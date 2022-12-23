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https://sputnikarabic.ae/20221223/رئيس-الوزراء-العراقي-لدينا-خطط-واعدة-في-مجال-النفط-والغاز-1071524657.html
رئيس الوزراء العراقي: لدينا خطط واعدة في مجال النفط والغاز
رئيس الوزراء العراقي: لدينا خطط واعدة في مجال النفط والغاز
قال رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، اليوم الجمعة، إن بلاده لديها خطط واعدة في مجال الطاقة والنفط والغاز. 23.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-23T13:35+0000
2022-12-23T13:35+0000
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وأفادت وكالة الأنباء العراقية، مساء اليوم الجمعة، بأن تصريحات السوداني جاءت خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيرته، رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني.وأكد السوداني أن شركات إيطالية تعمل في العراق، معربا عن أمله بمجيء المزيد من الشركات الإيطالية المتخصصة إلى بلاده، خاصة في مجالات البنى التحتية واستثمار الغاز.وأضاف رئيس الوزراء العراقي بأن هناك أدوار إيطالية إيجابيو ودعم واضح للعراق في المحافل الدولية، خاصة قيادة إيطاليا لبعثة الناتو في بلاده ومحاربة تنظيم "داعش"، مناديا بالاستفادة من التجارب الإيطالية في مجال السياحة الدينية والأثرية.وحسب وكالة الأنباء العراقية، قالت ميلوني خلال مراسم اسقبالها من قبل رئيس الوزراء العراقي، أنه "لا يمكن أن يكون هناك ازدهار في الشرق الأوسط دون عراق قوي".وأكدت ميلوني أنها "تعتبر إعلان الحكومة العراقية يوم 25 عطلة رسمية إشارة لاحترامها للمجتمع المسيحي"واستقبل رئيس الوزراء العراقي، اليوم الجمعة، نظيرته الإيطالية والوفد المرافق لها، في مراسم استقبال رسمي.ومن المقرر أن يجري الجانبان مباحثات، تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيز التعاون المتبادل في مختلف المجالات.
https://sputnikarabic.ae/20221223/رئيسة-وزراء-إيطاليا-تعلق-على-إعلان-الحكومة-العراقية-يوم-25-ديسمبر-عطلة-رسمية-1071511700.html
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أخبار العالم العربي, العراق, إيطاليا
أخبار العالم العربي, العراق, إيطاليا

رئيس الوزراء العراقي: لدينا خطط واعدة في مجال النفط والغاز

13:35 GMT 23.12.2022
© AFP 2022 / FABRICE COFFRINIالمرشح لمنصب رئيس الحكومة في العراق محمد شياع السوداني
المرشح لمنصب رئيس الحكومة في العراق محمد شياع السوداني - سبوتنيك عربي, 1920, 23.12.2022
© AFP 2022 / FABRICE COFFRINI
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قال رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، اليوم الجمعة، إن بلاده لديها خطط واعدة في مجال الطاقة والنفط والغاز.
وأفادت وكالة الأنباء العراقية، مساء اليوم الجمعة، بأن تصريحات السوداني جاءت خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيرته، رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني.
رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني - سبوتنيك عربي, 1920, 23.12.2022
رئيسة وزراء إيطاليا تعلق على إعلان الحكومة العراقية يوم 25 ديسمبر عطلة رسمية
08:12 GMT
وأكد السوداني أن شركات إيطالية تعمل في العراق، معربا عن أمله بمجيء المزيد من الشركات الإيطالية المتخصصة إلى بلاده، خاصة في مجالات البنى التحتية واستثمار الغاز.
وأضاف رئيس الوزراء العراقي بأن هناك أدوار إيطالية إيجابيو ودعم واضح للعراق في المحافل الدولية، خاصة قيادة إيطاليا لبعثة الناتو في بلاده ومحاربة تنظيم "داعش"، مناديا بالاستفادة من التجارب الإيطالية في مجال السياحة الدينية والأثرية.
وحسب وكالة الأنباء العراقية، قالت ميلوني خلال مراسم اسقبالها من قبل رئيس الوزراء العراقي، أنه "لا يمكن أن يكون هناك ازدهار في الشرق الأوسط دون عراق قوي".
وأكدت ميلوني أنها "تعتبر إعلان الحكومة العراقية يوم 25 عطلة رسمية إشارة لاحترامها للمجتمع المسيحي"
واستقبل رئيس الوزراء العراقي، اليوم الجمعة، نظيرته الإيطالية والوفد المرافق لها، في مراسم استقبال رسمي.
ومن المقرر أن يجري الجانبان مباحثات، تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيز التعاون المتبادل في مختلف المجالات.
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