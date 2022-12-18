https://sputnikarabic.ae/20221218/رئيس-البرلمان-الأردني-الدستور-كفل-حرية-الرأي-والتعبير-ضمن-حدود-القانون-1071324116.html

رئيس البرلمان الأردني: الدستور كفل حرية الرأي والتعبير ضمن حدود القانون

رئيس البرلمان الأردني: الدستور كفل حرية الرأي والتعبير ضمن حدود القانون

قال رئيس مجلس النواب الأردني أحمد الصفدي، إن الشعب والجيش والأجهزة الأمنية تلتقي على ثوابت أمن الوطن، لافتا إلى أن الدستور كفل حرية الرأي والتعبير ضمن حدود... 18.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-18T13:08+0000

2022-12-18T13:08+0000

2022-12-18T13:08+0000

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وحسب وكالة "عمون"، جاء ذلك خلال كلمته بمؤتمر "انعكاسات التحديث الشامل على حالة حقوق الإنسان في الأردن"، اليوم الأحد.وأضاف الصفدي أن الأردن بقيادة الملك عبد الله الثاني سيتجاوز ما يمر به اليوم من تحديات ضاغطة. وأشار إلى أن الأردن تجاوز ظروفا أكثر صعوبة من الظروف الراهنة، مؤكدا أن بلاده لديها مقومات الثبات والقوة.وأوضح أن الشعب الأردني وجيشه وأجهزته الأمنية ومؤسساته المختلفة، تلتقي على ثوابت أمن الوطن، واستقراره وسيادة القانون وهيبة الدولة، والتي لن يسمح بالتعدي عليها.وكان نائب رئيس البرلمان الأردني، نائب رئيس البرلمان العربي، خليل حسين عطية، قد ناشد في وقت سابق، الحكومة الأردنية التراجع عن قرارها الأخير برفع سعر الوقود لأنه تسبب في احتجاجات قد تتزايد وتيرتها مثل كرة الثلج ولن تنحسر في المدى القريب.وقال عطية في تصريحات خاصة لـ"راديو لسبوتنيك" إن هذه الاحتجاجات تعطي فرصة للتدخلات الخارجية والمندسين من الخارج مما يجعل الوضع خارجًا عن السيطرة ما لم يتدخل العقلاء وأصحاب القرار لإبطال هذه التدخلات الخارجية التي يراد منها النيل من استقرار البلاد.وأضاف أن البرلمان يعد الآن مذكرة حجب ثقة عن الحكومة في حال لم تتراجع عن هذه الخطوة ولم تستجب لمطالب الشارع.ويشهد الأردن توترات جراء إضراب أعلنه سائقو الشاحنات ووسائل النقل المختلفة منذ أكثر من 10 أيام، بسبب رفع الحكومة أسعار المحروقات.

https://sputnikarabic.ae/20221217/رغم-الاحتجاجات-الحكومة-الأردنية-تؤكد-أنها-لا-تستطيع-خفض-سعر-المحروقات-وتحذر-من-عواقبه-1071290578.html

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