https://sputnikarabic.ae/20221224/إصدار-تحذير-من-الغارات-الجوية-في-الأجزاء-التي-تسيطر-عليها-أوكرانيا-من-منطقة-زابوروجييه-1071537338.html

إصدار تحذير من الغارات الجوية في الأجزاء التي تسيطر عليها أوكرانيا من منطقة زابوروجيه

إصدار تحذير من الغارات الجوية في الأجزاء التي تسيطر عليها أوكرانيا من منطقة زابوروجيه

دوت صفارات الإنذار للغارات الجوية، صباح السبت، في الأجزاء التي تسيطر عليها أوكرانيا من منطقة زابوروجيه، وفقا لبيانات الغارات الجوية من وزارة التحول الرقمي في... 24.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-24T01:48+0000

2022-12-24T01:48+0000

2022-12-24T01:57+0000

أخبار أوكرانيا

العملية العسكرية الروسية الخاصة

محطة زابوروجيه للطاقة النووية

روسيا

العالم

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موسكو - سبوتنيك. وأظهرت خريطة الوزارة عبر الإنترنت أن تحذيرات الغارات الجوية صدرت في الساعة 01:45 بالتوقيت المحلي يوم السبت (23:45 بتوقيت غرينتش يوم الجمعة).وفي وقت سابق، ذكرت وسائل الإعلام الأوكرانية أنه سمع انفجارات في خيرسون التي تسيطر عليها أوكرانيا.وكانت روسيا قد بدأت في استهداف البنية التحتية الأوكرانية في الـ 10 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم الروسي، الذي تلقي موسكو باللوم فيه على أجهزة المخابرات الأوكرانية.وشُنت الضربات ضد منشآت الطاقة والصناعة الدفاعية والقيادة العسكرية والاتصالات في جميع أنحاء أوكرانيا.ويوم الأربعاء، قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، إنه من المستحيل إعادة البنية التحتية للطاقة في البلاد إلى سابق عهدها بنسبة 100%، وهذا هو سبب استمرار انقطاع التيار الكهربائي في معظم مدن ومقاطعات أوكرانيا.هذا وتواصل الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا، تقديم مساعدات مالية وعسكرية ضخمة إلى أوكرانيا، وذلك منذ انطلاق العملية العسكرية الروسية الخاصة، في 24 فبراير/شباط الماضي.

https://sputnikarabic.ae/20221224/عمدة-كييف-توقف-النقل-الكهربائي-الأرضي-عن-العمل-في-العاصمة-الأوكرانية--1071536993.html

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أخبار أوكرانيا, محطة زابوروجيه للطاقة النووية, روسيا, العالم