https://sputnikarabic.ae/20221216/السفارة-الأمريكية-في-الصين-تعلق-معظم-خدماتها-بسبب-عودة-تصاعد-إصابات-كورونا-1071252383.html
السفارة الأمريكية في الصين تعلق "معظم" خدماتها بسبب عودة تصاعد إصابات كورونا
السفارة الأمريكية في الصين تعلق "معظم" خدماتها بسبب عودة تصاعد إصابات كورونا
علقت السفارة الأمريكية في الصين معظم خدماتها العادية بسبب تصاعد الإصابات مرة أخرى بفيروس كورونا. 16.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-16T07:35+0000
2022-12-16T07:35+0000
2022-12-16T07:35+0000
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موسكو - سبوتنيك. ووفق بيان لها نشرته بموقع "وي تشات" مساء أمس الخميس، أكدت السفارة الأمريكية في بكين أن البعثات الدبلوماسية الأمريكية في الصين علقت مؤقتًا معظم خدماتها بسبب الوضع السيئ لوباء كورونا في البلاد.وقال البيان: "نظرًا للتأثيرات التشغيلية الناجمة عن تصاعد إصابات كورونا في جميع أنحاء الصين، فإن سفارة الولايات المتحدة في بكين والقنصلية العامة للولايات المتحدة في شنغهاي توفران جوازات السفر وخدمات المواطنين في حالات الطوارئ فقط، وستقدم القنصليات الأمريكية العامة في ووهان وشنيانغ وقوانغتشو خدمات الطوارئ فقط حتى إشعار آخر".وجاء في البيان أنه تم تعليق جميع خدمات التأشيرات الروتينية في القنصلية العامة للولايات المتحدة في شنغهاي مؤقتًا، بينما تم إلغاء جميع المواعيد العادية في سفارة الولايات المتحدة في بكين والقنصليات العامة الأخرى.وبسبب تدهور الوضع الوبائي، فرضت السلطات عمليات إغلاق جزئي في بعض المناطق مع إجبار سكانها أيضًا على الخضوع لاختبار بي سي آر، على أساس يومي.وعلى وجه الخصوص، واعتبارًا من 24 من نوفمبر، تم تشديد الإجراءات التقييدية في عدد من المدن الرئيسية في الصين، بما في ذلك بكين وشانغهاي.طالع أيضا: الصين تسجل أكبر عدد إصابات بفيروس كورونا منذ 6 أشهر
https://sputnikarabic.ae/20221122/عمليات-إغلاق-غير-مسبوقة-في-الصين-مع-تسارع-انتشار-فيروس-كورونا-1070440329.html
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العالم, الصين, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, الصين, الولايات المتحدة الأمريكية
السفارة الأمريكية في الصين تعلق "معظم" خدماتها بسبب عودة تصاعد إصابات كورونا
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علقت السفارة الأمريكية في الصين معظم خدماتها العادية بسبب تصاعد الإصابات مرة أخرى بفيروس كورونا.
موسكو - سبوتنيك. ووفق بيان لها نشرته بموقع "وي تشات" مساء أمس الخميس، أكدت السفارة الأمريكية في بكين أن البعثات الدبلوماسية الأمريكية في الصين علقت مؤقتًا معظم خدماتها بسبب
الوضع السيئ لوباء كورونا في البلاد.
وقال البيان: "نظرًا للتأثيرات التشغيلية الناجمة عن تصاعد إصابات كورونا في جميع أنحاء الصين، فإن سفارة الولايات المتحدة في بكين والقنصلية العامة للولايات المتحدة في شنغهاي توفران جوازات السفر
وخدمات المواطنين في حالات الطوارئ فقط، وستقدم القنصليات الأمريكية العامة في ووهان وشنيانغ وقوانغتشو خدمات الطوارئ فقط حتى إشعار آخر".
وجاء في البيان أنه تم تعليق جميع خدمات التأشيرات الروتينية في القنصلية العامة للولايات المتحدة في شنغهاي مؤقتًا، بينما تم إلغاء جميع المواعيد العادية في سفارة الولايات المتحدة في بكين والقنصليات العامة الأخرى.
وكانت الصين قد شهدت بداية من نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، زيادة قياسية في تفشي فيروس كورونا محليا.
وبسبب تدهور الوضع الوبائي، فرضت السلطات عمليات إغلاق جزئي في بعض المناطق مع إجبار سكانها أيضًا على الخضوع لاختبار بي سي آر، على أساس يومي.
وعلى وجه الخصوص، واعتبارًا من 24 من نوفمبر، تم تشديد الإجراءات التقييدية في عدد من المدن الرئيسية في الصين
، بما في ذلك بكين وشانغهاي.