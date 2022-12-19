https://sputnikarabic.ae/20221219/مقتل-3-من-عناصر-الأمن-الأردني-إثر-مداهمة-متورطين-في-قتل-عقيد-شرطة-خلال-الاحتجاجات-1071349987.html
مقتل 3 من عناصر الأمن الأردني إثر مداهمة متورطين في قتل عقيد شرطة خلال الاحتجاجات
مقتل 3 من عناصر الأمن الأردني إثر مداهمة متورطين في قتل عقيد شرطة خلال الاحتجاجات
أعلن الأمن العام الأردني، مقتل ثلاثة من عناصره وإصابة خمسة آخرين خلال مداهمة مشتبه به، في مقتل العميد عبد الرزاق الدلابيح. 19.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-19T11:13+0000
2022-12-19T11:13+0000
2022-12-19T11:13+0000
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وكانت مديرية الأمن العام أعلنت، يوم الجمعة، مقتل مدير شرطة محافظة معان العقيد عبد الرزاق الدلابيح في جنوب الأردن بعيار ناري في الرأس أثناء تعامله مع "أعمال شغب" جرح خلالها ضابط وضابط صف بعيارات نارية، حسب المديرية.وأضافت أنّ القوة الأمنية الخاصة حاصرت مكان وجود المشتبه بهم، إذ قام أحدهم وفور بدء المداهمة بإطلاق عيارات نارية كثيفة من سلاح أوتوماتيكي باتجاه القوة وتم تطبيق قواعد الاشتباك معه، ما أسفر عن استشهاد ثلاثة من ضباط وأفراد القوة وإصابة خمسة آخرين ومقتل الإرهابي مطلق النار.وشهدت محافظات في جنوب الأردن منذ مطلع الشهر الجاري إضرابات سلمية في الغالب، احتجاجا على ارتفاع أسعار المحروقات، بدأت بسائقي الشاحنات الذين انضمّ إليهم سائقو سيارات أجرة وحافلات عمومية أحيانًا.
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أخبار الأردن, العالم العربي
أخبار الأردن, العالم العربي
مقتل 3 من عناصر الأمن الأردني إثر مداهمة متورطين في قتل عقيد شرطة خلال الاحتجاجات
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أعلن الأمن العام الأردني، مقتل ثلاثة من عناصره وإصابة خمسة آخرين خلال مداهمة مشتبه به، في مقتل العميد عبد الرزاق الدلابيح.
وكانت مديرية الأمن العام أعلنت، يوم الجمعة، مقتل مدير شرطة محافظة معان العقيد عبد الرزاق الدلابيح في جنوب الأردن بعيار ناري في الرأس أثناء تعامله مع "أعمال شغب" جرح خلالها ضابط وضابط صف بعيارات نارية، حسب المديرية.
وأوضحت مديرية الأمن العام في بيان لها، أن قوة أمنية خاصة داهمت "خلية إرهابية" في منطقة الحسينية بمحافظة معان، صباح اليوم، بعد أن قادت التحقيقات حول حادثة "استشهاد العميد الدلابيح" إلى حصر الاشتباه بمجموعة من الأشقاء من حملة الفكر التكفيري.
وأضافت أنّ القوة الأمنية الخاصة حاصرت مكان وجود المشتبه بهم، إذ قام أحدهم وفور بدء المداهمة بإطلاق عيارات نارية كثيفة من سلاح أوتوماتيكي باتجاه القوة وتم تطبيق قواعد الاشتباك معه، ما أسفر عن استشهاد ثلاثة من ضباط وأفراد القوة
وإصابة خمسة آخرين ومقتل الإرهابي مطلق النار.
وأكّدت المديرية أنّ المداهمة أفضت إلى القبض على 9 أشخاص آخرين مشتبه بتورطهم في القضية، منهم أربعة أشقاء للإرهابي المقتول الذي أطلق النار باتجاه القوة وثلاثة آخرين من أبناء أحدهم ومعهم شخصان آخران كانا برفقتهم وضُبط بحوزتهم مجموعة من الأسلحة النارية الأتوماتيكية وكمية كبيرة من الذخيرة.
وشهدت محافظات في جنوب الأردن منذ مطلع الشهر الجاري إضرابات سلمية في الغالب، احتجاجا على ارتفاع أسعار المحروقات، بدأت بسائقي الشاحنات الذين انضمّ إليهم سائقو سيارات أجرة وحافلات عمومية أحيانًا.