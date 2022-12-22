https://sputnikarabic.ae/20221222/الحكومة-الفلسطينية-تدعو-الفيفا-لإدانة-جريمة-اغتيال-اللاعب-أحمد-دراغمة-على-يد-الجيش-الإسرائيلي-1071475268.html
الحكومة الفلسطينية تدعو "الفيفا" لإدانة جريمة اغتيال اللاعب أحمد دراغمة على يد الجيش الإسرائيلي
الحكومة الفلسطينية تدعو "الفيفا" لإدانة جريمة اغتيال اللاعب أحمد دراغمة على يد الجيش الإسرائيلي
دعت الحكومة الفلسطينية، اليوم الخميس، الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بإدانة جريمة اغتيال لاعب كرة القدم أحمد دراغمة (23 عاما) في نابلس ومعاقبة الجناة. 22.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-22T08:40+0000
2022-12-22T08:40+0000
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أخبار فلسطين اليوم
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
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وأدان رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، "جريمة الاحتلال في مدينة نابلس، والتي أسفرت عن استشهاد الشاب دراغمة، وهو من مدينة طوباس، ولاعب كرة قدم في فريق ثقافي طولكرم، بعد إصابته برصاصتين في الظهر والقدم، خلال اقتحام جنود الاحتلال للمنطقة الشرقة من المدينة، لتأمين اقتحام المستوطنين لمقام يوسف"، حسب وكالة الأنباء الفلسطينية- وفا.وطالب اشتيه "المؤسسات الحقوقية الدولية، بالوقوف عند مسؤولياتها، لوقف الإعدامات الميدانية بحق أبناء شعبنا ومعاقبة الجناة وتقديمهم للعدالة".وأفادت وسائل إعلام فلسطينية، في وقت سابق صباح اليوم، بمقتل فلسطيني وإصابة 3 آخرين برصاص القوات الإسرائيلية خلال مواجهات في مدينة نابلس.واقتحمت قوات كبيرة من جيش الإسرائيلي ترافقها جرافة عسكرية المنطقة الشرقية من المدينة، لتأمين اقتحام المستوطنين مقام يوسف، وسط اندلاع مواجهات عنيفة وإطلاق كثيف لقنابل الصوت والغاز، والرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط.يِشار إلى أن عدد القتلى الفلسطينيين منذ بداية العام الحالي ارتفع إلى 224 شخصا، بينهم 53 في قطاع غزة.
https://sputnikarabic.ae/20221221/إعلام-مقتل-فلسطيني-وإصابة-3-آخرين-برصاص-القوات-الإسرائيلية-خلال-مواجهات-في-مدينة-نابلس-1071468527.html
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أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
الحكومة الفلسطينية تدعو "الفيفا" لإدانة جريمة اغتيال اللاعب أحمد دراغمة على يد الجيش الإسرائيلي
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دعت الحكومة الفلسطينية، اليوم الخميس، الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بإدانة جريمة اغتيال لاعب كرة القدم أحمد دراغمة (23 عاما) في نابلس ومعاقبة الجناة.
وأدان رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، "جريمة الاحتلال في مدينة نابلس، والتي أسفرت عن استشهاد الشاب دراغمة، وهو من مدينة طوباس، ولاعب كرة قدم في فريق ثقافي طولكرم، بعد إصابته برصاصتين في الظهر والقدم، خلال اقتحام جنود الاحتلال للمنطقة الشرقة من المدينة، لتأمين اقتحام المستوطنين لمقام يوسف"، حسب وكالة
الأنباء الفلسطينية- وفا.
وطالب اشتيه "المؤسسات الحقوقية الدولية، بالوقوف عند مسؤولياتها، لوقف الإعدامات الميدانية بحق أبناء شعبنا ومعاقبة الجناة وتقديمهم للعدالة".
وأفادت وسائل إعلام فلسطينية، في وقت سابق صباح اليوم، بمقتل فلسطيني وإصابة 3 آخرين
برصاص القوات الإسرائيلية خلال مواجهات في مدينة نابلس.
واقتحمت قوات كبيرة من جيش الإسرائيلي ترافقها جرافة عسكرية المنطقة الشرقية من المدينة، لتأمين اقتحام المستوطنين مقام يوسف، وسط اندلاع مواجهات عنيفة وإطلاق كثيف لقنابل الصوت والغاز، والرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط.
يِشار إلى أن عدد القتلى الفلسطينيين منذ بداية العام الحالي ارتفع إلى 224 شخصا، بينهم 53 في قطاع غزة.