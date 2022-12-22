https://sputnikarabic.ae/20221222/إصابة-المدير-السابق-لمؤسسة-روس-كوسموس-الروسية-جراء-قصف-أوكراني-في-دونيتسك-1071468771.html
إصابة المدير السابق لمؤسسة "روس كوسموس" الروسية جراء قصف أوكراني في دونيتسك
إصابة المدير السابق لمؤسسة "روس كوسموس" الروسية جراء قصف أوكراني في دونيتسك
أصيب المدير السابق لمؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية دميتري روغوزين، بجروح جراء قصف أوكراني استهدف مكان إقامته في دونيتسك. 22.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-22T00:42+0000
2022-12-22T00:42+0000
2022-12-22T00:42+0000
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موسكو - سبوتنيك. وقال مساعد روغوزين لوكالة "سبوتنيك" إن "الفندق الذي كان يقيم فيه في الفترة الأخيرة فريق المستشارين العسكريين من بينهم دميتري روغوزين على أطراف دونيتسك تعرض للقصف".وأضاف أن روغوزين أصيب في الظهر ونقل إلى المستشفى، وأن جروحه لا تهدد حياته، مشيرا إلى إصابة عدد من الأشخاص كانوا برفقته بجروح متفاوتة الخطورة.وبحسب مساعد روغوزين "الضربة كانت متعمدة، وأنها وجهت بمدفع هاوتزر آلي من طراز "سيزار" عيار 155 ملم".وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير الماضي، العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس من بطش القوات الأوكرانية.ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، هدف العملية بأنه "لحماية السكان، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف، لمدة ثماني سنوات".وبعد انضمام جمهوريتي، دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه، إلى روسيا أصبحت مهمة القوات الروسية تحرير كامل أراضي هذه المناطق من قبضة القوات الأوكرانية، بالإضافة إلى الأهداف الأخرى المتمثلة بنزع سلاح أوكرانيا وضمان حيادها والقضاء على النازية هناك وتقديم المسؤولين عن جرائم الحرب إلى العدالة.
https://sputnikarabic.ae/20221221/القوات-الأوكرانية-تقصف-مناطق-في-دونيتسك-بقذائف-يستخدمها-حلف-الناتو-1071467756.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روس كوسموس, روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم
روس كوسموس, روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم
إصابة المدير السابق لمؤسسة "روس كوسموس" الروسية جراء قصف أوكراني في دونيتسك
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أصيب المدير السابق لمؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية دميتري روغوزين، بجروح جراء قصف أوكراني استهدف مكان إقامته في دونيتسك.
موسكو - سبوتنيك
. وقال مساعد روغوزين لوكالة "سبوتنيك" إن "الفندق الذي كان يقيم فيه في الفترة الأخيرة فريق المستشارين العسكريين من بينهم دميتري روغوزين على أطراف دونيتسك تعرض للقصف".
وأضاف أن روغوزين أصيب في الظهر ونقل إلى المستشفى، وأن جروحه لا تهدد حياته، مشيرا إلى إصابة عدد من الأشخاص كانوا برفقته بجروح متفاوتة الخطورة.
وبحسب مساعد روغوزين "الضربة كانت متعمدة، وأنها وجهت بمدفع هاوتزر آلي من طراز "سيزار" عيار 155 ملم".
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير الماضي، العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس
من بطش القوات الأوكرانية.
ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، هدف العملية بأنه "لحماية السكان، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف، لمدة ثماني سنوات".
وبعد انضمام جمهوريتي، دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه، إلى روسيا أصبحت مهمة القوات الروسية تحرير كامل أراضي هذه المناطق من قبضة القوات الأوكرانية، بالإضافة إلى الأهداف الأخرى المتمثلة بنزع سلاح أوكرانيا وضمان حيادها والقضاء على النازية هناك وتقديم المسؤولين عن جرائم الحرب إلى العدالة.