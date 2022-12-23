مقتل فلسطيني وإصابة شرطيين إسرائيليين في عملية دهس
© Sputnik . Ajwad Jradatقوات الشرطة الإسرائيلية تعتقل أحد الشبان الفلسطينيين المتظاهرين في الضفة الغربية
© Sputnik . Ajwad Jradat
قتل شاب فلسطيني من مدينة كفر قاسم بالداخل الفلسطيني، اليوم الجمعة، بعد تنفيذه عملية إطلاق نار ودهس أدت لإصابة شرطيين إسرائيليين.
وأفادت هيئة البث الإسرائيلية، صباح اليوم الجمعة، بأن اثنين من عناصر الشرطة الإسرائيلية قد أصيبا بجروح طفيفة ونقلا للعلاج في المستشفى بعد تعرضهما للدهس وإطلاق النار في مدينة كفر قاسم.
מפתיע את השוטרים, יורה לכיוונם - ואז נכנס לרכב ומאיץ לעברם ברוורס | תיעוד הפיגוע בכפר קאסםhttps://t.co/Y2QOnBA8OG pic.twitter.com/FsRBbRJ15r— ynet עדכוני (@ynetalerts) December 23, 2022
في وقت أوضحت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية أن شابا فلسطينيا يدعى محمود نعيم بدير من كفر قاسم، قام بمحاولة دهس وإطلاق نار على عناصر الشرطة الإسرائيلية، وتمكن من إصابة عنصرين من هذه القوات، وقتل على إثر تلك المحاولة.
פיגוע דריסה בכפר קאסם: שני שוטרים נפצעו קל, המחבל נורה ונהרג— חדשות 13 (@newsisrael13) December 23, 2022
כל הפרטים - https://t.co/e4qhgEs5ht@OrHeller pic.twitter.com/XLPMCSty7l
وعلى الفور، نشرت الشرطة الإسرائيلية العشرات من عناصرها في البلدة الفلسطينية بالداخل، وأرسلت تعزيزات أمنية وتشمل عناصر من الوحدات الخاصة، وحولت المدينة إلى ثكنة عسكرية.
תושב כפר קאסם דרס שוטרים ונורה למוות; המשטרה: תכנן פיגוע מראש https://t.co/53Av32FAIY— Haaretz הארץ (@Haaretz) December 23, 2022
ونشرت وسائل الإعلام العبرية شريط فيديو يظهر من خلاله تبادل إطلاق نار بين شاب فلسطيني وعناصر من الشرطة الإسرائيلية في بلدة كفر قاسم، ومحاولة دهس نتج عنها إصابة عناصر شرطية.