https://sputnikarabic.ae/20221220/رئيس-دولة-أوروبية-يطالب-باستقالة-بوريل-1071419616.html

رئيس دولة أوروبية يطالب باستقالة بوريل

رئيس دولة أوروبية يطالب باستقالة بوريل

دعا الرئيس الكرواتي زوران ميلانوفيتش، اليوم الثلاثاء، إلى إقالة مسؤول الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل ووصف قيادة الاتحاد الأوروبي بافتقارها... 20.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-20T18:28+0000

2022-12-20T18:28+0000

2022-12-20T18:28+0000

أخبار الاتحاد الأوروبي

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104367/64/1043676493_0:184:2989:1865_1920x0_80_0_0_b7122c762b0bac15a1e122ad0065c0a7.jpg

ونقلت صحيفة "جوتارنجي" عن ميلانوفيتش في احتفال بمناسبة الذكرى السنوية لتأسيس المدرسة العسكرية الكرواتية في العاصمة زغرب: "هذا هو أكثر جيل يفتقر للموهبة من السياسيين الأوروبيين في التاريخ، هؤلاء هم أناس غير مدركين تمامًا لعواقب ما يفعلونه وما حدث من قبل".وعزا ميلانوفيتش ذلك إلى أن جوزيف بوريل أرسل إلى وزير الخارجية الكرواتي غريش رادمان رسالة "فاضحة وقبيحة ومضللة" ردا على مطالب كرواتيا معاملتها على قدم المساواة.وصوت البرلمان الكرواتي في 16 ديسمبر/كانون الأول ضد مشاركة البلاد في بعثة الاتحاد الأوروبي لتدريب الجيش الأوكراني المسماة "EUMAM Ukraine".وأفادت وكالة "أسوشيتد برس" بأن نواب المعارضة صرحوا بأنهم لا يريدون "أن يصبحوا رهائن في الخلافات السياسية بين قادة الدول".وقال النواب إن الدستور الكرواتي لا ينص على تصويت برلماني على القضايا التي عادة ما يوافق عليها الرئيس بالتشاور مع الحكومة.

https://sputnikarabic.ae/20221212/بوريل-المفاوضات-مستمرة-بين-الدول-الأوروبية-حول-حزمة-العقوبات-التاسعة-ضد-روسيا-1071139292.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار الاتحاد الأوروبي