https://sputnikarabic.ae/20221224/أوكرانيا-تخطط-للقيام-باستفزازات-عسكرية-على-الحدود-مع-بيلاروسيا-1071549922.html
أوكرانيا تخطط للقيام باستفزازات عسكرية على الحدود مع بيلاروسيا
أوكرانيا تخطط للقيام باستفزازات عسكرية على الحدود مع بيلاروسيا
قال البرلماني الأوكراني السابق إيليا كيفا، اليوم السبت، إن أوكرانيا تستعد للقيام باستفزازات عسكرية على الحدود مع بيلاروسيا. 24.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-24T14:07+0000
2022-12-24T14:07+0000
2022-12-24T14:07+0000
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وكتب كيفا عبر "تلغرام": "نظام كييف يستعد لتنفيذ استفزازات عسكرية قريبا في منطقة مقاطعة فولين على الحدود البيلاروسية الأوكرانية". وأضاف أنه "من الممكن أن يتم اختراق الحدود من قبل مجموعات صغيرة من مقاتلي كتيبة آزوف (المتطرفة المحظورة في روسيا) إلى أراضي بيلاروسيا".وكان نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل غالوزين قد صرح، اليوم السبت، بأنه من الخطأ القول إن الاتحاد العسكري بين روسيا وبيلاروسيا موجّه من أجل العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.قال غالوزين، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، إن مهمة الاتحاد العسكري الروسي البيلاروسي المشترك، هي صد أي عدوان محتمل ضد أراضي بيلاروسيا الحليفة إذا لزم الأمر.وأضاف أن "الحديث عن إمكانية مشاركة القوة العسكرية المشتركة بين روسيا وبيلاروسيا في العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا غير صحيح".وأجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الاثنين الماضي، زيارة رسمية إلى العاصمة مينسك بحث خلالها مع نظيره البيلاروسي مواصلة تطوير العلاقات بين البلدين.وأثارت زيارة بوتين إلى مينسك ادعاءات وتخوفات غربية بشأن إمكانية مشاركة بيلاروسيا في العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، وصف تلك المزاعم بأنها "اختلاقات غبية تمامًا ولا أساس لها من الصحة".
https://sputnikarabic.ae/20221224/موسكو-اتحاد-روسيا-وبيلاروس-ليس-موجها-من-أجل-العملية-العسكرية-في-أوكرانيا-1071539982.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار بيلاروسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن
روسيا, أخبار بيلاروسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن
أوكرانيا تخطط للقيام باستفزازات عسكرية على الحدود مع بيلاروسيا
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قال البرلماني الأوكراني السابق إيليا كيفا، اليوم السبت، إن أوكرانيا تستعد للقيام باستفزازات عسكرية على الحدود مع بيلاروسيا.
وكتب
كيفا عبر "تلغرام": "نظام كييف يستعد لتنفيذ استفزازات عسكرية قريبا في منطقة مقاطعة فولين على الحدود البيلاروسية الأوكرانية".
وأضاف أنه "من الممكن أن يتم اختراق الحدود من قبل مجموعات صغيرة من مقاتلي كتيبة آزوف (المتطرفة المحظورة في روسيا) إلى أراضي بيلاروسيا".
وأوضح أن "النظام الأوكراني بحاجة إلى مثل هذه الاستفزازات لاستخامها كذريعة لدخول القوات البولندية إلى أراضي غربي أوكرانيا".
وكان نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل غالوزين قد صرح، اليوم السبت، بأنه من الخطأ القول إن الاتحاد العسكري بين روسيا وبيلاروسيا موجّه من أجل العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.
قال غالوزين، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، إن مهمة الاتحاد العسكري الروسي البيلاروسي المشترك، هي صد أي عدوان محتمل ضد أراضي بيلاروسيا
الحليفة إذا لزم الأمر.
وأضاف أن "الحديث عن إمكانية مشاركة القوة العسكرية المشتركة بين روسيا وبيلاروسيا في العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا غير صحيح".وأجرى
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الاثنين الماضي، زيارة رسمية إلى العاصمة مينسك بحث خلالها مع نظيره البيلاروسي مواصلة تطوير العلاقات بين البلدين.
وأثارت زيارة بوتين إلى مينسك ادعاءات وتخوفات غربية بشأن إمكانية مشاركة بيلاروسيا في العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، وصف تلك المزاعم بأنها "اختلاقات غبية تمامًا ولا أساس لها من الصحة".