https://sputnikarabic.ae/20221223/دبلوماسي-صيني-أمريكا-تستفيد-من-الأزمة-الأوكرانية-ولا-تريد-نهاية-لها-1071531667.html

دبلوماسي صيني: أمريكا تستفيد من الأزمة الأوكرانية ولا تريد نهاية لها

دبلوماسي صيني: أمريكا تستفيد من الأزمة الأوكرانية ولا تريد نهاية لها

قال السفير الصيني لدى الاتحاد الأوروبي فو كونغ، في مقابلة مع صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست"، إن الصين تعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية تستفيد من الأزمة... 23.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-23T17:35+0000

2022-12-23T17:35+0000

2022-12-23T17:35+0000

الولايات المتحدة الأمريكية

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أخبار أوكرانيا

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وأضاف فو كونغ "الأهم هو وقف القتال ووقف النار وإنقاذ الأرواح وسنفعل كل ما في وسعنا لتحقيق ذلك. نحن نعلم أن بعض الدول أو بعض الناس في دول معينة لا يريدون رؤية نهاية الأعمال القتالية".وبحسب الدبلوماسي، فإن "الولايات المتحدة تستفيد من الأزمة الأوكرانية، من خلال توفير الأسلحة والاستفادة من أزمة الطاقة في أوروبا".وردا على سؤال من مراسلي الصحيفة عما إذا كان يعتقد أن الولايات المتحدة لا تريد أن ترى نهاية الحرب، أجاب فو كونغ: "هذا هو تقييمنا".ومنذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا في 24 فبراير/ شباط، تقدم الدول الغربية إلى كييف مساعدات إنسانية وعسكرية ومالية. ونددت موسكو بتدفق الأسلحة إلى أوكرانيا من حلفائها الغربيين، قائلة إن ذلك "يضيف الوقود إلى النار"، وحذرت من أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا قد تصبح هدفا مشروعا لروسيا.

https://sputnikarabic.ae/20221223/البنتاغون-يدرس-تدريب-القوات-الأوكرانية-على-نظام-باتريوت-في-الولايات-المتحدة-1071507526.html

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