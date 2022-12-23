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https://sputnikarabic.ae/20221223/-الدولية-للطاقة-الذرية-تواصل-قريبا-مشاوراتها-حول-إنشاء-منطقة-آمنة-حول-محطة-زابوروجيه-النووية-1071528047.html
"الدولية للطاقة الذرية" تواصل قريبا مشاوراتها حول إنشاء منطقة آمنة في محطة زابوروجيه النووية
"الدولية للطاقة الذرية" تواصل قريبا مشاوراتها حول إنشاء منطقة آمنة في محطة زابوروجيه النووية
أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم الجمعة، أن مشاورات الوكالة مع روسيا وأوكرانيا بشأن إنشاء منطقة آمنة حول محطة زابوروجيه للطاقة النووية ستتواصل في... 23.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-23T15:36+0000
2022-12-23T15:48+0000
روسيا
الوكالة الدولية للطاقة الذرية
محطة زابوروجيه للطاقة النووية
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فيينا - سبوتنيك. وجاء في بيان الوكالة: "المشاورات مع كلا الجانبين ستتواصل في المستقبل القريب".في الوقت عينه، أعلنت الوكالة استعدادها لنشر خبراء دائمين في أربع محطات أوكرانية للطاقة النووية، من بينها محطة تشيرنوبل.وجاء في البيان: "الوكالة الدولية للطاقة الذرية تستعد لنشر مجموعة من الخبراء بشكل دائم في أربع منشآت نووية أوكرانية، هي خميلنيتسكايا، وروفينسكايا، وجنوب أوكرانيا، بالإضافة إلى تشيرنوبل".ووفقا للوكالة الدولية للطاقة الذرية، فإنه سيتم توجيه هذه البعثات "لتقديم الدعم الفني والمساعدة حسب الحاجة في الحفاظ على مستوى عال من الأمن النووي".
https://sputnikarabic.ae/20221213/غروسي-تم-إحراز-تقدم-بشأن-المنطقة-الآمنة-حول-محطة-زابوروجيه-1071174633.html
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روسيا, الوكالة الدولية للطاقة الذرية, محطة زابوروجيه للطاقة النووية
روسيا, الوكالة الدولية للطاقة الذرية, محطة زابوروجيه للطاقة النووية

"الدولية للطاقة الذرية" تواصل قريبا مشاوراتها حول إنشاء منطقة آمنة في محطة زابوروجيه النووية

15:36 GMT 23.12.2022 (تم التحديث: 15:48 GMT 23.12.2022)
© Sputnik . Konstantin Mikhalchevskiy / الانتقال إلى بنك الصوروفد الوكالة الدولية للطاقة الذرية على أراضي محطة زابوروجيه للطاقة النووية.أوكرانيا، 1 سبتمبر 2022
وفد الوكالة الدولية للطاقة الذرية على أراضي محطة زابوروجيه للطاقة النووية.أوكرانيا، 1 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.12.2022
© Sputnik . Konstantin Mikhalchevskiy
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أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم الجمعة، أن مشاورات الوكالة مع روسيا وأوكرانيا بشأن إنشاء منطقة آمنة حول محطة زابوروجيه للطاقة النووية ستتواصل في المستقبل القريب.
فيينا - سبوتنيك. وجاء في بيان الوكالة: "المشاورات مع كلا الجانبين ستتواصل في المستقبل القريب".
في الوقت عينه، أعلنت الوكالة استعدادها لنشر خبراء دائمين في أربع محطات أوكرانية للطاقة النووية، من بينها محطة تشيرنوبل.
وجاء في البيان: "الوكالة الدولية للطاقة الذرية تستعد لنشر مجموعة من الخبراء بشكل دائم في أربع منشآت نووية أوكرانية، هي خميلنيتسكايا، وروفينسكايا، وجنوب أوكرانيا، بالإضافة إلى تشيرنوبل".
المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 13.12.2022
غروسي: تم إحراز تقدم بشأن المنطقة الآمنة حول محطة زابوروجيه
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ووفقا للوكالة الدولية للطاقة الذرية، فإنه سيتم توجيه هذه البعثات "لتقديم الدعم الفني والمساعدة حسب الحاجة في الحفاظ على مستوى عال من الأمن النووي".
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