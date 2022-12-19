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الرئيس الجزائري يوقع على "قانون المقاول الذاتي" لتخفيف الأعباء عن كاهل الشركات الناشئة
الرئيس الجزائري يوقع على "قانون المقاول الذاتي" لتخفيف الأعباء عن كاهل الشركات الناشئة
وقع الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، على "قانون المقاول الذاتي" والذي يمنح الشركات الناشئة فرصة لتخفيف الأعباء عن كاهلها، وتمكينها من الاستغلال المشترك... 19.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-19T15:03+0000
2022-12-19T15:03+0000
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الجزائر- سبوتنيك. ووقع الرئيس تبون القانون، بحسب بيان صادر عن وزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة اليوم الاثنين، وهذا بعد المصادقة عليه من جانب البرلمان بغرفتيه.ويهدف قانون المقاول الذاتي، بحسب البيان، "إلى تنظيم الأنشطة الاقتصادية الجديدة، التي ظهرت مع بروز اقتصاد المعرفة والاقتصاد الرقمي، والتي لا تخضع لأي إطار قانوني إلى يومنا هذا".ومن جانب آخر، يمنح هذا القانون فرصة "للشركات الناشئة لتخفيض أعباءها، وتمكينها الاستعانة بمتعاملين مستقلين، والاستغلال المشترك للموارد البشرية".ويتضمن القانون شروطاً "للحصول على صفة المقاول الذاتي، مثل بلوغ سن العمل، والجنسية الجزائرية، والإقامة في الجزائر".ويتضمن القانون الجديد "امتيازات عديدة كالإعفاء من القيد في السجل التجاري، والتمتع بنظام ضريبي تفضيلي، وتوفير التغطية الاجتماعية، وإمكانية فتح حساب بنكي تجاري.
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الجزائر, العالم العربي, أخبار العالم العربي
الجزائر, العالم العربي, أخبار العالم العربي

الرئيس الجزائري يوقع على "قانون المقاول الذاتي" لتخفيف الأعباء عن كاهل الشركات الناشئة

15:03 GMT 19.12.2022
© AFP 2022 / RYAD KRAMDIالرئيس الجزائري عبد المجيد تبون
الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون - سبوتنيك عربي, 1920, 19.12.2022
© AFP 2022 / RYAD KRAMDI
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وقع الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، على "قانون المقاول الذاتي" والذي يمنح الشركات الناشئة فرصة لتخفيف الأعباء عن كاهلها، وتمكينها من الاستغلال المشترك للموارد البشرية.
الجزائر- سبوتنيك. ووقع الرئيس تبون القانون، بحسب بيان صادر عن وزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة اليوم الاثنين، وهذا بعد المصادقة عليه من جانب البرلمان بغرفتيه.
ويهدف قانون المقاول الذاتي، بحسب البيان، "إلى تنظيم الأنشطة الاقتصادية الجديدة، التي ظهرت مع بروز اقتصاد المعرفة والاقتصاد الرقمي، والتي لا تخضع لأي إطار قانوني إلى يومنا هذا".
ومن جانب آخر، يمنح هذا القانون فرصة "للشركات الناشئة لتخفيض أعباءها، وتمكينها الاستعانة بمتعاملين مستقلين، والاستغلال المشترك للموارد البشرية".
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ويتضمن القانون شروطاً "للحصول على صفة المقاول الذاتي، مثل بلوغ سن العمل، والجنسية الجزائرية، والإقامة في الجزائر".
ويتضمن القانون الجديد "امتيازات عديدة كالإعفاء من القيد في السجل التجاري، والتمتع بنظام ضريبي تفضيلي، وتوفير التغطية الاجتماعية، وإمكانية فتح حساب بنكي تجاري.
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