو ما يعادل 23 مليار يورو، على موارد الغاز الروسي.

https://sputnikarabic.ae/20221219/وزراء-الطاقة-بالاتحاد-الأوروبي-يتوصلون-لاتفاق-سياسي-بشأن-سقف-أسعار-الغاز-1071369518.html

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