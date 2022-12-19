عربي
لافروف: ما يحدث الآن هو نتيجة النهج الغربي لعزل روسيا وعدم السماح لها بالتصرف بشكل مستقل
https://sputnikarabic.ae/20221219/عضو-بالشورى-البحريني-قرار-البرلمان-الأوروبي-يقف-خلفه-عناصر-تستهدف-سمعة-المملكة-1071369257.html
عضو بالشورى البحريني: قرار البرلمان الأوروبي يقف خلفه عناصر تستهدف سمعة المملكة
عضو بالشورى البحريني: قرار البرلمان الأوروبي يقف خلفه عناصر تستهدف سمعة المملكة
علقت عضو مجلس الشورى البحريني، هالة رمزي فايز، اليوم الاثنين، على قرار البرلمان الأوروبي بشأن ملف حقوق الإنسان في البحرين. 19.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-19T16:23+0000
2022-12-19T16:23+0000
البحرين
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103502/80/1035028039_0:134:3000:1822_1920x0_80_0_0_66cdc285431ec883dd9cd601be85fd81.jpg
وقالت البرلمانية البحرينية في حديثها لـ"سبوتنيك": "أرفض تماما قرار البرلمان الأوروبي بشأن حقوق الإنسان في البحرين، خاصة وأن المنظمات الحقوقية العربية والدولية بما حققته مملكة البحرين في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان".وتابعت: "وقد رفضت أيضا هذه المنظمات الدولية قرار البرلمان الأوروبي، كما أن هذا القرار يعتبر تدخلا في الشؤون الداخلية للمملكة، وهو للأسف قرار تقف خلفه عناصر محسوبة على جهات خارجية، بهدف تشويه سمعة مملكة البحرين في مجال حقوق الانسان".وأعربت وزارة الخارجية البحرينية، في وقت سابق أمس الأحد، عن رفضها للقرار الذي تبناه البرلمان الأوروبي قبل أيام، والذي يدين فيه "انتهاكات البحرين لحقوق الإنسان"، ويُطالب بالإفراج عن ناشط مدني معتقل يدعى، عبد الهادي الخواجة، وغيره من السجناء السياسيين.وقالت الخارجية البحرينية، في بيان إن تقرير البرلمان الأوروبي استند إلى معلومات مزيفة وغير دقيقة يروجها من يتبنى محاولات يائسة تسعى إلى الإساءة لسمعة مملكة البحرين.وأوضحت أن "المواطن البحريني عبد الهادي الخواجة، الذي ورد اسمه في القرار، قد صدر بحقه أحكام بتهمة الخيانة والمساس بأمن الدولة، ومحاولة قلب نظام الحكم الدستوري، والتخابر مع دول أجنبية للقيام بأعمال عدائية ضد المملكة".وأكدت أن الحكم الذي صدر بحقه يتوافق بالالتزام الكامل بالإجراءات القانونية الواجبة، مع العواقب القانونية التي ستتبع في أي بلد يحترم سيادة القانون.كما جددت وزارة الخارجية البحرينية التزام البحرين الكامل بمبادئ حقوق الإنسان والمعايير الدولية، معربة عن خيبة أملها وقلقها إزاء الادعاءات غير الدقيقة الواردة في القرار.
https://sputnikarabic.ae/20221103/بابا-الفاتيكان-يقول-إن-البحرين-تحافظ-على-حقوق-الإنسان-على-مستوى-الفرد-والجماعة-وتدعم-التعايش-1069799326.html
البحرين
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103502/80/1035028039_196:0:2804:1956_1920x0_80_0_0_8369dd2d9a91925a5325ba4f558b6498.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
البحرين, العالم العربي
البحرين, العالم العربي

عضو بالشورى البحريني: قرار البرلمان الأوروبي يقف خلفه عناصر تستهدف سمعة المملكة

16:23 GMT 19.12.2022
© AFP 2022 / MARWAN NAAMANIالبحرين المنامة
البحرين المنامة - سبوتنيك عربي, 1920, 19.12.2022
البحرين المنامة
© AFP 2022 / MARWAN NAAMANI
تابعنا عبرTelegram
علقت عضو مجلس الشورى البحريني، هالة رمزي فايز، اليوم الاثنين، على قرار البرلمان الأوروبي بشأن ملف حقوق الإنسان في البحرين.
وقالت البرلمانية البحرينية في حديثها لـ"سبوتنيك": "أرفض تماما قرار البرلمان الأوروبي بشأن حقوق الإنسان في البحرين، خاصة وأن المنظمات الحقوقية العربية والدولية بما حققته مملكة البحرين في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان".
وتابعت: "وقد رفضت أيضا هذه المنظمات الدولية قرار البرلمان الأوروبي، كما أن هذا القرار يعتبر تدخلا في الشؤون الداخلية للمملكة، وهو للأسف قرار تقف خلفه عناصر محسوبة على جهات خارجية، بهدف تشويه سمعة مملكة البحرين في مجال حقوق الانسان".
وأعربت وزارة الخارجية البحرينية، في وقت سابق أمس الأحد، عن رفضها للقرار الذي تبناه البرلمان الأوروبي قبل أيام، والذي يدين فيه "انتهاكات البحرين لحقوق الإنسان"، ويُطالب بالإفراج عن ناشط مدني معتقل يدعى، عبد الهادي الخواجة، وغيره من السجناء السياسيين.
البابا فرنسيس يغادر قصر الصخير الملكي ضمن جولته في البحرين - سبوتنيك عربي, 1920, 03.11.2022
بابا الفاتيكان يقول إن البحرين تحافظ على حقوق الإنسان على مستوى الفرد والجماعة وتدعم التعايش والحوار
3 نوفمبر, 15:46 GMT
وقالت الخارجية البحرينية، في بيان إن تقرير البرلمان الأوروبي استند إلى معلومات مزيفة وغير دقيقة يروجها من يتبنى محاولات يائسة تسعى إلى الإساءة لسمعة مملكة البحرين.
وأوضحت أن "المواطن البحريني عبد الهادي الخواجة، الذي ورد اسمه في القرار، قد صدر بحقه أحكام بتهمة الخيانة والمساس بأمن الدولة، ومحاولة قلب نظام الحكم الدستوري، والتخابر مع دول أجنبية للقيام بأعمال عدائية ضد المملكة".
وأكدت أن الحكم الذي صدر بحقه يتوافق بالالتزام الكامل بالإجراءات القانونية الواجبة، مع العواقب القانونية التي ستتبع في أي بلد يحترم سيادة القانون.
كما جددت وزارة الخارجية البحرينية التزام البحرين الكامل بمبادئ حقوق الإنسان والمعايير الدولية، معربة عن خيبة أملها وقلقها إزاء الادعاءات غير الدقيقة الواردة في القرار.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Танк Т-80 НМ ЛНР выезжает на боевое задание в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11:56 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала