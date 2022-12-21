https://sputnikarabic.ae/20221221/مجلس-الأمن-الدولي-يدين-الهجمات-الإرهابية-في-العراق-1071438961.html
مجلس الأمن الدولي يدين الهجمات الإرهابية في العراق
مجلس الأمن الدولي يدين الهجمات الإرهابية في العراق
أدان مجلس الأمن الدولي، اليوم الأربعاء، الهجمات الإرهابية التي تبناها تنظيم "داعش" الإرهابي، في محافظة كركوك العراقية، والتي أسفرت عن مقتل تسعة من رجال الشرطة... 21.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-21T09:47+0000
2022-12-21T09:47+0000
2022-12-21T09:47+0000
العراق
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وأفاد بيان لمركز إعلام الأمم المتحدة، بأن أعضاء مجلس الأمن جددوا دعمهم لاستقلال العراق وسيادته ووحدته وسلامة أراضيه وعملية الديمقراطية وازدهاره، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط "أ ش أ".وأكد أعضاء مجلس الأمن أن "الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره يشكل أحد أخطر التهديدات للسلم والأمن الدوليين"، معربين عن خالص تعازيهم لأسر الضحايا ولحكومة العراق، وتمنوا الشفاء العاجل والكامل للمصابين.وطالب أعضاء مجلس الأمن بضرورة "محاسبة مرتكبي هذه الأعمال الإرهابية المشينة ومنظميها ومموليها ورعاتها وتقديمهم إلى العدالة".كما شددوا على أن "أية أعمال إرهابية هي أعمال إجرامية وغير مبررة، بغض النظر عن دوافعها وأينما ومتى ارتُكبت وأيا كان مرتكبوها".ويوم الأحد، قُتل 9 من عناصر الشرطة العراقية في تفجير عبوة ناسفة استهدفت دوريتهم في محافظة كركوك شمالي البلاد.وصرح مصدر أمني لـ"سبوتنيك" بأن حصيلة ضحايا الانفجار ارتفعت إلى 9 قتلى وجريح واحد، في وقت أفاد موقع "رووداو" بأن "مواجهات وقعت بين رتل الشرطة الاتحادية ومسلحي "داعش" بعد انفجار العبوة وقُتل واحد من مسلحي داعش خلال المواجهة".وأعلن العراق، في كانون الأول/ديسمبر 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة "داعش"، بعد نحو 3 سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم الذي احتل نحو ثلث البلاد، معلنا إقامة ما أسماها "الخلافة الإسلامية".
https://sputnikarabic.ae/20221219/إيران-تدين-تفجير-كركوك-الإرهابي-في-العراق-1071341892.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي
العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي
مجلس الأمن الدولي يدين الهجمات الإرهابية في العراق
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أدان مجلس الأمن الدولي، اليوم الأربعاء، الهجمات الإرهابية التي تبناها تنظيم "داعش" الإرهابي، في محافظة كركوك العراقية، والتي أسفرت عن مقتل تسعة من رجال الشرطة وثمانية مدنيين.
وأفاد بيان لمركز إعلام الأمم المتحدة، بأن أعضاء مجلس الأمن جددوا دعمهم لاستقلال العراق وسيادته ووحدته وسلامة أراضيه وعملية الديمقراطية وازدهاره، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط "أ ش أ".
وأكد أعضاء مجلس الأمن
أن "الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره يشكل أحد أخطر التهديدات للسلم والأمن الدوليين"، معربين عن خالص تعازيهم لأسر الضحايا ولحكومة العراق، وتمنوا الشفاء العاجل والكامل للمصابين.
وطالب أعضاء مجلس الأمن بضرورة "محاسبة مرتكبي هذه الأعمال الإرهابية المشينة ومنظميها ومموليها ورعاتها وتقديمهم إلى العدالة".
كما شددوا على أن "أية أعمال إرهابية هي أعمال إجرامية وغير مبررة، بغض النظر عن دوافعها وأينما ومتى ارتُكبت وأيا كان مرتكبوها".
ويوم الأحد، قُتل 9 من عناصر الشرطة العراقية
في تفجير عبوة ناسفة استهدفت دوريتهم في محافظة كركوك شمالي البلاد.
وصرح مصدر أمني لـ"سبوتنيك" بأن حصيلة ضحايا الانفجار ارتفعت إلى 9 قتلى وجريح واحد، في وقت أفاد موقع "رووداو" بأن "مواجهات وقعت بين رتل الشرطة الاتحادية ومسلحي "داعش" بعد انفجار العبوة وقُتل واحد من مسلحي داعش خلال المواجهة".
وأعلن العراق، في كانون الأول/ديسمبر 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة "داعش"
، بعد نحو 3 سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم الذي احتل نحو ثلث البلاد، معلنا إقامة ما أسماها "الخلافة الإسلامية".