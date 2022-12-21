https://sputnikarabic.ae/20221221/استقطاب-أفريقيا-والمنطقة-العربية-للدول-الكبرى-وتوازن-علاقاتها-مع-الصراع-المتزايد-بين-واشنطن-وبكين-1071460759.html

استقطاب أفريقيا والمنطقة العربية للدول الكبرى وتوازن علاقاتها مع الصراع المتزايد بين واشنطن وبكين

استقطاب أفريقيا والمنطقة العربية للدول الكبرى وتوازن علاقاتها مع الصراع المتزايد بين واشنطن وبكين

حالة من الاستقطاب تعيشها المنطقة العربية والقارة الأفريقية، في ظل المتغيرات الدولية على المستوى السياسي والاقتصادي، تحققت مع زيارات زعماء الدول الكبرى وعقد... 21.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-21T15:20+0000

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2022-12-21T15:20+0000

راديو

لقاء سبوتنيك

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استقطاب أفريقيا والمنطقة العربية للدول الكبرى وسبل توازن علاقاتها مع الصراع المتزايد بين واشنطن وبكين وتأثيراته استقطاب أفريقيا والمنطقة العربية للدول الكبرى وسبل توازن علاقاتها مع الصراع المتزايد بين واشنطن وبكين وتأثيراته

محاور عدة ونقاط مختلفة كانت محل نقاش العرب مع الصين تارة، والولايات المتحدة تارة أخرى، إذ يسعى الجانبان لإثبات قدرتهما على جذب الدول العربية لها والتمترس خلف مصالحها التي بنت علاقتها معها على أساسها، سواء الاقتصادية أو الاستراتيجية أو حتى العسكرية.الأفارقة كذلك عقدوا لقاءات مع الولايات، بعد ثمان سنوات من أول قمة مع الجانب الأمريكي، في عهد باراك أوباما، حاولت فيه واشنطن أن تعطي بعض الآمال لزعماء القارة في مستقبل مخلوط بتطلعات جدية للأمريكيين في القارة السمراء.وأوضح أن هذه القمم تراعي المصالح والظروف السياسية الراهنة، والبحث عن توسيع لهذه المصالح وتنوعها، مؤكدا أن القمم تعزز المصالح في المستقبل وتقرأ خارطة القوى والتحولات في العالم وهو ما يتماشى أيضا مع رؤية المملكة 2030.وأضافت أن الموارد الأفريقية تحدث الفرق بالطبع، لأن الموارد في النهاية هي آلية صعود الاقتصادات ومؤشرات قوة الدولة، وبالتالي كل توسع في أفريقيا يشكل مهددات للوجود الأمريكي سياسيا واقتصاديا وعسكريا، ومن ثم فاحتدام المنافسة يتسبب أيضا في تأجيج مزيد من الصراعات والاستقطابات.وأوضح أن هناك صراعا استراتيجيا على بنية النظام الدولي، حيث تسعى الولايات المتحدة للتمسك بالأحادية القطبية، في المقابل تسعى روسيا والصين إلى إقامة نظام دولي متعدد الأقطاب باعتبار أنه يؤدي إلى الاستقرار وتحقيق التوازن.للمزيد تابعوا لقاء سبوتنيك.إعداد وتقديم عبدالله حميد وأحمد أحمد

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