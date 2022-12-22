https://sputnikarabic.ae/20221222/بوتين-مجريات-العملية-العسكرية-الخاصة-حتمية-وضرورية-1071496326.html

بوتين: مخزون كييف العسكري ينفد ونحن قادرون على زيادة إنتاج الأسلحة

بوتين: مخزون كييف العسكري ينفد ونحن قادرون على زيادة إنتاج الأسلحة

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس للصحفيين حول نتائج مجريات عام 2022: "لا توجد مواقف مثالية، لكن روسيا اجتازت العام بثقة". 22.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-22T16:05+0000

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2022-12-22T16:48+0000

روسيا

فلاديمير بوتين

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وأضاف بوتين: "ليس لدينا مخاوف من أن الوضع الحالي لن يسمح لنا بتنفيذ الخطط المستقبلية".وتابع بوتين: "كل ما يتعلق بالعملية الخاصة هو إجراء حتمي وضروري، بفضل جنودنا الذين يتصرفون بشرف".وأردف بوتين: "روسيا ستسعى جاهدة لإنهاء الصراع في أوكرانيا وكلما كان ذلك مبكرًا كان ذلك أفضل، بالطبع".ولفت بوتين إلى أن: "موارد دول الناتو ليست على وشك الانهيار، فالأسلحة (التي تصل لأوكرانيا) هي في الأساس من أصل سوفييتي، وهي تنتهي بدورها". وتكلم بوتين عن إمداد أوكرانيا بمنظومات "باتريوت" للدفاع الجوي.وأشار بوتين إلى أن روسيا تأخذ في الحسبان وتحسب كمية الأسلحة المتبقية في المستودعات بأوكرانيا. وقال بوتين بشأن الصراع في أوكرانيا: "لا أحد يريد توحيد الشعب الروسي إلا نحن - وسنفعل ذلك ... ونفعل ذلك حاليا".وذكر بوتين أنه "سيوقع يومي الإثنين والثلاثاء مرسوما بشأن إجراءات الرد على سقف أسعار النفط".ووصف بوتين سقف أسعار الغاز بأنه "محاولة للتنظيم الإداري، وإذا كان هذا يخالف عقودنا فنحن نحتفظ بحق الرد".

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روسيا, فلاديمير بوتين