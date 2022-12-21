https://sputnikarabic.ae/20221221/زيلينسكي-عرضت-على-واشنطن-خطوات-بشأن-تحقيق-صيغة-سلام-مع-روسيا-1071468100.html

زيلينسكي: عرضت على واشنطن خطوات بشأن تحقيق صيغة سلام مع روسيا

زيلينسكي: عرضت على واشنطن خطوات بشأن تحقيق صيغة سلام مع روسيا

قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، الأربعاء، إنه عرض على الرئيس جو بايدن خطوات محددة بشأن الكيفية التي يمكن أن تساعد بها الولايات المتحدة في تسهيل... 21.12.2022, سبوتنيك عربي

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2022-12-21T22:42+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

زيلينسكي

أخبار أوكرانيا

العالم

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واشنطن - سبوتنيك. وقال زيلينسكي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع بايدن "من المهم للغاية أن تكون لدينا صيغة سلام ولهذا نقدم خطوات محددة للغاية يمكن أن تفعلها أمريكا لمساعدتنا على تنفيذها".وفي وقت سبق، الأربعاء، أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، خلال استقباله نظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في البيت الأبيض، أن واشنطن ستواصل تعزيز القدرات العسكرية لكييف.وأعلن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اليوم الأربعاء، أن بلاده ستقدم حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 1.85 مليار دولار، تتضمن تسليم أول شحنة من منظومة الدفاع الجوي الصاروخي "باتريوت".وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير الماضي، العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس من بطش القوات الأوكرانية.ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، هدف العملية بأنه "لحماية السكان، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف، لمدة ثماني سنوات".وبعد انضمام جمهوريتي، دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه، إلى روسيا أصبحت مهمة القوات الروسية تحرير كامل أراضي هذه المناطق من قبضة القوات الأوكرانية، بالإضافة إلى الأهداف الأخرى المتمثلة بنزع سلاح أوكرانيا وضمان حيادها والقضاء على النازية هناك وتقديم المسؤولين عن جرائم الحرب إلى العدالة.

https://sputnikarabic.ae/20221221/بايدن-لا-يمكننا-توفير-كل-ما-تحتاجه-أوكرانيا-لأن-هناك-حلفا-يمكنه-فعل-ذلك-1071467882.html

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