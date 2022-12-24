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Танк Т-72 и мобилизованные военнослужащие во время подготовки на Чебаркульском полигоне в Челябинской области - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20221224/أوكرانيا-تخطط-للقيام-باستفزازات-عسكرية-على-الحدود-مع-بيلاروسيا-1071549922.html
أوكرانيا تخطط للقيام باستفزازات عسكرية على الحدود مع بيلاروسيا
أوكرانيا تخطط للقيام باستفزازات عسكرية على الحدود مع بيلاروسيا
قال البرلماني الأوكراني السابق إيليا كيفا، اليوم السبت، إن أوكرانيا تستعد للقيام باستفزازات عسكرية على الحدود مع بيلاروسيا. 24.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-24T14:07+0000
2022-12-24T14:07+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وكتب كيفا عبر "تلغرام": "نظام كييف يستعد لتنفيذ استفزازات عسكرية قريبا في منطقة مقاطعة فولين على الحدود البيلاروسية الأوكرانية". وأضاف أنه "من الممكن أن يتم اختراق الحدود من قبل مجموعات صغيرة من مقاتلي كتيبة آزوف (المتطرفة المحظورة في روسيا) إلى أراضي بيلاروسيا".وكان نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل غالوزين قد صرح، اليوم السبت، بأنه من الخطأ القول إن الاتحاد العسكري بين روسيا وبيلاروسيا موجّه من أجل العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.قال غالوزين، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، إن مهمة الاتحاد العسكري الروسي البيلاروسي المشترك، هي صد أي عدوان محتمل ضد أراضي بيلاروسيا الحليفة إذا لزم الأمر.وأضاف أن "الحديث عن إمكانية مشاركة القوة العسكرية المشتركة بين روسيا وبيلاروسيا في العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا غير صحيح".وأجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الاثنين الماضي، زيارة رسمية إلى العاصمة مينسك بحث خلالها مع نظيره البيلاروسي مواصلة تطوير العلاقات بين البلدين.وأثارت زيارة بوتين إلى مينسك ادعاءات وتخوفات غربية بشأن إمكانية مشاركة بيلاروسيا في العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، وصف تلك المزاعم بأنها "اختلاقات غبية تمامًا ولا أساس لها من الصحة".
https://sputnikarabic.ae/20221224/موسكو-اتحاد-روسيا-وبيلاروس-ليس-موجها-من-أجل-العملية-العسكرية-في-أوكرانيا-1071539982.html
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روسيا, أخبار بيلاروسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن
روسيا, أخبار بيلاروسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن

أوكرانيا تخطط للقيام باستفزازات عسكرية على الحدود مع بيلاروسيا

14:07 GMT 24.12.2022
© Photo / U.S. Army Europeجنود الجيش الأوكراني
جنود الجيش الأوكراني - سبوتنيك عربي, 1920, 24.12.2022
© Photo / U.S. Army Europe
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قال البرلماني الأوكراني السابق إيليا كيفا، اليوم السبت، إن أوكرانيا تستعد للقيام باستفزازات عسكرية على الحدود مع بيلاروسيا.
وكتب كيفا عبر "تلغرام": "نظام كييف يستعد لتنفيذ استفزازات عسكرية قريبا في منطقة مقاطعة فولين على الحدود البيلاروسية الأوكرانية".
وأضاف أنه "من الممكن أن يتم اختراق الحدود من قبل مجموعات صغيرة من مقاتلي كتيبة آزوف (المتطرفة المحظورة في روسيا) إلى أراضي بيلاروسيا".

وأوضح أن "النظام الأوكراني بحاجة إلى مثل هذه الاستفزازات لاستخامها كذريعة لدخول القوات البولندية إلى أراضي غربي أوكرانيا".

وكان نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل غالوزين قد صرح، اليوم السبت، بأنه من الخطأ القول إن الاتحاد العسكري بين روسيا وبيلاروسيا موجّه من أجل العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.
قال غالوزين، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، إن مهمة الاتحاد العسكري الروسي البيلاروسي المشترك، هي صد أي عدوان محتمل ضد أراضي بيلاروسيا الحليفة إذا لزم الأمر.
المحادثات بين الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين ونظيره البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، في مينسك - سبوتنيك عربي, 1920, 24.12.2022
موسكو: اتحاد قوات روسيا وبيلاروسيا ليس موجها من أجل العملية العسكرية في أوكرانيا
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وأضاف أن "الحديث عن إمكانية مشاركة القوة العسكرية المشتركة بين روسيا وبيلاروسيا في العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا غير صحيح".

وأجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الاثنين الماضي، زيارة رسمية إلى العاصمة مينسك بحث خلالها مع نظيره البيلاروسي مواصلة تطوير العلاقات بين البلدين.

وأثارت زيارة بوتين إلى مينسك ادعاءات وتخوفات غربية بشأن إمكانية مشاركة بيلاروسيا في العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، وصف تلك المزاعم بأنها "اختلاقات غبية تمامًا ولا أساس لها من الصحة".
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