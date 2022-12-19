https://sputnikarabic.ae/20221219/تويتر-يحرم-مستخدميه-من-الترويج-لوسائل-تواصل-اجتماعي-أخرى-على-منصته-1071346470.html
"تويتر" يحرم مستخدميه من الترويج لوسائل تواصل اجتماعي أخرى على منصته
"تويتر" يحرم مستخدميه من الترويج لوسائل تواصل اجتماعي أخرى على منصته
أعلنت شركة "تويتر"، أنها لن تسمح لمستخدمي منصتها بالترويج لحساباتهم في وسائل التواصل الاجتماعي الأخرى عليها. 19.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-19T08:57+0000
2022-12-19T08:57+0000
2022-12-19T08:57+0000
تويتر
إيلون ماسك
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وقالت الشركة: "نحن ندرك أن الكثير من مستخدمينا ينشطون على منصات تواصل اجتماعي أخرى"، بحسب موقع "سي إن بي سي".وأضافت: "ومع ذلك، لن نسمح بعد الآن بالترويج المجاني لبعض منصات التواصل الاجتماعي الأخرى على تويتر".وهذا القرار المفاجئ هو الأحدثَ ضمن سلسلة من الإجراءات المثيرة للجدل التي فرضها رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك منذ استحواذه على "تويتر" أواخر أكتوبر/ تشرين الأول.ومن هذه الإجراءات إطلاق ماسك استطلاعا لرأي مستخدمي موقع "تويتر" عما إذا كان ينبغي عليه الاستقالة من منصب الرئيس التنفيذي لـ"تويتر".وكتب ماسك على "تويتر"، يوم الأحد: "هل يجب أن أتنحى عن رئاسة تويتر؟ سألتزم بنتائج هذا الاستطلاع".يشار إلى أنه حتى منتصف ليل الأحد، شارك أكثر من 2.5 مليون شخص في الاستطلاع، حيث أيد أكثر من 57% استقالة ماسك كرئيس تنفيذي لـ"تويتر".
https://sputnikarabic.ae/20221216/تويتر-يحظر-حسابات-صحفيين-يعملون-لوسائل-إعلام-شهيرة-دون-تفسير-1071250606.html
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تويتر, إيلون ماسك
"تويتر" يحرم مستخدميه من الترويج لوسائل تواصل اجتماعي أخرى على منصته
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أعلنت شركة "تويتر"، أنها لن تسمح لمستخدمي منصتها بالترويج لحساباتهم في وسائل التواصل الاجتماعي الأخرى عليها.
وقالت الشركة: "نحن ندرك أن الكثير من مستخدمينا ينشطون على منصات تواصل اجتماعي أخرى"، بحسب موقع "سي إن بي سي"
.
وأضافت: "ومع ذلك، لن نسمح بعد الآن بالترويج المجاني لبعض منصات التواصل الاجتماعي الأخرى على تويتر".
وهذا القرار المفاجئ هو الأحدثَ ضمن سلسلة من الإجراءات المثيرة للجدل التي فرضها رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك منذ استحواذه على "تويتر" أواخر أكتوبر/ تشرين الأول.
ومن هذه الإجراءات إطلاق ماسك استطلاعا لرأي مستخدمي
موقع "تويتر" عما إذا كان ينبغي عليه الاستقالة من منصب الرئيس التنفيذي لـ"تويتر".
وكتب ماسك على "تويتر"، يوم الأحد: "هل يجب أن أتنحى عن رئاسة تويتر؟ سألتزم بنتائج هذا الاستطلاع".
يشار إلى أنه حتى منتصف ليل الأحد، شارك أكثر من 2.5 مليون شخص في الاستطلاع، حيث أيد أكثر من 57% استقالة ماسك كرئيس تنفيذي لـ"تويتر".