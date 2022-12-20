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Танк Т-72 и мобилизованные военнослужащие во время подготовки на Чебаркульском полигоне в Челябинской области - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20221220/-إعلام-زيلينسكي-يخطط-لزيارة-واشنطن-لعقد-اجتماع-مع-بايدن-1071427212.html
إعلام: زيلينسكي يخطط لزيارة واشنطن لعقد اجتماع مع بايدن
إعلام: زيلينسكي يخطط لزيارة واشنطن لعقد اجتماع مع بايدن
يعتزم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي زيارة واشنطن الأربعاء لحضور لقاء محتمل مع جو بايدن وإلقاء كلمة أمام الكونغرس، في أول رحلة له إلى الخارج منذ العملية... 20.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-20T23:14+0000
2022-12-20T23:14+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
أخبار أوكرانيا
زيلينسكي
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وحسبما أفادت وسائل إعلام أمريكية، يمكن أن يتضمن اجتماع البيت الأبيض المحتمل إعلانًا متوقعًا من بايدن عن حزمة أسلحة جديدة لكييف بما في ذلك صواريخ باتريوت.يشار إلى أن القوات الأوكرانية تستهدف بشكل مستمر الأحياء السكنية والمنشآت المدنية في مختلف مدن وبلدات دونباس وهو ما يتسبب بسقوط قتلى وجرحى ودمار في المباني.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير الماضي، العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس من بطش القوات الأوكرانية.ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، هدف العملية بأنه "لحماية السكان، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف، لمدة ثماني سنوات".وبعد انضمام جمهوريتي، دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه، إلى روسيا أصبحت مهمة القوات الروسية تحرير كامل أراضي هذه المناطق من قبضة القوات الأوكرانية، بالإضافة إلى الأهداف الأخرى المتمثلة بنزع سلاح أوكرانيا وضمان حيادها والقضاء على النازية هناك وتقديم المسؤولين عن جرائم الحرب إلى العدالة.
https://sputnikarabic.ae/20221220/بوتين-أوكرانيا-تستهدف-المناطق-السكنية-عن-قصد-1071423000.html
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العالم, أخبار أوكرانيا, زيلينسكي
العالم, أخبار أوكرانيا, زيلينسكي

إعلام: زيلينسكي يخطط لزيارة واشنطن لعقد اجتماع مع بايدن

23:14 GMT 20.12.2022
© Photo / Telegram / Zelensky Officialالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 20.12.2022
© Photo / Telegram / Zelensky Official
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يعتزم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي زيارة واشنطن الأربعاء لحضور لقاء محتمل مع جو بايدن وإلقاء كلمة أمام الكونغرس، في أول رحلة له إلى الخارج منذ العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا.
وحسبما أفادت وسائل إعلام أمريكية، يمكن أن يتضمن اجتماع البيت الأبيض المحتمل إعلانًا متوقعًا من بايدن عن حزمة أسلحة جديدة لكييف بما في ذلك صواريخ باتريوت.
الرئيس الروسي فيلاديمير بوتين خلال كلمة في الجلسة العامة للمنتدى الدولي لأسبوع الطاقة الروسي في موسكو، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 20.12.2022
بوتين: أوكرانيا تستهدف المناطق السكنية في دونيتسك عمدا
19:54 GMT
يشار إلى أن القوات الأوكرانية تستهدف بشكل مستمر الأحياء السكنية والمنشآت المدنية في مختلف مدن وبلدات دونباس وهو ما يتسبب بسقوط قتلى وجرحى ودمار في المباني.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير الماضي، العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس من بطش القوات الأوكرانية.
ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، هدف العملية بأنه "لحماية السكان، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف، لمدة ثماني سنوات".
وبعد انضمام جمهوريتي، دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه، إلى روسيا أصبحت مهمة القوات الروسية تحرير كامل أراضي هذه المناطق من قبضة القوات الأوكرانية، بالإضافة إلى الأهداف الأخرى المتمثلة بنزع سلاح أوكرانيا وضمان حيادها والقضاء على النازية هناك وتقديم المسؤولين عن جرائم الحرب إلى العدالة.
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Бойцы НМ ЛНР в зоне проведения специальной военной операции в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة15:16 GMT
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