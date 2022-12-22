بوتين: مخزون كييف العسكري ينفد ونحن قادرون على زيادة إنتاج الأسلحة
16:05 GMT 22.12.2022 (تم التحديث: 16:48 GMT 22.12.2022)
© Sputnik . Mikhail Klimentiev / الانتقال إلى بنك الصورالقائد الأعلى للقوات المسلحة، رئيس روسيا الاتحادية، فلاديمير بوتين، خلال زيارته إلى ساحة التدريب العسكري بالمنطقة العسكرية الغربية في منطقة ريازان للتحقق من التقدم المحرز في تدريب الأفراد العسكريين الذين تم تعبئتهم، 20 أكتوبر 2022.
© Sputnik . Mikhail Klimentiev/
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس للصحفيين حول نتائج مجريات عام 2022: "لا توجد مواقف مثالية، لكن روسيا اجتازت العام بثقة".
وأضاف بوتين: "ليس لدينا مخاوف من أن الوضع الحالي لن يسمح لنا بتنفيذ الخطط المستقبلية".
وتابع بوتين: "كل ما يتعلق بالعملية الخاصة هو إجراء حتمي وضروري، بفضل جنودنا الذين يتصرفون بشرف".
إن روسيا تشعر بالثقة وكل الأهداف ستتحقق.
وأردف بوتين: "روسيا ستسعى جاهدة لإنهاء الصراع في أوكرانيا وكلما كان ذلك مبكرًا كان ذلك أفضل، بالطبع".
هدف روسيا ليس استمرار دوران عجلة الصراع في أوكرانيا، بل وضع حد له.
ولفت بوتين إلى أن: "موارد دول الناتو ليست على وشك الانهيار، فالأسلحة (التي تصل لأوكرانيا) هي في الأساس من أصل سوفييتي، وهي تنتهي بدورها".
وتكلم بوتين عن إمداد أوكرانيا بمنظومات "باتريوت" للدفاع الجوي.
أولئك الذين يعارضوننا ينطلقون من حقيقة أن هذا من المفترض أن يكون سلاحًا دفاعيًا، حسنًا، حسنًا، دعنا فقط نضع ذلك في الاعتبار، سيكون هناك دائمًا ترياق، لذا فإن أولئك الذين يفعلون ذلك يفعلونه عبثًا، هذا مجرد إطالة أمد الصراع، هذا كل ما في الأمر.
وأشار بوتين إلى أن روسيا تأخذ في الحسبان وتحسب كمية الأسلحة المتبقية في المستودعات بأوكرانيا.
روسيا تنفق الإمدادات العسكرية، نتحدث عن أرقام كبيرة، ولكن الفرق مع المجمع الصناعي العسكري الأوكراني ضخم، وستنفد مخزونات كييف قريبًا، ونحن قادرون على زيادة إنتاج الأسلحة.
وقال بوتين بشأن الصراع في أوكرانيا: "لا أحد يريد توحيد الشعب الروسي إلا نحن - وسنفعل ذلك ... ونفعل ذلك حاليا".
وذكر بوتين أنه "سيوقع يومي الإثنين والثلاثاء مرسوما بشأن إجراءات الرد على سقف أسعار النفط".
سيكون الرد على سقف أسعار النفط في المرسوم احترازيًا، لأنه لا يوجد ضرر واضح لروسيا من هذا السقف، فنحن نبيع تقريبًا بهذه الأسعار.
ووصف بوتين سقف أسعار الغاز بأنه "محاولة للتنظيم الإداري، وإذا كان هذا يخالف عقودنا فنحن نحتفظ بحق الرد".