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روسيا والصين تجريان مناورات بحرية مشتركة
روسيا والصين تجريان مناورات بحرية مشتركة
تشارك القوات البحرية الروسية والصينية في مناورات عسكرية مشتركة، من المقرر أن تستمر على مدى أسبوع للتدريب على تنفيذ مهام مشتركة تساهم في دعم الاستقرار بالمنطقة. 21.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-21T12:45+0000
2022-12-21T12:45+0000
رصد عسكري
روسيا
الصين
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وانطلقت المناورات في بحر الصين الشرقي، اليوم الأربعاء، حسبما ذكرت صحيفة "غلوبال تايمز" الصينية، التي أشارت إلى أن هذه المناورات هدفها حفظ الأمن البحري وحماية الاستقرار في المنطقة.وتقام المناورات ضمن خطة تدريب سنوية مشتركة بين الدولتين ومن المقرر أن تستمر حتى الـ 27 من الشهر الجاري.وتتدرب قوات البلدين على القيام بمهام مشتركة لتأكيد قدرتهما على العمل معا لحماية الأمن والاستقرار في المنطقة، كما تساهم في تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الدولتين.وقالت وزارة الدفاع الروسية إن هذه المناورات تهدف إلى تعزيز التعاون بين القوات البحرية للدولتين وزيادة قدرتهما على العمل المشترك في منطقة المحيط الهادئ.وتشمل المناورات الاستخدام المشترك للصواريخ والمدفعية ضد أهداف بحرية وجوية معادية، إضافة إلى التدريب على تكتيكات التصدي لغواصات العدو.
https://sputnikarabic.ae/20220828/مقارنة-بين-الأسطولين-الصيني-والأمريكي-في-2022-1066927326.html
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رصد عسكري, روسيا, الصين
رصد عسكري, روسيا, الصين

روسيا والصين تجريان مناورات بحرية مشتركة

12:45 GMT 21.12.2022
© Sputnik . Константин Михальчевский / الانتقال إلى بنك الصورسفن حربية روسية صغيرة متعددة المهام "Buyan-M"
سفن حربية روسية صغيرة متعددة المهام Buyan-M - سبوتنيك عربي, 1920, 21.12.2022
© Sputnik . Константин Михальчевский
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تشارك القوات البحرية الروسية والصينية في مناورات عسكرية مشتركة، من المقرر أن تستمر على مدى أسبوع للتدريب على تنفيذ مهام مشتركة تساهم في دعم الاستقرار بالمنطقة.
وانطلقت المناورات في بحر الصين الشرقي، اليوم الأربعاء، حسبما ذكرت صحيفة "غلوبال تايمز" الصينية، التي أشارت إلى أن هذه المناورات هدفها حفظ الأمن البحري وحماية الاستقرار في المنطقة.
مقاتلات جي - 15 على متن حاملة طائرات صينية طراز لياونينغ - الأسطول الصيني - سبوتنيك عربي, 1920, 28.08.2022
مقارنة بين الأسطولين الصيني والأمريكي في 2022
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وتقام المناورات ضمن خطة تدريب سنوية مشتركة بين الدولتين ومن المقرر أن تستمر حتى الـ 27 من الشهر الجاري.
وتتدرب قوات البلدين على القيام بمهام مشتركة لتأكيد قدرتهما على العمل معا لحماية الأمن والاستقرار في المنطقة، كما تساهم في تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الدولتين.
وقالت وزارة الدفاع الروسية إن هذه المناورات تهدف إلى تعزيز التعاون بين القوات البحرية للدولتين وزيادة قدرتهما على العمل المشترك في منطقة المحيط الهادئ.
وتشمل المناورات الاستخدام المشترك للصواريخ والمدفعية ضد أهداف بحرية وجوية معادية، إضافة إلى التدريب على تكتيكات التصدي لغواصات العدو.
© Sputnik معلومات عن الفرقاطة الروسية "جيبارد 3.9"
معلومات عن الفرقاطة الروسية جيبارد 3.9 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.12.2022
معلومات عن الفرقاطة الروسية "جيبارد 3.9"
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