https://sputnikarabic.ae/20221222/سفير-روسيا-في-واشنطن-زيلينسكي-وواشنطن-لا-يريدان-السلام-1071469776.html

سفير روسيا في واشنطن: زيلينسكي وواشنطن لا يريدان السلام

سفير روسيا في واشنطن: زيلينسكي وواشنطن لا يريدان السلام

أعلن السفير الروسي لدى الولايات المتحدة، أناتولي أنطونوف، بأن زيارة فلاديمير زيلينسكي لواشنطن، أظهرت أنه لا القيادة الأمريكية ولا زيلينسكي مستعدان للسلام. 22.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-22T04:03+0000

2022-12-22T04:03+0000

2022-12-22T04:03+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

العالم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101650/16/1016501656_0:234:2725:1766_1920x0_80_0_0_d4f0eb974c9f920b25180c361958f616.jpg

واشنطن - سبوتنيك. وقال أنطونوف في بيان، إن "زيارة زيلينسكي (للولايات المتحدة) ومحادثاته في واشنطن أظهرت أنه لا الإدارة (الأمريكية) ولا زيلينسكي مستعدان للسلام".وشدد على أن كييف والولايات المتحدة تهدفان إلى الصراع ،ومقتل الجنود، ومواصلة "ربط النظام الأوكراني باحتياجات واشنطن".ولفت أنطونوف إلى أن "الأقاويل التي تتداولها وسائل الإعلام الأمريكية بأن روسيا غير مهتمة بتحقيق السلام كاذبة"، مضيفًا أن الرئيس الروسي عبّر مرارًا عن موقف موسكو.يذكر أن الولايات المتحدة أعلنت يوم الأربعاء عن تقديم مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا، تتضمن نظام الدفاع الجوي من نوع "باتريوت" وغيره من المعدات والذخيرة.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير الماضي، العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس من بطش القوات الأوكرانية.ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، هدف العملية بأنه "لحماية السكان، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف، لمدة ثماني سنوات".وبعد انضمام جمهوريتي، دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه، إلى روسيا أصبحت مهمة القوات الروسية تحرير كامل أراضي هذه المناطق من قبضة القوات الأوكرانية، بالإضافة إلى الأهداف الأخرى المتمثلة بنزع سلاح أوكرانيا وضمان حيادها والقضاء على النازية هناك وتقديم المسؤولين عن جرائم الحرب إلى العدالة.

https://sputnikarabic.ae/20221222/زيلينسكي-يستبعد-أي-تسوية-على-الأراضي-مع-روسيا-1071469397.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, العالم