https://sputnikarabic.ae/20221221/وزيرا-خارجية-إيران-والسعودية-يجتمعان-لأول-مرة-وعبد-اللهيان-يكشف-تفاصيل-اللقاء-1071430435.html
وزيرا خارجية إيران والسعودية يجتمعان لأول مرة وعبد اللهيان يكشف تفاصيل اللقاء
وزيرا خارجية إيران والسعودية يجتمعان لأول مرة وعبد اللهيان يكشف تفاصيل اللقاء
كشف وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الأربعاء، عن لقاء جمعه بنظير السعودي الأمير فيصل بن فرحان، على هامش قمة "بغداد2" في الأردن. 21.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-21T06:58+0000
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وقال عبد اللهيان، عبر حسابه على تويتر، إن "وزير الخارجية السعودي أکد له استعداد الرياض لاستمرار الحوار مع إیران"، مشيرا إلى أنه التقى أيضا على هامش الاجتماع وزراء خارجية عمان وقطر والعراق والكويت.وأكد وزير الخارجة الإيراني، أن بلاده حضرت مؤتمر بغداد- 2 في الأردن لتؤکد دعمها للعراق.وكان عبد اللهيان قال، على هامش منتدى طهران الثالث للحوار، إن بلاده مستعدة للعودة لطاولة المفاوضات مع السعودية، مؤكدا أن إيرن مستعدة لاستئناف العلاقات وفتح سفارتي البلدين إذا كانت الرياض مستعدة لذلك.وتابع الوزير أنه على الجانب السعودي تحديد كيفية اتباع نهج "بناء" تجاه إيران، مشيرا إلى أن المفاوضات مع السعودية تسير على طريق الدبلوماسية الرسمية، وأن إيران مستعدة لعودة العلاقات إلى طبيعتها.وكان وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، أعلن في سبتمبر/أيلول الماضي، أن إيران والمملكة العربية السعودية بإمكانهما مواصلة المحادثات في بغداد لتطبيع العلاقات الثنائية المقطوعة وحل الخلافات على مستوى ضباط المخابرات في البلدين.ووفقا لوزير الخارجية العراقي، فقد توصلت الرياض وطهران بالفعل إلى اتفاقات بشأن "نقاط كثيرة"، وفي الوقت الحالي لا تزال مسألة استصواب إجراء مزيد من المناقشات المفتوحة على مستوى وزراء الخارجية مفتوحة.وعُقدت 5 جولات من المحادثات بين مسؤولين إيرانيين وسعوديين في الأشهر الأخيرة في العراق الذي يشترك في حدود مع البلدين.
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MIA „Rosiya Segodnya“
إيران, أخبار إيران, السعودية, أخبار السعودية اليوم, العالم, العالم العربي
إيران, أخبار إيران, السعودية, أخبار السعودية اليوم, العالم, العالم العربي
وزيرا خارجية إيران والسعودية يجتمعان لأول مرة وعبد اللهيان يكشف تفاصيل اللقاء
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كشف وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الأربعاء، عن لقاء جمعه بنظير السعودي الأمير فيصل بن فرحان، على هامش قمة "بغداد2" في الأردن.
وقال عبد اللهيان، عبر حسابه على تويتر، إن "وزير الخارجية السعودي أکد له استعداد الرياض لاستمرار الحوار مع إیران"، مشيرا إلى أنه التقى أيضا على هامش الاجتماع وزراء خارجية عمان وقطر والعراق والكويت.
وأكد وزير الخارجة الإيراني، أن بلاده حضرت مؤتمر بغداد- 2 في الأردن لتؤکد دعمها للعراق.
وكان عبد اللهيان قال، على هامش منتدى طهران الثالث للحوار، إن بلاده مستعدة للعودة لطاولة المفاوضات مع السعودية
، مؤكدا أن إيرن مستعدة لاستئناف العلاقات وفتح سفارتي البلدين إذا كانت الرياض مستعدة لذلك.
وتابع الوزير أنه على الجانب السعودي تحديد كيفية اتباع نهج "بناء" تجاه إيران، مشيرا إلى أن المفاوضات مع السعودية تسير على طريق الدبلوماسية الرسمية، وأن إيران مستعدة لعودة العلاقات إلى طبيعتها.
وكان وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، أعلن في سبتمبر/أيلول الماضي، أن إيران والمملكة العربية السعودية
بإمكانهما مواصلة المحادثات في بغداد لتطبيع العلاقات الثنائية المقطوعة وحل الخلافات على مستوى ضباط المخابرات في البلدين.
ووفقا لوزير الخارجية العراقي، فقد توصلت الرياض وطهران بالفعل إلى اتفاقات بشأن "نقاط كثيرة"، وفي الوقت الحالي لا تزال مسألة استصواب إجراء مزيد من المناقشات المفتوحة على مستوى وزراء الخارجية مفتوحة.
وعُقدت 5 جولات من المحادثات بين مسؤولين إيرانيين وسعوديين في الأشهر الأخيرة في العراق الذي يشترك في حدود مع البلدين.