https://sputnikarabic.ae/20221223/روسيا-تدين-هجوم-طالبان-باكستان-الإرهابي-في-إسلام-أباد-1071534509.html
روسيا تدين هجوم "طالبان باكستان" الإرهابي في إسلام أباد
روسيا تدين هجوم "طالبان باكستان" الإرهابي في إسلام أباد
أعربت الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الجمعة، عن إدانة بلادها للهجوم الإرهابي الذي شهدته العاصمة الباكستانية إسلام أباد، منددة... 23.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-23T20:07+0000
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موسكو - سبوتنيك. وقالت زاخاروفا في بيان: "تدين روسيا بشدة منفذي العمل الإرهابي الذي طال عاصمة جمهورية باكستان الإسلامية... والذي أعلن تنظيم طالبان الباكستاني الإرهابي مسؤوليته عنه".وأضافت: "أسفر هذا الهجوم الجبان عن مقتل ضابط وإصابة آخرين من رجال الشرطة". ولفتت إلى ازدياد النشاط الإرهابي في عدد من المقاطعات الباكستانية، حيث تُستهدف أجهزة إنفاذ القانون والمدنيين.وتابعت: "نعرب عن تضامننا مع إسلام أباد في مواجهة هذا التهديد العالمي، ونؤكد سعينا لتعزيز التعاون مع جمهورية باكستان الإسلامية، لمكافحة الإرهاب في الصيغ المتعددة، وفي مقدمتها الأمم المتحدة ومنظمة شنغهاي للتعاون، وأيضا على أساس ثنائي".أعلنت الشرطة الباكستانية، اليوم الجمعة، انفجار سيارة ملغمة عند نقطة تفتيش في العاصمة إسلام آباد. وتبنت "طالبان باكستان" العملية لاحقا، وقالت إن الهجوم جاء ردا على مقتل عضو بارز في الحركة.
https://sputnikarabic.ae/20221211/وكالة-مقتل-شخص-وإصابة-8-آخرين-في-انفجار-عبوة-ناسفة-جنوب-غربي-باكستان-1071071620.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم
روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم
روسيا تدين هجوم "طالبان باكستان" الإرهابي في إسلام أباد
20:07 GMT 23.12.2022 (تم التحديث: 20:08 GMT 23.12.2022) تابعنا عبر
أعربت الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الجمعة، عن إدانة بلادها للهجوم الإرهابي الذي شهدته العاصمة الباكستانية إسلام أباد، منددة بازدياد النشاط الإرهابي في عدد من المقاطعات الباكستانية.
موسكو - سبوتنيك
. وقالت زاخاروفا في بيان: "تدين روسيا بشدة منفذي العمل الإرهابي الذي طال عاصمة جمهورية باكستان الإسلامية... والذي أعلن تنظيم طالبان الباكستاني الإرهابي مسؤوليته عنه".
وأضافت: "أسفر هذا الهجوم الجبان عن مقتل ضابط وإصابة آخرين
من رجال الشرطة". ولفتت إلى ازدياد النشاط الإرهابي في عدد من المقاطعات الباكستانية، حيث تُستهدف أجهزة إنفاذ القانون والمدنيين.
وتابعت: "نعرب عن تضامننا مع إسلام أباد في مواجهة هذا التهديد العالمي، ونؤكد سعينا لتعزيز التعاون مع جمهورية باكستان الإسلامية، لمكافحة الإرهاب في الصيغ المتعددة، وفي مقدمتها الأمم المتحدة ومنظمة شنغهاي للتعاون، وأيضا على أساس ثنائي".
أعلنت الشرطة الباكستانية، اليوم الجمعة، انفجار سيارة ملغمة عند نقطة تفتيش في العاصمة إسلام آباد. وتبنت "طالبان باكستان" العملية لاحقا، وقالت إن الهجوم جاء ردا على مقتل عضو بارز في الحركة.