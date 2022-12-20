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https://sputnikarabic.ae/20221220/رئيس-دولة-أوروبية-يطالب-باستقالة-بوريل-1071419616.html
رئيس دولة أوروبية يطالب باستقالة بوريل
رئيس دولة أوروبية يطالب باستقالة بوريل
دعا الرئيس الكرواتي زوران ميلانوفيتش، اليوم الثلاثاء، إلى إقالة مسؤول الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل ووصف قيادة الاتحاد الأوروبي بافتقارها... 20.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-20T18:28+0000
2022-12-20T18:28+0000
أخبار الاتحاد الأوروبي
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ونقلت صحيفة "جوتارنجي" عن ميلانوفيتش في احتفال بمناسبة الذكرى السنوية لتأسيس المدرسة العسكرية الكرواتية في العاصمة زغرب: "هذا هو أكثر جيل يفتقر للموهبة من السياسيين الأوروبيين في التاريخ، هؤلاء هم أناس غير مدركين تمامًا لعواقب ما يفعلونه وما حدث من قبل".وعزا ميلانوفيتش ذلك إلى أن جوزيف بوريل أرسل إلى وزير الخارجية الكرواتي غريش رادمان رسالة "فاضحة وقبيحة ومضللة" ردا على مطالب كرواتيا معاملتها على قدم المساواة.وصوت البرلمان الكرواتي في 16 ديسمبر/كانون الأول ضد مشاركة البلاد في بعثة الاتحاد الأوروبي لتدريب الجيش الأوكراني المسماة "EUMAM Ukraine".وأفادت وكالة "أسوشيتد برس" بأن نواب المعارضة صرحوا بأنهم لا يريدون "أن يصبحوا رهائن في الخلافات السياسية بين قادة الدول".وقال النواب إن الدستور الكرواتي لا ينص على تصويت برلماني على القضايا التي عادة ما يوافق عليها الرئيس بالتشاور مع الحكومة.
https://sputnikarabic.ae/20221212/بوريل-المفاوضات-مستمرة-بين-الدول-الأوروبية-حول-حزمة-العقوبات-التاسعة-ضد-روسيا-1071139292.html
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أخبار الاتحاد الأوروبي
أخبار الاتحاد الأوروبي

رئيس دولة أوروبية يطالب باستقالة بوريل

18:28 GMT 20.12.2022
© AFP 2022 / Javier Sorianoرئيس الدبلوماسية الأوروبية ، جوزيب بوريل
رئيس الدبلوماسية الأوروبية ، جوزيب بوريل - سبوتنيك عربي, 1920, 20.12.2022
© AFP 2022 / Javier Soriano
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دعا الرئيس الكرواتي زوران ميلانوفيتش، اليوم الثلاثاء، إلى إقالة مسؤول الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل ووصف قيادة الاتحاد الأوروبي بافتقارها للجودة.
ونقلت صحيفة "جوتارنجي" عن ميلانوفيتش في احتفال بمناسبة الذكرى السنوية لتأسيس المدرسة العسكرية الكرواتية في العاصمة زغرب: "هذا هو أكثر جيل يفتقر للموهبة من السياسيين الأوروبيين في التاريخ، هؤلاء هم أناس غير مدركين تمامًا لعواقب ما يفعلونه وما حدث من قبل".

وصرح ميلانوفيتش بأنه سيطالب باستقالة بوريل.

الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية جوزيب بوريل - سبوتنيك عربي, 1920, 12.12.2022
بوريل: المفاوضات مستمرة بين الدول الأوروبية حول حزمة العقوبات التاسعة ضد روسيا
12 ديسمبر, 17:36 GMT
وعزا ميلانوفيتش ذلك إلى أن جوزيف بوريل أرسل إلى وزير الخارجية الكرواتي غريش رادمان رسالة "فاضحة وقبيحة ومضللة" ردا على مطالب كرواتيا معاملتها على قدم المساواة.
وصوت البرلمان الكرواتي في 16 ديسمبر/كانون الأول ضد مشاركة البلاد في بعثة الاتحاد الأوروبي لتدريب الجيش الأوكراني المسماة "EUMAM Ukraine".
وأفادت وكالة "أسوشيتد برس" بأن نواب المعارضة صرحوا بأنهم لا يريدون "أن يصبحوا رهائن في الخلافات السياسية بين قادة الدول".
وقال النواب إن الدستور الكرواتي لا ينص على تصويت برلماني على القضايا التي عادة ما يوافق عليها الرئيس بالتشاور مع الحكومة.
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