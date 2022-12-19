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https://sputnikarabic.ae/20221219/الاتحاد-الأوروبي-يتفق-على-تحديد-سقف-سعر-الغاز-عند-مستوى-180-يورو-لكل-ميغاواطساعة-1071370246.html
الاتحاد الأوروبي يتفق على تحديد سقف سعر الغاز عند مستوى 180 يورو لكل ميغاواط/ساعة
الاتحاد الأوروبي يتفق على تحديد سقف سعر الغاز عند مستوى 180 يورو لكل ميغاواط/ساعة
أعلنت وزيرة البيئة والطاقة المالطية، ميريام دالي، اليوم الاثنين، أن وزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي، اتفقوا على تحديد سقف سعر الغاز في الاتحاد عند مستوى 180... 19.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-19T16:56+0000
2022-12-19T16:56+0000
العالم
أخبار الاتحاد الأوروبي
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بروكسل - سبوتنيك. وقالت دالي في تصريحات للصحفيين: "تم الاتفاق على حد أقصى للسعر ومتى يمكن إطلاق آلية تصحيح السوق... استطاعت كل دولة التوصل إلى حل وسط بشأن عدد من النقاط المختلفة، مع الإدراك الكامل بأنه يتحتم علينا اتخاذ قرار لضمان الوصول إلى آلية يمكن تفعيلها وبإمكانها المساعدة في تهدئة السوق".وأضافت "سنستمر في المراقبة، لا سيما عندما نتحدث عن تحديد سقف السعر عند مستوى 180 يورو".وأكد مصدر في الاتحاد الأوروبي، في وقت سابق من اليوم، أن وزراء الطاقة في الاتحاد، توصلوا خلال لقاء جمعهم اليوم إلى اتفاق سياسي حول سقف سعر الغاز في إطار آلية تصحيح السوق.ويسعى وزراء الطاقة في أوروبا، للتوافق على آلية لتحديد سقف لأسعار الغاز بالجملة، وهي مسألة لا تزال تثير انقساما كبيرا في الاتحاد الأوروبي، إذ يبحثون في بروكسل تسوية وضعتها تشيكيا التي تتولى حاليا الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي.وزاد إنفاق الاتحاد الأوروبي على واردات الغاز بنحو أربعة أضعاف على أساس سنوي إلى 75 مليار يورو (73.6 مليار دولار) في الربع الثاني من عام 2022، حيث أنفق ما يقرب من ثلث هذا المبلغ، أو ما يعادل 23 مليار يورو، على موارد الغاز الروسي.
https://sputnikarabic.ae/20221219/وزراء-الطاقة-بالاتحاد-الأوروبي-يتوصلون-لاتفاق-سياسي-بشأن-سقف-أسعار-الغاز-1071369518.html
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العالم, أخبار الاتحاد الأوروبي
العالم, أخبار الاتحاد الأوروبي

الاتحاد الأوروبي يتفق على تحديد سقف سعر الغاز عند مستوى 180 يورو لكل ميغاواط/ساعة

16:56 GMT 19.12.2022
© Sputnik . Стрингерمحطة ضخ الغاز
محطة ضخ الغاز - سبوتنيك عربي, 1920, 19.12.2022
© Sputnik . Стрингер
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أعلنت وزيرة البيئة والطاقة المالطية، ميريام دالي، اليوم الاثنين، أن وزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي، اتفقوا على تحديد سقف سعر الغاز في الاتحاد عند مستوى 180 يورو لكل ميغاواط/ساعة.
بروكسل - سبوتنيك. وقالت دالي في تصريحات للصحفيين: "تم الاتفاق على حد أقصى للسعر ومتى يمكن إطلاق آلية تصحيح السوق... استطاعت كل دولة التوصل إلى حل وسط بشأن عدد من النقاط المختلفة، مع الإدراك الكامل بأنه يتحتم علينا اتخاذ قرار لضمان الوصول إلى آلية يمكن تفعيلها وبإمكانها المساعدة في تهدئة السوق".
وأضافت "سنستمر في المراقبة، لا سيما عندما نتحدث عن تحديد سقف السعر عند مستوى 180 يورو".
وأكد مصدر في الاتحاد الأوروبي، في وقت سابق من اليوم، أن وزراء الطاقة في الاتحاد، توصلوا خلال لقاء جمعهم اليوم إلى اتفاق سياسي حول سقف سعر الغاز في إطار آلية تصحيح السوق.
ويسعى وزراء الطاقة في أوروبا، للتوافق على آلية لتحديد سقف لأسعار الغاز بالجملة، وهي مسألة لا تزال تثير انقساما كبيرا في الاتحاد الأوروبي، إذ يبحثون في بروكسل تسوية وضعتها تشيكيا التي تتولى حاليا الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي.
علم الاتحاد الأوروبي - سبوتنيك عربي, 1920, 19.12.2022
وزراء الطاقة بالاتحاد الأوروبي يتوصلون لاتفاق سياسي بشأن سقف أسعار الغاز
16:25 GMT
وزاد إنفاق الاتحاد الأوروبي على واردات الغاز بنحو أربعة أضعاف على أساس سنوي إلى 75 مليار يورو (73.6 مليار دولار) في الربع الثاني من عام 2022، حيث أنفق ما يقرب من ثلث هذا المبلغ، أو ما يعادل 23 مليار يورو، على موارد الغاز الروسي.
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