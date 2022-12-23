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مقتل فلسطيني وإصابة شرطيين إسرائيليين في عملية دهس
مقتل فلسطيني وإصابة شرطيين إسرائيليين في عملية دهس
قتل شاب فلسطيني من مدينة كفر قاسم بالداخل الفلسطيني، اليوم الجمعة، بعد تنفيذه عملية إطلاق نار ودهس أدت لإصابة شرطيين إسرائيليين. 23.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-23T08:17+0000
2022-12-23T08:17+0000
إسرائيل
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وأفادت هيئة البث الإسرائيلية، صباح اليوم الجمعة، بأن اثنين من عناصر الشرطة الإسرائيلية قد أصيبا بجروح طفيفة ونقلا للعلاج في المستشفى بعد تعرضهما للدهس وإطلاق النار في مدينة كفر قاسم.في وقت أوضحت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية أن شابا فلسطينيا يدعى محمود نعيم بدير من كفر قاسم، قام بمحاولة دهس وإطلاق نار على عناصر الشرطة الإسرائيلية، وتمكن من إصابة عنصرين من هذه القوات، وقتل على إثر تلك المحاولة.وعلى الفور، نشرت الشرطة الإسرائيلية العشرات من عناصرها في البلدة الفلسطينية بالداخل، وأرسلت تعزيزات أمنية وتشمل عناصر من الوحدات الخاصة، وحولت المدينة إلى ثكنة عسكرية.ونشرت وسائل الإعلام العبرية شريط فيديو يظهر من خلاله تبادل إطلاق نار بين شاب فلسطيني وعناصر من الشرطة الإسرائيلية في بلدة كفر قاسم، ومحاولة دهس نتج عنها إصابة عناصر شرطية.
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إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي
إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي

مقتل فلسطيني وإصابة شرطيين إسرائيليين في عملية دهس

08:17 GMT 23.12.2022
© Sputnik . Ajwad Jradatقوات الشرطة الإسرائيلية تعتقل أحد الشبان الفلسطينيين المتظاهرين في الضفة الغربية
قوات الشرطة الإسرائيلية تعتقل أحد الشبان الفلسطينيين المتظاهرين في الضفة الغربية - سبوتنيك عربي, 1920, 23.12.2022
© Sputnik . Ajwad Jradat
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قتل شاب فلسطيني من مدينة كفر قاسم بالداخل الفلسطيني، اليوم الجمعة، بعد تنفيذه عملية إطلاق نار ودهس أدت لإصابة شرطيين إسرائيليين.
وأفادت هيئة البث الإسرائيلية، صباح اليوم الجمعة، بأن اثنين من عناصر الشرطة الإسرائيلية قد أصيبا بجروح طفيفة ونقلا للعلاج في المستشفى بعد تعرضهما للدهس وإطلاق النار في مدينة كفر قاسم.
في وقت أوضحت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية أن شابا فلسطينيا يدعى محمود نعيم بدير من كفر قاسم، قام بمحاولة دهس وإطلاق نار على عناصر الشرطة الإسرائيلية، وتمكن من إصابة عنصرين من هذه القوات، وقتل على إثر تلك المحاولة.
وعلى الفور، نشرت الشرطة الإسرائيلية العشرات من عناصرها في البلدة الفلسطينية بالداخل، وأرسلت تعزيزات أمنية وتشمل عناصر من الوحدات الخاصة، وحولت المدينة إلى ثكنة عسكرية.
ونشرت وسائل الإعلام العبرية شريط فيديو يظهر من خلاله تبادل إطلاق نار بين شاب فلسطيني وعناصر من الشرطة الإسرائيلية في بلدة كفر قاسم، ومحاولة دهس نتج عنها إصابة عناصر شرطية.
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