https://sputnikarabic.ae/20221220/حظر-تيك-توك-على-موظفي-الحكومة-الأمريكية-في-مسودة-ميزانية-الولايات-المتحدة-2023-1071415374.html
حظر "تيك توك" على موظفي الحكومة الأمريكية في مسودة ميزانية الولايات المتحدة 2023
حظر "تيك توك" على موظفي الحكومة الأمريكية في مسودة ميزانية الولايات المتحدة 2023
أدرجت الحكومة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، بندا في مسودة ميزانية الولايات المتحدة للعام المقبل 2023، والذي يحظر على موظفيها استخدام تطبيق الفيديوهات القصيرة... 20.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-20T16:58+0000
2022-12-20T16:58+0000
2022-12-20T16:58+0000
مجتمع
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الولايات المتحدة الأمريكية
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واشنطن - سبوتنيك. ووفقا للبند الذي يحمل عنوان "No TikTok on Government Devices Act" (لا لـ"تيك توك" على الأجهزة الحكومية)، فإن السلطات المعنية مكلفة بوضع "معايير وإرشادات للوكالات التنفيذية، التي تتطلب إزالة أي تطبيق مغطى من تكنولوجيا المعلومات" في موعد لا يتجاوز 60 يوما من تاريخ سن هذا القانون.وفي يوم الجمعة الماضي، أيدت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، حظر التطبيق الصيني "تيك توك" على الأجهزة الحكومية، في مشروع قانون الإنفاق الشامل.وقالت بيلوسي للصحفيين في مبنى "الكابيتول" بالعاصمة الأمريكية واشنطن، إنها ستدعم إضافة حظر "تيك توك" إلى فاتورة إنفاق حكومي بقيمة 1.7 تريليون دولار، والتي تمول الحكومة الأمريكية حتى نهاية 30 سبتمبر/ أيلول 2023، وفقا لشبكة "فوكس نيوز" الأمريكية.وجاء إعلان نانسي بيلوسي بعدما أقر مجلس الشيوخ الأمريكي بالإجماع قانونا يحظر تطبيق "تيك توك" على الهواتف الحكومية، والذي يرعاه كل من السيناتور الجمهوري، ريك سكوت، والنائب، ماركو روبيو من فلوريدا، بالإضافة إلى توم كوتون من أركنساس، وجوش هاولي من ميسوري.وكان مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي آي"، كريستوفر راي، حذر في وقت سابق من أن المسؤولين الصينيين يمتلكون وصولا واسعا إلى تطبيق "تيك توك"، مما يسمح لهم "بالتلاعب بالمحتوى، واستخدامه في عمليات التأثير إذا أرادوا ذلك".
https://sputnikarabic.ae/20221215/الشيوخ-الأمريكي-يوافق-على-مشروع-قانون-لحظر-تيك-توك-على-الهواتف-الحكومية-1071240963.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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مجتمع, منوعات, الولايات المتحدة الأمريكية
مجتمع, منوعات, الولايات المتحدة الأمريكية
حظر "تيك توك" على موظفي الحكومة الأمريكية في مسودة ميزانية الولايات المتحدة 2023
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أدرجت الحكومة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، بندا في مسودة ميزانية الولايات المتحدة للعام المقبل 2023، والذي يحظر على موظفيها استخدام تطبيق الفيديوهات القصيرة الصيني "تيك توك".
واشنطن - سبوتنيك. ووفقا للبند الذي يحمل عنوان "No TikTok on Government Devices Act" (لا لـ"تيك توك" على الأجهزة الحكومية)، فإن السلطات المعنية مكلفة بوضع "معايير وإرشادات للوكالات التنفيذية، التي تتطلب إزالة أي تطبيق مغطى من تكنولوجيا المعلومات" في موعد لا يتجاوز 60 يوما من تاريخ سن هذا القانون.
وفي يوم الجمعة الماضي، أيدت رئيسة مجلس النواب الأمريكي
، نانسي بيلوسي، حظر التطبيق الصيني "تيك توك" على الأجهزة الحكومية، في مشروع قانون الإنفاق الشامل.
وقالت بيلوسي للصحفيين في مبنى "الكابيتول" بالعاصمة الأمريكية واشنطن، إنها ستدعم إضافة حظر "تيك توك" إلى فاتورة إنفاق حكومي بقيمة 1.7 تريليون دولار، والتي تمول الحكومة الأمريكية حتى نهاية 30 سبتمبر/ أيلول 2023، وفقا لشبكة
"فوكس نيوز" الأمريكية.
وجاء إعلان نانسي بيلوسي بعدما أقر مجلس الشيوخ الأمريكي بالإجماع قانونا يحظر تطبيق "تيك توك"
على الهواتف الحكومية، والذي يرعاه كل من السيناتور الجمهوري، ريك سكوت، والنائب، ماركو روبيو من فلوريدا، بالإضافة إلى توم كوتون من أركنساس، وجوش هاولي من ميسوري.
وكان مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي آي"، كريستوفر راي، حذر في وقت سابق من أن المسؤولين الصينيين يمتلكون وصولا واسعا إلى تطبيق "تيك توك"، مما يسمح لهم "بالتلاعب بالمحتوى، واستخدامه في عمليات التأثير إذا أرادوا ذلك".