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بوتين: مخزون كييف العسكري ينفد ونحن قادرون على زيادة إنتاج الأسلحة
https://sputnikarabic.ae/20221222/بوتين-مجريات-العملية-العسكرية-الخاصة-حتمية-وضرورية-1071496326.html
بوتين: مخزون كييف العسكري ينفد ونحن قادرون على زيادة إنتاج الأسلحة
بوتين: مخزون كييف العسكري ينفد ونحن قادرون على زيادة إنتاج الأسلحة
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس للصحفيين حول نتائج مجريات عام 2022: "لا توجد مواقف مثالية، لكن روسيا اجتازت العام بثقة". 22.12.2022, سبوتنيك عربي
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2022-12-22T16:48+0000
روسيا
فلاديمير بوتين
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وأضاف بوتين: "ليس لدينا مخاوف من أن الوضع الحالي لن يسمح لنا بتنفيذ الخطط المستقبلية".وتابع بوتين: "كل ما يتعلق بالعملية الخاصة هو إجراء حتمي وضروري، بفضل جنودنا الذين يتصرفون بشرف".وأردف بوتين: "روسيا ستسعى جاهدة لإنهاء الصراع في أوكرانيا وكلما كان ذلك مبكرًا كان ذلك أفضل، بالطبع".ولفت بوتين إلى أن: "موارد دول الناتو ليست على وشك الانهيار، فالأسلحة (التي تصل لأوكرانيا) هي في الأساس من أصل سوفييتي، وهي تنتهي بدورها". وتكلم بوتين عن إمداد أوكرانيا بمنظومات "باتريوت" للدفاع الجوي.وأشار بوتين إلى أن روسيا تأخذ في الحسبان وتحسب كمية الأسلحة المتبقية في المستودعات بأوكرانيا. وقال بوتين بشأن الصراع في أوكرانيا: "لا أحد يريد توحيد الشعب الروسي إلا نحن - وسنفعل ذلك ... ونفعل ذلك حاليا".وذكر بوتين أنه "سيوقع يومي الإثنين والثلاثاء مرسوما بشأن إجراءات الرد على سقف أسعار النفط".ووصف بوتين سقف أسعار الغاز بأنه "محاولة للتنظيم الإداري، وإذا كان هذا يخالف عقودنا فنحن نحتفظ بحق الرد".
https://sputnikarabic.ae/20221221/مقاتلات-روسية-تسقط-طائرة-أوكرانية-من-طراز-سو-25-ومروحية-مي-8-1071437749.html
https://sputnikarabic.ae/20220427/الدفاع-الروسية-مصادرة-مخزن-ضخم-من-الأسلحة-تابع-للقوات-الأوكرانية-في-منطقة-لوغانسك-1061654334.html
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روسيا, فلاديمير بوتين
روسيا, فلاديمير بوتين

بوتين: مخزون كييف العسكري ينفد ونحن قادرون على زيادة إنتاج الأسلحة

16:05 GMT 22.12.2022 (تم التحديث: 16:48 GMT 22.12.2022)
© Sputnik . Mikhail Klimentiev / الانتقال إلى بنك الصورالقائد الأعلى للقوات المسلحة، رئيس روسيا الاتحادية، فلاديمير بوتين، خلال زيارته إلى ساحة التدريب العسكري بالمنطقة العسكرية الغربية في منطقة ريازان للتحقق من التقدم المحرز في تدريب الأفراد العسكريين الذين تم تعبئتهم، 20 أكتوبر 2022.
القائد الأعلى للقوات المسلحة، رئيس روسيا الاتحادية، فلاديمير بوتين، خلال زيارته إلى ساحة التدريب العسكري بالمنطقة العسكرية الغربية في منطقة ريازان للتحقق من التقدم المحرز في تدريب الأفراد العسكريين الذين تم تعبئتهم، 20 أكتوبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 22.12.2022
© Sputnik . Mikhail Klimentiev
/
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قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس للصحفيين حول نتائج مجريات عام 2022: "لا توجد مواقف مثالية، لكن روسيا اجتازت العام بثقة".
وأضاف بوتين: "ليس لدينا مخاوف من أن الوضع الحالي لن يسمح لنا بتنفيذ الخطط المستقبلية".
وتابع بوتين: "كل ما يتعلق بالعملية الخاصة هو إجراء حتمي وضروري، بفضل جنودنا الذين يتصرفون بشرف".

إن روسيا تشعر بالثقة وكل الأهداف ستتحقق.

وأردف بوتين: "روسيا ستسعى جاهدة لإنهاء الصراع في أوكرانيا وكلما كان ذلك مبكرًا كان ذلك أفضل، بالطبع".
حطام طائرة إيل-76 التابعة لسلاح الجو الأوكراني - سبوتنيك عربي, 1920, 21.12.2022
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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أمس, 09:21 GMT

هدف روسيا ليس استمرار دوران عجلة الصراع في أوكرانيا، بل وضع حد له.

ولفت بوتين إلى أن: "موارد دول الناتو ليست على وشك الانهيار، فالأسلحة (التي تصل لأوكرانيا) هي في الأساس من أصل سوفييتي، وهي تنتهي بدورها".
وتكلم بوتين عن إمداد أوكرانيا بمنظومات "باتريوت" للدفاع الجوي.

أولئك الذين يعارضوننا ينطلقون من حقيقة أن هذا من المفترض أن يكون سلاحًا دفاعيًا، حسنًا، حسنًا، دعنا فقط نضع ذلك في الاعتبار، سيكون هناك دائمًا ترياق، لذا فإن أولئك الذين يفعلون ذلك يفعلونه عبثًا، هذا مجرد إطالة أمد الصراع، هذا كل ما في الأمر.

وأشار بوتين إلى أن روسيا تأخذ في الحسبان وتحسب كمية الأسلحة المتبقية في المستودعات بأوكرانيا.
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العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
الدفاع الروسية: مصادرة مخزن ضخم من الأسلحة تابع للقوات الأوكرانية في منطقة لوغانسك
27 أبريل, 07:10 GMT

روسيا تنفق الإمدادات العسكرية، نتحدث عن أرقام كبيرة، ولكن الفرق مع المجمع الصناعي العسكري الأوكراني ضخم، وستنفد مخزونات كييف قريبًا، ونحن قادرون على زيادة إنتاج الأسلحة.

وقال بوتين بشأن الصراع في أوكرانيا: "لا أحد يريد توحيد الشعب الروسي إلا نحن - وسنفعل ذلك ... ونفعل ذلك حاليا".
وذكر بوتين أنه "سيوقع يومي الإثنين والثلاثاء مرسوما بشأن إجراءات الرد على سقف أسعار النفط".

سيكون الرد على سقف أسعار النفط في المرسوم احترازيًا، لأنه لا يوجد ضرر واضح لروسيا من هذا السقف، فنحن نبيع تقريبًا بهذه الأسعار.

ووصف بوتين سقف أسعار الغاز بأنه "محاولة للتنظيم الإداري، وإذا كان هذا يخالف عقودنا فنحن نحتفظ بحق الرد".
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Бойцы НМ ЛНР маскируют танк в лесополосе в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة15:20 GMT
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