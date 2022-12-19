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وزير الخارجية العراقي: إيران طالبت العراق رسميا بنزع سلاح الجماعات الانفصالية المعادية لها
وزير الخارجية العراقي: إيران طالبت العراق رسميا بنزع سلاح الجماعات الانفصالية المعادية لها
أعلن وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، اليوم الاثنين، أن "إيران طالبت العراق رسميا بنزع سلاح الجماعات الانفصالية المعادية لها". 19.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-19T17:44+0000
2022-12-19T17:44+0000
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وقال فؤاد حسين في لقاء مع قناة رووداو الكردية، إن "إيران طالبت العراق رسميا بنزع سلاح الجماعات الانفصالية المعادية لها"، مشددا على أنه "لاينبغي تعرض إيران لهجوم انطلاقا من الأراضي العراقية".وأضاف: "إيران قالت لن نقبل أن تكون القوى السياسية المتواجدة في كردستان العراق مسلحة، وتشن هجمات على إيران وتجتاز الحدود إلى الداخل، وهناك حاليا لجنة عليا يشارك فيها إقليم كردستان، هي لجنة أمنية وتفاوضية بين الطرفين"وأكد وزير الخارجية العراقي، أن "بغداد تتمسك بالدستور العراقي وأنه لا يجوز مهاجمة إيران من الأراضي العراقية".وأعلنت القوات البرية في الحرس الثوري الإيراني، الشهر الماضي، شن هجمات جديدة ضد مقر من وصفتها بـ "الجماعة الإرهابية الانفصالية" في كركوك شمالي العراق.وذكر التلفزيون الرسمي الإيراني أن "القوات البرية التابعة للحرس الثوري تعلن استهداف مقر الجماعة الإرهابية الانفصالية (حزب آزاد كردستان) بالصواريخ والمسيرات الملغومة في أطراف كركوك".وتستهدف إيران بشكل متكرر، إقليم كردستان العراق بدعوى قصف "مواقع جماعات انفصالية وإرهابية"، في الوقت الذي تنفي فيه بغداد إيواء أية جماعات تهدد دول الجوار.وفي أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، خلال استقباله مستشار الأمن القومي العراقي، قاسم الأعرجي، إن بلاده "تنتظر من العراق عدم السماح بتحويل إقليم كردستان إلى نقطة لانطلاق التهديدات ضد إيران".
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إيران, أخبار إيران, العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي
إيران, أخبار إيران, العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي

وزير الخارجية العراقي: إيران طالبت العراق رسميا بنزع سلاح الجماعات الانفصالية المعادية لها

17:44 GMT 19.12.2022
© AP Photo / Johanna Geronوزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين
وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين - سبوتنيك عربي, 1920, 19.12.2022
© AP Photo / Johanna Geron
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أعلن وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، اليوم الاثنين، أن "إيران طالبت العراق رسميا بنزع سلاح الجماعات الانفصالية المعادية لها".
وقال فؤاد حسين في لقاء مع قناة رووداو الكردية، إن "إيران طالبت العراق رسميا بنزع سلاح الجماعات الانفصالية المعادية لها"، مشددا على أنه "لاينبغي تعرض إيران لهجوم انطلاقا من الأراضي العراقية".
وأضاف: "إيران قالت لن نقبل أن تكون القوى السياسية المتواجدة في كردستان العراق مسلحة، وتشن هجمات على إيران وتجتاز الحدود إلى الداخل، وهناك حاليا لجنة عليا يشارك فيها إقليم كردستان، هي لجنة أمنية وتفاوضية بين الطرفين"
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وأكد وزير الخارجية العراقي، أن "بغداد تتمسك بالدستور العراقي وأنه لا يجوز مهاجمة إيران من الأراضي العراقية".
وأعلنت القوات البرية في الحرس الثوري الإيراني، الشهر الماضي، شن هجمات جديدة ضد مقر من وصفتها بـ "الجماعة الإرهابية الانفصالية" في كركوك شمالي العراق.
وذكر التلفزيون الرسمي الإيراني أن "القوات البرية التابعة للحرس الثوري تعلن استهداف مقر الجماعة الإرهابية الانفصالية (حزب آزاد كردستان) بالصواريخ والمسيرات الملغومة في أطراف كركوك".
وتستهدف إيران بشكل متكرر، إقليم كردستان العراق بدعوى قصف "مواقع جماعات انفصالية وإرهابية"، في الوقت الذي تنفي فيه بغداد إيواء أية جماعات تهدد دول الجوار.
وفي أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، خلال استقباله مستشار الأمن القومي العراقي، قاسم الأعرجي، إن بلاده "تنتظر من العراق عدم السماح بتحويل إقليم كردستان إلى نقطة لانطلاق التهديدات ضد إيران".
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