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بايدن: لا يمكننا توفير كل ما تحتاجه أوكرانيا لأن هناك حلفا يمكنه فعل ذلك
Танк Т-72 и мобилизованные военнослужащие во время подготовки на Чебаркульском полигоне в Челябинской области - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20221221/زيلينسكي-عرضت-على-واشنطن-خطوات-بشأن-تحقيق-صيغة-سلام-مع-روسيا-1071468100.html
زيلينسكي: عرضت على واشنطن خطوات بشأن تحقيق صيغة سلام مع روسيا
زيلينسكي: عرضت على واشنطن خطوات بشأن تحقيق صيغة سلام مع روسيا
قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، الأربعاء، إنه عرض على الرئيس جو بايدن خطوات محددة بشأن الكيفية التي يمكن أن تساعد بها الولايات المتحدة في تسهيل... 21.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-21T22:42+0000
2022-12-21T22:42+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
زيلينسكي
أخبار أوكرانيا
العالم
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واشنطن - سبوتنيك. وقال زيلينسكي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع بايدن "من المهم للغاية أن تكون لدينا صيغة سلام ولهذا نقدم خطوات محددة للغاية يمكن أن تفعلها أمريكا لمساعدتنا على تنفيذها".وفي وقت سبق، الأربعاء، أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، خلال استقباله نظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في البيت الأبيض، أن واشنطن ستواصل تعزيز القدرات العسكرية لكييف.وأعلن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اليوم الأربعاء، أن بلاده ستقدم حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 1.85 مليار دولار، تتضمن تسليم أول شحنة من منظومة الدفاع الجوي الصاروخي "باتريوت".وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير الماضي، العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس من بطش القوات الأوكرانية.ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، هدف العملية بأنه "لحماية السكان، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف، لمدة ثماني سنوات".وبعد انضمام جمهوريتي، دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه، إلى روسيا أصبحت مهمة القوات الروسية تحرير كامل أراضي هذه المناطق من قبضة القوات الأوكرانية، بالإضافة إلى الأهداف الأخرى المتمثلة بنزع سلاح أوكرانيا وضمان حيادها والقضاء على النازية هناك وتقديم المسؤولين عن جرائم الحرب إلى العدالة.
https://sputnikarabic.ae/20221221/بايدن-لا-يمكننا-توفير-كل-ما-تحتاجه-أوكرانيا-لأن-هناك-حلفا-يمكنه-فعل-ذلك-1071467882.html
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زيلينسكي, أخبار أوكرانيا, العالم
زيلينسكي, أخبار أوكرانيا, العالم

زيلينسكي: عرضت على واشنطن خطوات بشأن تحقيق صيغة سلام مع روسيا

22:42 GMT 21.12.2022
© AFP 2022 / Angela Weissالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 21.12.2022
© AFP 2022 / Angela Weiss
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قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، الأربعاء، إنه عرض على الرئيس جو بايدن خطوات محددة بشأن الكيفية التي يمكن أن تساعد بها الولايات المتحدة في تسهيل التوصل إلى صيغة سلام مع روسيا.
واشنطن - سبوتنيك. وقال زيلينسكي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع بايدن "من المهم للغاية أن تكون لدينا صيغة سلام ولهذا نقدم خطوات محددة للغاية يمكن أن تفعلها أمريكا لمساعدتنا على تنفيذها".
الرئيس الأمريكي جو بايدن، قمة مجموعة العشرين في بالي، إندونيسيا 15 نوفمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.12.2022
بايدن: لا يمكننا توفير كل ما تحتاجه أوكرانيا لأن هناك حلفا يمكنه فعل ذلك
22:24 GMT
وفي وقت سبق، الأربعاء، أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، خلال استقباله نظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في البيت الأبيض، أن واشنطن ستواصل تعزيز القدرات العسكرية لكييف.
وأعلن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اليوم الأربعاء، أن بلاده ستقدم حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 1.85 مليار دولار، تتضمن تسليم أول شحنة من منظومة الدفاع الجوي الصاروخي "باتريوت".
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير الماضي، العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس من بطش القوات الأوكرانية.
ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، هدف العملية بأنه "لحماية السكان، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف، لمدة ثماني سنوات".
وبعد انضمام جمهوريتي، دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه، إلى روسيا أصبحت مهمة القوات الروسية تحرير كامل أراضي هذه المناطق من قبضة القوات الأوكرانية، بالإضافة إلى الأهداف الأخرى المتمثلة بنزع سلاح أوكرانيا وضمان حيادها والقضاء على النازية هناك وتقديم المسؤولين عن جرائم الحرب إلى العدالة.
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Боевая машина пехоты БМП-1ПК НМ ЛНР в зоне проведения специальной военной операции в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة15:15 GMT
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