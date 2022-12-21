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https://sputnikarabic.ae/20221221/روسكوسموس-تكشف-عن-إنقاذ-مركبة-روسية-لمحطة-الفضاء-الدولية-1071460436.html
"روسكوسموس" تكشف عن إنقاذ مركبة روسية لمحطة الفضاء الدولية
"روسكوسموس" تكشف عن إنقاذ مركبة روسية لمحطة الفضاء الدولية
صرحت وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس"، اليوم الأربعاء، أن المركبة الفضائية الروسية "بروغرس إم إس -20" جنبت محطة الفضاء الدولية الاصطدام بحطام فضائي. 21.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-21T15:17+0000
2022-12-21T15:17+0000
روسيا
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وكشفت روسكوسموس عبر قناتها على "تلغرام": "إن "بروغرس إم إس -20" الروسية دفعت محطة الفضاء الدولية بعيدًا عن الحطام الفضائي".وفي السياق، قال مصدر مطلع لوكالة "سبوتنيك" في 18 ديسمبر/ كانون الأول إن إرسال مركبة الإنقاذ إلى محطة الفضاء الدولية لاستبدال مركبة "سويوز إم إس 22" المتضررة قد يستغرق حوالي شهر واحد.ووفقا لما أكده المصدر، فإن وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس" تحتاج إلى حوالي شهر لإرسال مركبة إنقاذ "سويوز 23" إلى محطة الفضاء الدولية (ISS) لتحل محل "سويوز إم إس 22" المتضررة.كما أعلنت "روسكوسموس" في 15 ديسمبر، إلغاء خروج رواد الفضاء الروس إلى الفضاء الخارجي بسبب إشارة من أحد أنظمة التشخيص للمركبة الفضائية "سويوز إم إس -22" التي التحمت مع محطة الفضاء الدولية.وقالت الشركة في بيان لها آنذاك "توقف تنفيذ برنامجVKD-56 لأسباب فنية. قبل بدء إجراء فتح فوهة الخروج، وفقا لتقرير الطاقم، تم تلقي معلومات حول تنشيط جهاز الإشارة لأحد أنظمة التشخيص لمركبة الفضاء "سويوز إم إس -22".
https://sputnikarabic.ae/20221218/مصدر-روسكوسموس-تحتاج-إلى-شهر-لإرسال-مركبة-إنقاذ-سويوز-إلى-محطة-الفضاء-الدولية-1071318205.html
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"روسكوسموس" تكشف عن إنقاذ مركبة روسية لمحطة الفضاء الدولية

15:17 GMT 21.12.2022
© Photo / Роскосмос / الانتقال إلى بنك الصورمشاهد لنقل مركبة الإطلاق سايوز 2.1 آ" مع مركبة نقل الشحن "بروغريس إم إس" الروسية
مشاهد لنقل مركبة الإطلاق سايوز 2.1 آ مع مركبة نقل الشحن بروغريس إم إس الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 21.12.2022
© Photo / Роскосмос
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صرحت وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس"، اليوم الأربعاء، أن المركبة الفضائية الروسية "بروغرس إم إس -20" جنبت محطة الفضاء الدولية الاصطدام بحطام فضائي.
وكشفت روسكوسموس عبر قناتها على "تلغرام": "إن "بروغرس إم إس -20" الروسية دفعت محطة الفضاء الدولية بعيدًا عن الحطام الفضائي".
وفي السياق، قال مصدر مطلع لوكالة "سبوتنيك" في 18 ديسمبر/ كانون الأول إن إرسال مركبة الإنقاذ إلى محطة الفضاء الدولية لاستبدال مركبة "سويوز إم إس 22" المتضررة قد يستغرق حوالي شهر واحد.
ووفقا لما أكده المصدر، فإن وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس" تحتاج إلى حوالي شهر لإرسال مركبة إنقاذ "سويوز 23" إلى محطة الفضاء الدولية (ISS) لتحل محل "سويوز إم إس 22" المتضررة.
وكالة الفضاء الروسية روس كوسموس تقدم صاروخ حامل جديد يحمل اسم بوبيدا (النصر)، بمناسبة الذكرى الـ75 لعيد النصر في الحرب الوطنية العظمى (1941-1945) - سبوتنيك عربي, 1920, 18.12.2022
مصدر: "روسكوسموس" تحتاج إلى شهر لإرسال مركبة إنقاذ "سويوز" إلى محطة الفضاء الدولية
18 ديسمبر, 10:38 GMT
كما أعلنت "روسكوسموس" في 15 ديسمبر، إلغاء خروج رواد الفضاء الروس إلى الفضاء الخارجي بسبب إشارة من أحد أنظمة التشخيص للمركبة الفضائية "سويوز إم إس -22" التي التحمت مع محطة الفضاء الدولية.
وقالت الشركة في بيان لها آنذاك "توقف تنفيذ برنامجVKD-56 لأسباب فنية. قبل بدء إجراء فتح فوهة الخروج، وفقا لتقرير الطاقم، تم تلقي معلومات حول تنشيط جهاز الإشارة لأحد أنظمة التشخيص لمركبة الفضاء "سويوز إم إس -22".
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