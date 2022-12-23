عربي
https://sputnikarabic.ae/20221223/أمريكا-تريد-من-الصين-إظهار-الحقائق-حول-موجة-كورونا-الجديدة-وتعرض-عليها-المساعدة-1071517605.html
أمريكا تريد من الصين إظهار الحقائق حول موجة كورونا الجديدة وتعرض عليها المساعدة
أمريكا تريد من الصين إظهار الحقائق حول موجة كورونا الجديدة وتعرض عليها المساعدة
حث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين، نظيره الصيني وانغ يي، على ضرورة تحلي بكين بالشفافية بشأن تفشي الموجة الجديدة من فيروس كوفيد-19. 23.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-23T10:44+0000
2022-12-23T10:44+0000
الصين
فيروس كورونا
سلالة كورونا الجديدة
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/06/03/1063019826_0:226:3078:1957_1920x0_80_0_0_9a3a03f28b54d2e5122566d4e3601aca.jpg
وكان بلينكن قد أعرب أمس عن أن بلاده مستعدة لتزويد الصين بلقاحات لمساعدتها في مواجهة تفشي كوفيد- 19، إلا أن الحكومة في بكين لم تطلب المساعدة إلى الآن، حسبما ذكرت وكالة "بلومبرغ".وأضاف البيان أن الولايات المتحدة قلقة بشأن الزيادة في السلالات الجديدة من فيروس كورونا، مشيرا إلى أن التفشي الذي تشهده الصين له "نتائج على الاقتصاد العالمي بسبب إغلاق الصين على مستويات عدة".وبعد محاولة الصين القضاء على كوفيد- 19 لمدة 3 سنوات، أنهت قيودها الصحية الصارمة في أوائل ديسمبر/كانون الأول الجاري، فارتفع عدد حالات الإصابة، ما تسبب في ارتفاع حالات الوفاة.وتوقع تحليل حديث أن تشهد الصين مليون إصابة و5 آلاف وفاة يومياً، في الوقت الذي تكافح فيه للسيطرة على ما يمكن أن يكون أكبر تفشّ للوباء يشهده العالم على الإطلاق، بحسب "بلومبرغ".وقالت شركة "أيرفينيتي" لإعداد التحليلات، ومقرها لندن، إن الموجة الحالية قد تشهد زيادة معدل الإصابات اليومي إلى 3.7 مليون نسمة في يناير/كانون الثاني المقبل.وقدر محللون في مجموعة "نومورا" المالية اليابانية أن أكثر من خُمس الاقتصاد الصيني قد تضرر من عمليات الإغلاق في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وهو ضعف الرقم الذي تم تسجيله في أكتوبر/تشرين الأول السابق عليه.
https://sputnikarabic.ae/20221218/خبير-الصين-ستواجه-3-موجات-من-كورونا-في-الشتاء-الحالي-1071316103.html
https://sputnikarabic.ae/20221216/السفارة-الأمريكية-في-الصين-تعلق-معظم-خدماتها-بسبب-عودة-تصاعد-إصابات-كورونا-1071252383.html
الصين
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/06/03/1063019826_222:0:2953:2048_1920x0_80_0_0_407a2e2e97bfda08cad1b97c6ea44b8b.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الصين, فيروس كورونا, سلالة كورونا الجديدة, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
الصين, فيروس كورونا, سلالة كورونا الجديدة, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية

أمريكا تريد من الصين إظهار الحقائق حول موجة كورونا الجديدة وتعرض عليها المساعدة

10:44 GMT 23.12.2022
© AFP 2022 / Hector Retamalمدينة شنغهاي تستعد لإزالة الحواجز والقيود التي تم وضعها لمنع تفشي كورونا، الصين 1 يونيو 2022
مدينة شنغهاي تستعد لإزالة الحواجز والقيود التي تم وضعها لمنع تفشي كورونا، الصين 1 يونيو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.12.2022
© AFP 2022 / Hector Retamal
تابعنا عبرTelegram
حث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين، نظيره الصيني وانغ يي، على ضرورة تحلي بكين بالشفافية بشأن تفشي الموجة الجديدة من فيروس كوفيد-19.
وكان بلينكن قد أعرب أمس عن أن بلاده مستعدة لتزويد الصين بلقاحات لمساعدتها في مواجهة تفشي كوفيد- 19، إلا أن الحكومة في بكين لم تطلب المساعدة إلى الآن، حسبما ذكرت وكالة "بلومبرغ".
الوضع الصحي في الصين - موظف صحي خلال عمل فحص كورونا، في شنغهاي، 27 مايو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.12.2022
خبير: الصين ستواجه 3 موجات من كورونا في الشتاء الحالي
18 ديسمبر, 08:35 GMT

وقال بلينكن لنظيره الصيني، بحسب بيان للمتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس: "نرغب في رؤية الصين تسيطر على هذا التفشي"، وذلك في وقت تتزايد فيه الأسئلة حول ما إذا كان المسؤولون الصينيون يحاولون التقليل من عدد الوفيات.

وأضاف البيان أن الولايات المتحدة قلقة بشأن الزيادة في السلالات الجديدة من فيروس كورونا، مشيرا إلى أن التفشي الذي تشهده الصين له "نتائج على الاقتصاد العالمي بسبب إغلاق الصين على مستويات عدة".
وبعد محاولة الصين القضاء على كوفيد- 19 لمدة 3 سنوات، أنهت قيودها الصحية الصارمة في أوائل ديسمبر/كانون الأول الجاري، فارتفع عدد حالات الإصابة، ما تسبب في ارتفاع حالات الوفاة.
السفارة الأمريكية في بكين - سبوتنيك عربي, 1920, 16.12.2022
السفارة الأمريكية في الصين تعلق "معظم" خدماتها بسبب عودة تصاعد إصابات كورونا
16 ديسمبر, 07:35 GMT
وتوقع تحليل حديث أن تشهد الصين مليون إصابة و5 آلاف وفاة يومياً، في الوقت الذي تكافح فيه للسيطرة على ما يمكن أن يكون أكبر تفشّ للوباء يشهده العالم على الإطلاق، بحسب "بلومبرغ".
وقالت شركة "أيرفينيتي" لإعداد التحليلات، ومقرها لندن، إن الموجة الحالية قد تشهد زيادة معدل الإصابات اليومي إلى 3.7 مليون نسمة في يناير/كانون الثاني المقبل.
وقدر محللون في مجموعة "نومورا" المالية اليابانية أن أكثر من خُمس الاقتصاد الصيني قد تضرر من عمليات الإغلاق في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وهو ضعف الرقم الذي تم تسجيله في أكتوبر/تشرين الأول السابق عليه.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Танк Т-80 отправляется для боевой стрельбы по позициям ВСУ в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة10:07 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала