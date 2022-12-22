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Танк Т-72 и мобилизованные военнослужащие во время подготовки на Чебаркульском полигоне в Челябинской области - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20221222/سفير-روسيا-في-واشنطن-زيلينسكي-وواشنطن-لا-يريدان-السلام-1071469776.html
سفير روسيا في واشنطن: زيلينسكي وواشنطن لا يريدان السلام
سفير روسيا في واشنطن: زيلينسكي وواشنطن لا يريدان السلام
أعلن السفير الروسي لدى الولايات المتحدة، أناتولي أنطونوف، بأن زيارة فلاديمير زيلينسكي لواشنطن، أظهرت أنه لا القيادة الأمريكية ولا زيلينسكي مستعدان للسلام. 22.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-22T04:03+0000
2022-12-22T04:03+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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واشنطن - سبوتنيك. وقال أنطونوف في بيان، إن "زيارة زيلينسكي (للولايات المتحدة) ومحادثاته في واشنطن أظهرت أنه لا الإدارة (الأمريكية) ولا زيلينسكي مستعدان للسلام".وشدد على أن كييف والولايات المتحدة تهدفان إلى الصراع ،ومقتل الجنود، ومواصلة "ربط النظام الأوكراني باحتياجات واشنطن".ولفت أنطونوف إلى أن "الأقاويل التي تتداولها وسائل الإعلام الأمريكية بأن روسيا غير مهتمة بتحقيق السلام كاذبة"، مضيفًا أن الرئيس الروسي عبّر مرارًا عن موقف موسكو.يذكر أن الولايات المتحدة أعلنت يوم الأربعاء عن تقديم مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا، تتضمن نظام الدفاع الجوي من نوع "باتريوت" وغيره من المعدات والذخيرة.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير الماضي، العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس من بطش القوات الأوكرانية.ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، هدف العملية بأنه "لحماية السكان، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف، لمدة ثماني سنوات".وبعد انضمام جمهوريتي، دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه، إلى روسيا أصبحت مهمة القوات الروسية تحرير كامل أراضي هذه المناطق من قبضة القوات الأوكرانية، بالإضافة إلى الأهداف الأخرى المتمثلة بنزع سلاح أوكرانيا وضمان حيادها والقضاء على النازية هناك وتقديم المسؤولين عن جرائم الحرب إلى العدالة.
https://sputnikarabic.ae/20221222/زيلينسكي-يستبعد-أي-تسوية-على-الأراضي-مع-روسيا-1071469397.html
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روسيا, العالم
روسيا, العالم

سفير روسيا في واشنطن: زيلينسكي وواشنطن لا يريدان السلام

04:03 GMT 22.12.2022
© Sputnik . Vladimir Pesna / الانتقال إلى بنك الصورنائب وزير الدفاع الروسي، أناتولي أنطونوف
نائب وزير الدفاع الروسي، أناتولي أنطونوف - سبوتنيك عربي, 1920, 22.12.2022
© Sputnik . Vladimir Pesna
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أعلن السفير الروسي لدى الولايات المتحدة، أناتولي أنطونوف، بأن زيارة فلاديمير زيلينسكي لواشنطن، أظهرت أنه لا القيادة الأمريكية ولا زيلينسكي مستعدان للسلام.
واشنطن - سبوتنيك. وقال أنطونوف في بيان، إن "زيارة زيلينسكي (للولايات المتحدة) ومحادثاته في واشنطن أظهرت أنه لا الإدارة (الأمريكية) ولا زيلينسكي مستعدان للسلام".
يلقي الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي كلمة في جلسة عبر مؤتمرات الفيديو خلال قمة قادة مجموعة العشرين في نوسا دوا، بالي، إندونيسيا، 16 نوفمبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 22.12.2022
العملية العسكرية الروسية الخاصة
زيلينسكي يستبعد أي تسوية على الأراضي مع روسيا
02:53 GMT
وشدد على أن كييف والولايات المتحدة تهدفان إلى الصراع ،ومقتل الجنود، ومواصلة "ربط النظام الأوكراني باحتياجات واشنطن".
ولفت أنطونوف إلى أن "الأقاويل التي تتداولها وسائل الإعلام الأمريكية بأن روسيا غير مهتمة بتحقيق السلام كاذبة"، مضيفًا أن الرئيس الروسي عبّر مرارًا عن موقف موسكو.
يذكر أن الولايات المتحدة أعلنت يوم الأربعاء عن تقديم مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا، تتضمن نظام الدفاع الجوي من نوع "باتريوت" وغيره من المعدات والذخيرة.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير الماضي، العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس من بطش القوات الأوكرانية.
ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، هدف العملية بأنه "لحماية السكان، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف، لمدة ثماني سنوات".
وبعد انضمام جمهوريتي، دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه، إلى روسيا أصبحت مهمة القوات الروسية تحرير كامل أراضي هذه المناطق من قبضة القوات الأوكرانية، بالإضافة إلى الأهداف الأخرى المتمثلة بنزع سلاح أوكرانيا وضمان حيادها والقضاء على النازية هناك وتقديم المسؤولين عن جرائم الحرب إلى العدالة.
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Боевая машина пехоты БМП-1ПК НМ ЛНР в зоне проведения специальной военной операции в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 15:15 GMT
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