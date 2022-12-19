https://sputnikarabic.ae/20221219/رئيس-مجلس-القيادة-اليمني-المصالح-تحرك-موقف-أمريكا-في-أزمة-بلادنا-1071377812.html

رئيس مجلس القيادة اليمني: المصالح تحرك موقف أمريكا في أزمة بلادنا

رئيس مجلس القيادة اليمني: المصالح تحرك موقف أمريكا في أزمة بلادنا

اتهم رئيس مجلس القيادة اليمني، رشاد العليمي، جماعة "أنصار الله"، بعدم الجدية في تحقيق السلام في اليمن ورفض تمديد الهدنة الأممية، كما انتقد الولايات المتحدة... 19.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-19T20:50+0000

2022-12-19T20:50+0000

2022-12-19T20:50+0000

العالم العربي

أخبار العالم العربي

الحرب على اليمن

أخبار اليمن الأن

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/04/1d/1061746990_0:128:3000:1816_1920x0_80_0_0_b136a1fcd3ffbdce48dacafbf093de6c.jpg

القاهرة- سبوتنيك. وقال العليمي، في مقابلة مع تلفزيون "العربية" السعودية، إن "الحوثيين ليسوا شريكاً في السلام.. صعدوا ضد المنشآت النفطية وهددوا الملاحة البحرية". وأضاف: "رفض الحوثيون تمديد الهدنة التي كانت هشة ولم يلتزموا ببنودها".وأردف: "الحكومة اليمنية الشرعية نفذت ما يخصها بالهدنة على عكس الحوثيين".وذكر رئيس مجلس القيادة اليمني أن "مئات القتلى والجرحى سقطوا جراء خروقات الحوثيين للهدنة"، مشيراً إلى "استفادة الحوثيين مليارات الريالات اليمنية من ميناء الحديدة".ووجه العليمي انتقاداً لأمريكا بشأن موقفها من الصراع في اليمن، بالقول إن "المصالح تحرك موقف أمريكا فيما يخص الأزمة في اليمن".وكشف عن "تسليم الإدارة الأمريكية 20 ملفاً حول تورط إيران باليمن"، مضيفاً: "أمريكا ترد على الأدلة التي نقدمها لهم حول تورط إيران بأنها غير كافية".وقال :وانتقد العليمي، موقف مجلس الأمن الدولي، بقوله: "الحوثيون سرقوا 45 مليار ريال يمني من البنك المركزي ولم يحرك مجلس الأمن الدولي ساكناً".وتابع: "المجتمع الدولي يضغط على الحكومة الشرعية بحجة أننا مؤسسة، ويكتفي بالإدانة للحوثيين ونحن نريد أفعالا".واتهم العليمي، جماعة "أنصار الله"، بـ"الإفراج عن معتقلين من (القاعدة) وإرسالهم لمناطق الشرعية"، على حد قوله.كما اتهم الجماعة بـ"تهريب المشتقات النفطية الإيرانية إلى ميناء الحديدة عبر شركات تابعة لها".وأكد رئيس مجلس القيادة اليمني، الحرص على استمرار الرحلات الجوية من مطار صنعاء الدولي، ودخول سفن المشتقات النفطية لاعتبارات إنسانية، بقوله: "قادرون على وقف رحلات مطار صنعاء لكننا نراعي الوضع الإنساني".وعن المواقف الدولية، قال العليمي: "رحبنا بالبيان الأوروبي الأخير الذي أدان الحوثيين"، لافتا إلى أن "الحوثيين لديهم عناصر متواجدة في ألمانيا، وراهنوا كثيراً على الموقف الألماني".وحول موقف جماعة "أنصار الله" من مجلس القيادة اليمني، اتهم العليمي، الجماعة بـ "تسخير إعلامها لتفكيك مجلس القيادة".وقال إن "الحوثيين ومن خلفهم إيران اعتبروا تشكيل مجلس قيادة في اليمن مقلقاً.. ويدفعون بعدم استقرار محافظات الجنوب لإسقاط مجلس القيادة اليمني".ونفى رئيس مجلس القيادة اليمني "منع عودته إلى عدن"، مؤكداً أن ذلك "غير صحيح"، كاشفاً أنه "سيعود لها خلال أيام".ورأى أن "الحوثيين فضلوا مصلحة إيران على مصلحة الشعب اليمني"، معتبراً أن "الشعب اليمني لن يقبل بالوجود الإيراني وانقلاب الحوثيين سيسقط"، على حد قوله.وطالب رئيس مجلس القيادة اليمني، المجتمع الدولي بـ"تصنيف الحوثيين جماعة إرهابية"، مؤكداً أنه "يستهدف قيادات الحوثيين".وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ أيلول/ سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/ مارس 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ126 مليار دولار، في حين بات 80 % من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب الأمم المتحدة.

https://sputnikarabic.ae/20221218/اليمن-هل-نجح-المجلس-الانتقالي-والقوات-الجنوبية-في-تحقيق-الأمن-في-المناطق-التي-يسيطرون-عليها؟-1071337286.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم العربي, أخبار العالم العربي, الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن