https://sputnikarabic.ae/20221223/أمريكا-تريد-من-الصين-إظهار-الحقائق-حول-موجة-كورونا-الجديدة-وتعرض-عليها-المساعدة-1071517605.html
أمريكا تريد من الصين إظهار الحقائق حول موجة كورونا الجديدة وتعرض عليها المساعدة
أمريكا تريد من الصين إظهار الحقائق حول موجة كورونا الجديدة وتعرض عليها المساعدة
حث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين، نظيره الصيني وانغ يي، على ضرورة تحلي بكين بالشفافية بشأن تفشي الموجة الجديدة من فيروس كوفيد-19. 23.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-23T10:44+0000
2022-12-23T10:44+0000
2022-12-23T10:44+0000
الصين
فيروس كورونا
سلالة كورونا الجديدة
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
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وكان بلينكن قد أعرب أمس عن أن بلاده مستعدة لتزويد الصين بلقاحات لمساعدتها في مواجهة تفشي كوفيد- 19، إلا أن الحكومة في بكين لم تطلب المساعدة إلى الآن، حسبما ذكرت وكالة "بلومبرغ".وأضاف البيان أن الولايات المتحدة قلقة بشأن الزيادة في السلالات الجديدة من فيروس كورونا، مشيرا إلى أن التفشي الذي تشهده الصين له "نتائج على الاقتصاد العالمي بسبب إغلاق الصين على مستويات عدة".وبعد محاولة الصين القضاء على كوفيد- 19 لمدة 3 سنوات، أنهت قيودها الصحية الصارمة في أوائل ديسمبر/كانون الأول الجاري، فارتفع عدد حالات الإصابة، ما تسبب في ارتفاع حالات الوفاة.وتوقع تحليل حديث أن تشهد الصين مليون إصابة و5 آلاف وفاة يومياً، في الوقت الذي تكافح فيه للسيطرة على ما يمكن أن يكون أكبر تفشّ للوباء يشهده العالم على الإطلاق، بحسب "بلومبرغ".وقالت شركة "أيرفينيتي" لإعداد التحليلات، ومقرها لندن، إن الموجة الحالية قد تشهد زيادة معدل الإصابات اليومي إلى 3.7 مليون نسمة في يناير/كانون الثاني المقبل.وقدر محللون في مجموعة "نومورا" المالية اليابانية أن أكثر من خُمس الاقتصاد الصيني قد تضرر من عمليات الإغلاق في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وهو ضعف الرقم الذي تم تسجيله في أكتوبر/تشرين الأول السابق عليه.
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الصين, فيروس كورونا, سلالة كورونا الجديدة, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
الصين, فيروس كورونا, سلالة كورونا الجديدة, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
أمريكا تريد من الصين إظهار الحقائق حول موجة كورونا الجديدة وتعرض عليها المساعدة
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حث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين، نظيره الصيني وانغ يي، على ضرورة تحلي بكين بالشفافية بشأن تفشي الموجة الجديدة من فيروس كوفيد-19.
وكان بلينكن قد أعرب أمس عن أن بلاده مستعدة لتزويد الصين بلقاحات لمساعدتها في مواجهة تفشي كوفيد- 19، إلا أن الحكومة في بكين لم تطلب المساعدة إلى الآن، حسبما ذكرت وكالة "بلومبرغ"
.
وقال بلينكن لنظيره الصيني، بحسب بيان للمتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس: "نرغب في رؤية الصين تسيطر على هذا التفشي"، وذلك في وقت تتزايد فيه الأسئلة حول ما إذا كان المسؤولون الصينيون يحاولون التقليل من عدد الوفيات.
وأضاف البيان أن الولايات المتحدة قلقة بشأن الزيادة في السلالات الجديدة من فيروس كورونا، مشيرا إلى أن التفشي الذي تشهده الصين له "نتائج على الاقتصاد العالمي بسبب إغلاق الصين على مستويات عدة".
وبعد محاولة الصين القضاء على كوفيد- 19 لمدة 3 سنوات، أنهت قيودها الصحية الصارمة في أوائل ديسمبر/كانون الأول الجاري، فارتفع عدد حالات الإصابة، ما تسبب في ارتفاع حالات الوفاة.
وتوقع تحليل حديث أن تشهد الصين مليون إصابة و5 آلاف وفاة يومياً، في الوقت الذي تكافح فيه للسيطرة على ما يمكن أن يكون أكبر تفشّ للوباء يشهده العالم على الإطلاق، بحسب "بلومبرغ
".
وقالت شركة "أيرفينيتي" لإعداد التحليلات، ومقرها لندن، إن الموجة الحالية قد تشهد زيادة معدل الإصابات اليومي إلى 3.7 مليون نسمة في يناير/كانون الثاني المقبل.
وقدر محللون في مجموعة "نومورا" المالية اليابانية أن أكثر من خُمس الاقتصاد الصيني قد تضرر من عمليات الإغلاق في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وهو ضعف الرقم الذي تم تسجيله في أكتوبر/تشرين الأول السابق عليه.