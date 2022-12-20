https://sputnikarabic.ae/20221220/منظمات-صحية-أوروبا-واجهت-أسوأ-موجة-لإنفلونزا-الطيور-في-2021-1071419930.html
منظمات صحية: أوروبا واجهت أسوأ موجة لإنفلونزا الطيور في 2021
منظمات صحية: أوروبا واجهت أسوأ موجة لإنفلونزا الطيور في 2021
أعلنت السلطات الصحية الأوروبية، اليوم الثلاثاء، أن القارة الأوروبية عانت في العام الماضي من تفشي إنفلونزا الطيور "الأكثر تدميرا" على الإطلاق. 20.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-20T18:57+0000
2022-12-20T18:57+0000
2022-12-20T18:57+0000
انفلونزا الطيور
وباء
أخبار الاتحاد الأوروبي
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قال المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض والسيطرة وعليها وهيئة سلامة الغذاء الأوروبية، والاتحاد الأوروبي إنه خلال الفترة بين أكتوبر/ تشرين الأول 2021، وسبتمبر/ أيلول 2022، تم اكتشاف نحو 2500 بؤرة تفشي لإنفلونزا الطيور في مزارع الدول الأوروبية.وخلال هذه الفترة "تم ذبح نحو 50 مليون طائر" في المزارع المتضررة، حسبما ذكر المركز، بحسب "فرانس برس".وأضاف أن هذه الحصيلة لم تشمل عمليات الإعدام للدجاج والبط والديوك الرومي التي جرى تنفيذها بالتوازي مع التفشي.وبين أنه "لأول مرة" لم يكن هناك فصل واضح بين موجتين وبائيتين، حيث لم تتم السيطرة على الفيروس في الصيف.وفي هذا الخريف، كان الوباء أكثر ضراوة من العام الماضي في نفس الوقت، حيث زاد عدد المزارع المصابة بنسبة 35 في المئة.وخلال الفترة بين 2 سبتمبر/ أيلول و 10 ديسمبر/ كانون الأول 2022، تم تسجيل نحو 400 حالة تفشي في المزارع في 18 دولة أوروبية. كما تم اكتشاف الفيروس أكثر من 600 مرة في الطيور البرية، لا سيما في البط والبجع.
https://sputnikarabic.ae/20221104/اليابان-تعلن-من-جديد-تفشي-لـ-إنفلونزا-الطيور-وتعدم-أكثر-من-15-مليون-دجاجة-1069808520.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
انفلونزا الطيور, وباء, أخبار الاتحاد الأوروبي
انفلونزا الطيور, وباء, أخبار الاتحاد الأوروبي
منظمات صحية: أوروبا واجهت أسوأ موجة لإنفلونزا الطيور في 2021
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أعلنت السلطات الصحية الأوروبية، اليوم الثلاثاء، أن القارة الأوروبية عانت في العام الماضي من تفشي إنفلونزا الطيور "الأكثر تدميرا" على الإطلاق.
قال المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض والسيطرة وعليها وهيئة سلامة الغذاء الأوروبية، والاتحاد الأوروبي إنه خلال الفترة بين أكتوبر/ تشرين الأول 2021، وسبتمبر/ أيلول 2022، تم اكتشاف نحو 2500 بؤرة تفشي لإنفلونزا الطيور في مزارع الدول الأوروبية.
وخلال هذه الفترة "تم ذبح نحو 50 مليون طائر" في المزارع المتضررة، حسبما ذكر المركز، بحسب "فرانس برس".
وأضاف أن هذه الحصيلة لم تشمل عمليات الإعدام للدجاج والبط والديوك الرومي التي جرى تنفيذها بالتوازي مع التفشي.
وبين أنه "لأول مرة" لم يكن هناك فصل واضح بين موجتين وبائيتين، حيث لم تتم السيطرة على الفيروس
في الصيف.
وفي هذا الخريف، كان الوباء أكثر ضراوة من العام الماضي في نفس الوقت، حيث زاد عدد المزارع المصابة بنسبة 35 في المئة.
وخلال الفترة بين 2 سبتمبر/ أيلول و 10 ديسمبر/ كانون الأول 2022، تم تسجيل نحو 400 حالة تفشي في المزارع في 18 دولة أوروبية. كما تم اكتشاف الفيروس أكثر من 600 مرة في الطيور البرية، لا سيما في البط والبجع.