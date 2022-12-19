https://sputnikarabic.ae/20221219/غوتيريش-نأمل-بشدة-في-إحلال-السلام-في-أوكرانيا-خلال-العام-المقبل-1071368858.html
غوتيريش: نأمل بشدة في إحلال السلام في أوكرانيا خلال العام المقبل
غوتيريش: نأمل بشدة في إحلال السلام في أوكرانيا خلال العام المقبل
أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم الاثنين، عن أمله في التوصل للسلام في أوكرانيا خلال العام المقبل 2023، مبديًا في نفس الوقت عدم تفاؤله من... 19.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-19T16:05+0000
2022-12-19T16:05+0000
2022-12-19T16:05+0000
العالم
الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش
منظمة الأمم المتحدة
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الأمم المتحدة - سبوتنيك. وصرح غوتيريش في مؤتمر ختام نهاية العام: "أتمنى بشدة أن يتم التوصل إلى السلام في أوكرانيا عام 2023"، مشيرا إلى عدم تفاؤله بشأن احتمالية بدء محادثات سلام في المستقبل القريب.وأكد الأمين العام أيضا أن الأمم المتحدة مهتمة جدا بشأن تسريع عملية تبادل الأسرى في النزاع الأوكراني، وخصوصا مع اقتراب أعياد الميلاد.يذكر أن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، أعلن في وقت سابق من الشهر الجاري، أن بلاده لا ترى آفاقا للمفاوضات بشأن أوكرانيا في الوقت الحالي.
https://sputnikarabic.ae/20221206/الكرملين-موسكو-لا-ترى-آفاقا-للمفاوضات-بشأن-أوكرانيا-في-الوقت-الحالي-1070902718.html
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العالم, الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش, منظمة الأمم المتحدة
العالم, الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش, منظمة الأمم المتحدة
غوتيريش: نأمل بشدة في إحلال السلام في أوكرانيا خلال العام المقبل
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أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم الاثنين، عن أمله في التوصل للسلام في أوكرانيا خلال العام المقبل 2023، مبديًا في نفس الوقت عدم تفاؤله من إمكانية بدء محادثات سلام في المستقبل القريب.
الأمم المتحدة - سبوتنيك. وصرح غوتيريش
في مؤتمر ختام نهاية العام: "أتمنى بشدة أن يتم التوصل إلى السلام في أوكرانيا عام 2023"، مشيرا إلى عدم تفاؤله بشأن احتمالية بدء محادثات سلام في المستقبل القريب.
وأكد الأمين العام أيضا أن الأمم المتحدة مهتمة جدا بشأن تسريع عملية تبادل الأسرى
في النزاع الأوكراني، وخصوصا مع اقتراب أعياد الميلاد.
يذكر أن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، أعلن في وقت سابق من الشهر الجاري، أن بلاده لا ترى آفاقا للمفاوضات بشأن أوكرانيا في الوقت الحالي.