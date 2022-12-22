https://sputnikarabic.ae/20221222/إيران-سنكون-جاهزين-لاتخاذ-خطوات-نهائية-والتوصل-لاتفاق-نووي-في-حال-مراعاة-خطوطنا-الحمراء-1071471296.html

إيران: سنكون جاهزين لاتخاذ خطوات نهائية والتوصل لاتفاق نووي في حال مراعاة خطوطنا الحمراء

إيران: سنكون جاهزين لاتخاذ خطوات نهائية والتوصل لاتفاق نووي في حال مراعاة خطوطنا الحمراء

اتهم وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، "أمريكا باتخاذ إجراءات محتالة بشأن الاتفاق النووي تعارض تصريحاتها السابقة خلال الشهرين أو الأشهر الثلاثة... 22.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-22T06:38+0000

2022-12-22T06:38+0000

2022-12-22T06:38+0000

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وقال عبد اللهيان، في تصريح للصحفيين، في نهاية زيارته للأردن لحضور "مؤتمر بغداد 2"، إنه أجرى مباحثات في عمان، مع مفوض السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، مبينا أن هذا اللقاء "استغرق ساعتين وجرى خلاله استعراض القضايا المتعلقة بمفاوضات إلغاء الحظر عن إيران"، حسب وكالة مهر الإيرانية.وأضاف عبداللهيان أن "الأمريكيين لطالما أعربوا عن رغبتهم في اتخاذ الخطوة النهائية من جانب الأطراف جميعا للعودة إلى اتفاق فيينا، لكنهم يتصرفون من منطلق التحايل والخداع".وتابع: "لقد تناول هذا الاجتماع القضايا كافة، حيث أكدنا أنه لو كان الأمريكيون صادقين بشأن متابعة الدبلوماسية، إذا لا يحق لهم أن يسعوا بأساليب وفي وسائل الإعلام لانتزاع التنازلات".وختم عبد اللهيان بالقول: "قراءتنا للأمور هي أن الأطراف المختلفة بدأوا العودة إلى المصداقية، ونحن بدورنا نعلن في حال مراعاة خطوطنا الحمراء، سنكون جاهزين للاتخاذ الخطوات النهائية من التوصل إلى اتفاق".يذكر أن الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي كانوا قد وقعوا على الاتفاق النووي مع إيران في عام 2015.وانسحبت الولايات المتحدة من جانب واحد من الاتفاقية في عام 2018 وأعادت فرض عقوبات شاملة على إيران، فيما ردت طهران بالتخلي التدريجي عن التزاماتها المنصوص عليها في الاتفاق.وبدأ البلدان محادثات حول إحياء خطة العمل الشاملة المشتركة بعد أن تولى جو بايدن منصبه في يناير/ كانون الثاني 2021، ولكن تعثرت المحادثات بعد ذلك بسبب عدم اتفاق الولايات المتحدة وإيران على النص النهائي للاتفاق الذي قدمه الوسيط الأوروبي.وتطالب إيران بإغلاق ملف الإدعاءات" للوكالة الدولية للطاقة الذرية، بشأن العثور على آثار مواد نووية في ثلاثة مواقع إيرانية غير معلنة، بالمقابل، اعتبرت أمريكا، أن رد طهران على المسودة الأوروبية، لم يكن بناء.

https://sputnikarabic.ae/20221221/بايدن-في-فيديو-متداول-الاتفاق-النووي-مع-إيران-مات-1071430612.html

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