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https://sputnikarabic.ae/20221223/دبلوماسي-صيني-أمريكا-تستفيد-من-الأزمة-الأوكرانية-ولا-تريد-نهاية-لها-1071531667.html
دبلوماسي صيني: أمريكا تستفيد من الأزمة الأوكرانية ولا تريد نهاية لها
دبلوماسي صيني: أمريكا تستفيد من الأزمة الأوكرانية ولا تريد نهاية لها
قال السفير الصيني لدى الاتحاد الأوروبي فو كونغ، في مقابلة مع صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست"، إن الصين تعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية تستفيد من الأزمة... 23.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-23T17:35+0000
2022-12-23T17:35+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
الصين
أخبار أوكرانيا
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وأضاف فو كونغ "الأهم هو وقف القتال ووقف النار وإنقاذ الأرواح وسنفعل كل ما في وسعنا لتحقيق ذلك. نحن نعلم أن بعض الدول أو بعض الناس في دول معينة لا يريدون رؤية نهاية الأعمال القتالية".وبحسب الدبلوماسي، فإن "الولايات المتحدة تستفيد من الأزمة الأوكرانية، من خلال توفير الأسلحة والاستفادة من أزمة الطاقة في أوروبا".وردا على سؤال من مراسلي الصحيفة عما إذا كان يعتقد أن الولايات المتحدة لا تريد أن ترى نهاية الحرب، أجاب فو كونغ: "هذا هو تقييمنا".ومنذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا في 24 فبراير/ شباط، تقدم الدول الغربية إلى كييف مساعدات إنسانية وعسكرية ومالية. ونددت موسكو بتدفق الأسلحة إلى أوكرانيا من حلفائها الغربيين، قائلة إن ذلك "يضيف الوقود إلى النار"، وحذرت من أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا قد تصبح هدفا مشروعا لروسيا.
https://sputnikarabic.ae/20221223/البنتاغون-يدرس-تدريب-القوات-الأوكرانية-على-نظام-باتريوت-في-الولايات-المتحدة-1071507526.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, الصين, أخبار أوكرانيا
الولايات المتحدة الأمريكية, الصين, أخبار أوكرانيا

دبلوماسي صيني: أمريكا تستفيد من الأزمة الأوكرانية ولا تريد نهاية لها

17:35 GMT 23.12.2022
© AFP 2022 / BULENT KILICصواريخ باتريوت الأمريكية
صواريخ باتريوت الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 23.12.2022
© AFP 2022 / BULENT KILIC
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قال السفير الصيني لدى الاتحاد الأوروبي فو كونغ، في مقابلة مع صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست"، إن الصين تعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية تستفيد من الأزمة الأوكرانية ولا تريد أن ترى نهاية لها.
وأضاف فو كونغ "الأهم هو وقف القتال ووقف النار وإنقاذ الأرواح وسنفعل كل ما في وسعنا لتحقيق ذلك. نحن نعلم أن بعض الدول أو بعض الناس في دول معينة لا يريدون رؤية نهاية الأعمال القتالية".
وبحسب الدبلوماسي، فإن "الولايات المتحدة تستفيد من الأزمة الأوكرانية، من خلال توفير الأسلحة والاستفادة من أزمة الطاقة في أوروبا".
وردا على سؤال من مراسلي الصحيفة عما إذا كان يعتقد أن الولايات المتحدة لا تريد أن ترى نهاية الحرب، أجاب فو كونغ: "هذا هو تقييمنا".
منظومة باتريوت للدفاع الجوي - سبوتنيك عربي, 1920, 23.12.2022
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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01:32 GMT
ومنذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا في 24 فبراير/ شباط، تقدم الدول الغربية إلى كييف مساعدات إنسانية وعسكرية ومالية. ونددت موسكو بتدفق الأسلحة إلى أوكرانيا من حلفائها الغربيين، قائلة إن ذلك "يضيف الوقود إلى النار"، وحذرت من أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا قد تصبح هدفا مشروعا لروسيا.
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