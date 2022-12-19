https://sputnikarabic.ae/20221219/السلطات-البريطانية-قد-تشرك-جنود-الاحتياط-في-حال-اندلعت-الإضرابات-داخل-البلاد-1071350863.html

السلطات البريطانية قد تشرك جنود الاحتياط في حال اندلعت الإضرابات داخل البلاد

السلطات البريطانية قد تشرك جنود الاحتياط في حال اندلعت الإضرابات داخل البلاد

تخطط الحكومة البريطانية، لاستدعاء جنود الاحتياط لحل المشاكل في البلاد في حال اندلعت الإضرابات. 19.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-19T11:24+0000

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2022-12-19T11:24+0000

العالم

بريطانيا

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موسكو - سبوتنيك. ونقلت صحيفة "تلغراف"، عن خطط الحكومة: "قد يتم استدعاء جنود الاحتياط ليحلوا محل العمال المضربين، تماشيا مع خطط الحكومة لتقليل الاعتماد على الجيش".وبموجب خطط الحكومة، المقرر الإعلان عنها اليوم، سيتم استدعاء أفراد القوات المسلحة البريطانية المتفرغين للمساعدة في حالات الطوارئ، فقط كملاذ أخير. وحسب الصحيفة البريطانية، فإن هذه الخطة جزء من الإجراءات المخطط لها للفترة من 2025 إلى 2030.وبدلاً من ذلك، ستستخدم السلطات البريطانية جنود الاحتياط الذين يقدر عددهم بـ 25 ألف للتعامل مع مشاكل كالفيضانات أو الأوبئة أو الإضرابات.وتشهد بريطانيا موجة من الإضرابات على خلفية التضخم القياسي في البلاد. وخرج موظفو السكك الحديدية والمحامون وموظفو المطارات وعمال البريد والعمال في مناطق أخرى للاحتجاج.في وقت سابق، ذكرت الأنباء أن الحكومة البريطانية طلبت رسميا مساعدة الجيش للحفاظ على عمل النظام الصحي، وسط إضرابات من قبل عمال الإسعاف في أواخر كانون الأول/ ديسمبر الجاري.وحاليًا، يجري تدريب الجنود على قيادة سيارات الإسعاف، وذلك قبل إضراب الموظفين يومي 21 و 28 ديسمبر. وعمومًا سيشارك 750 عسكريًا: 600 كسائقي سيارات إسعاف، و 150 آخرين للدعم، حسبما ذكرت شبكة "سكاي نيوز".وبعد بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، زاد الغرب من ضغط العقوبات على روسيا. وأدى اضطراب سلاسل التوريد إلى ارتفاع أسعار الوقود والغذاء في أوروبا والولايات المتحدة. وفي بريطانيا، أثر ارتفاع تكاليف المعيشة على ملايين الأسر.

https://sputnikarabic.ae/20221215/إضراب-تاريخي-يشل-القطاع-الصحي-في-بريطانيا-للمطالبة-برفع-الأجور-1071225802.html

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