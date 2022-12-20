https://sputnikarabic.ae/20221220/بيل-غيتس-سينشأ-أحفادنا-في-عالم-أسوأ-حالا-بشكل-كبير-إذا-لم-نعالج-المناخ-1071424125.html

بيل غيتس: سينشأ أحفادنا في عالم "أسوأ حالا بشكل كبير" إذا لم نعالج المناخ

بيل غيتس: سينشأ أحفادنا في عالم "أسوأ حالا بشكل كبير" إذا لم نعالج المناخ

حذر الملياردير الأمريكي بيل غيتس، اليوم الثلاثاء، من أن أحفاد الجيل الحالي من البشر قد يواجهون ظروفا قاسية ويدفعون ثمن عدم التحرك الآن لمكافحة التغير المناخي. 20.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-20T20:37+0000

2022-12-20T20:37+0000

2022-12-20T20:37+0000

العالم

مجتمع

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102358/91/1023589188_0:0:2542:1430_1920x0_80_0_0_4e94de2e6bc2ef780c7e89fac7bf7c61.jpg

كتب غيتس في رسالة نُشرت صباحا على مدونته الشخصية: "بدأت أنظر إلى العالم من خلال عدسة جديدة أخيرا، عندما أبلغتني ابنتي الكبرى خبرا مذهلا بأنني سأصبح جدا في العام المقبل". تنتظر جينيفر ابنة غيتس البالغة من العمر 26 عاما وزوجها نائل نصار مولودهما الأول في عام 2023.كتب غيتس البالغ من العمر 67 عاما، والذي كسب ثروته من المشاركة في تأسيس شركة "مايكروسوفت" في سبعينيات القرن الماضي: "مجرد كتابة هذه العبارة ’سأصبح جد العام المقبل‘ تجعلني عاطفيا".وتابع: "و(هذه) الفكرة تعطي بعدا جديدا لعملي، عندما أفكر في العالم الذي سيولد فيه حفيدي، فإنني ملهم أكثر من أي وقت مضى لمساعدة أطفال وأحفاد الجميع للحصول على فرصة للبقاء على قيد الحياة والازدهار".يمضي غيتس من خلال منظمته الخيرية التي تحمل الاسم نفسه، مؤسسة غيتس، من أجل الأطفال الذين يعيشون في فقر عالمي، ولتحسين التعليم، والاستعداد لمواجهة الأوبئة، ومكافحة شلل الأطفال والإيدز.تحدث غيتس أيضا عن العمل الذي يقوم به لمكافحة تغير المناخ، من خلال مؤسسة غيتس وعن طريق دعم شركات المناخ في المراحل المبكرة من خلال شركته الاستثمارية "بريك ثرو إنرجي فينتشرز".وكتب غيتس: "يمكنني تلخيص الحل لمشكلة تغير المناخ في جملتين؛ نحن بحاجة إلى القضاء على الانبعاثات العالمية لغازات الاحتباس الحراري بحلول عام 2050. الطقس القاسي يسبب بالفعل المزيد من المعاناة، وإذا لم نصل إلى صافي انبعاثات صفرية، فإن أحفادنا سينشأون في عالم أسوأ حالا بشكل كبير".وتابع: "الوصول إلى الصفر سيكون أصعب ما فعله البشر على الإطلاق. نحن بحاجة إلى إحداث ثورة في الاقتصاد المادي بأكمله، وكيفية صنعنا للأشياء، وتحركنا، وإنتاج الكهرباء، وزرع الطعام، وكيف نبقى دافئين وباردين، في أقل من ثلاثة عقود".

https://sputnikarabic.ae/20221119/الرئاسة-المصرية-لمؤتمر-المناخ-تقترح-إنشاء-صندوق-لتمويل-الاستجابة-للخسائر-نتيجة-تغير-المناخ-1070327207.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, مجتمع