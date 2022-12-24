https://sputnikarabic.ae/20221224/إصدار-تحذير-من-الغارات-الجوية-في-الأجزاء-التي-تسيطر-عليها-أوكرانيا-من-منطقة-زابوروجييه-1071537338.html
إصدار تحذير من الغارات الجوية في الأجزاء التي تسيطر عليها أوكرانيا من منطقة زابوروجيه
إصدار تحذير من الغارات الجوية في الأجزاء التي تسيطر عليها أوكرانيا من منطقة زابوروجيه
دوت صفارات الإنذار للغارات الجوية، صباح السبت، في الأجزاء التي تسيطر عليها أوكرانيا من منطقة زابوروجيه، وفقا لبيانات الغارات الجوية من وزارة التحول الرقمي في... 24.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-24T01:48+0000
2022-12-24T01:48+0000
2022-12-24T01:57+0000
أخبار أوكرانيا
العملية العسكرية الروسية الخاصة
محطة زابوروجيه للطاقة النووية
روسيا
العالم
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موسكو - سبوتنيك. وأظهرت خريطة الوزارة عبر الإنترنت أن تحذيرات الغارات الجوية صدرت في الساعة 01:45 بالتوقيت المحلي يوم السبت (23:45 بتوقيت غرينتش يوم الجمعة).وفي وقت سابق، ذكرت وسائل الإعلام الأوكرانية أنه سمع انفجارات في خيرسون التي تسيطر عليها أوكرانيا.وكانت روسيا قد بدأت في استهداف البنية التحتية الأوكرانية في الـ 10 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم الروسي، الذي تلقي موسكو باللوم فيه على أجهزة المخابرات الأوكرانية.وشُنت الضربات ضد منشآت الطاقة والصناعة الدفاعية والقيادة العسكرية والاتصالات في جميع أنحاء أوكرانيا.ويوم الأربعاء، قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، إنه من المستحيل إعادة البنية التحتية للطاقة في البلاد إلى سابق عهدها بنسبة 100%، وهذا هو سبب استمرار انقطاع التيار الكهربائي في معظم مدن ومقاطعات أوكرانيا.هذا وتواصل الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا، تقديم مساعدات مالية وعسكرية ضخمة إلى أوكرانيا، وذلك منذ انطلاق العملية العسكرية الروسية الخاصة، في 24 فبراير/شباط الماضي.
https://sputnikarabic.ae/20221224/عمدة-كييف-توقف-النقل-الكهربائي-الأرضي-عن-العمل-في-العاصمة-الأوكرانية--1071536993.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا, محطة زابوروجيه للطاقة النووية, روسيا, العالم
أخبار أوكرانيا, محطة زابوروجيه للطاقة النووية, روسيا, العالم
إصدار تحذير من الغارات الجوية في الأجزاء التي تسيطر عليها أوكرانيا من منطقة زابوروجيه
01:48 GMT 24.12.2022 (تم التحديث: 01:57 GMT 24.12.2022) تابعنا عبر
دوت صفارات الإنذار للغارات الجوية، صباح السبت، في الأجزاء التي تسيطر عليها أوكرانيا من منطقة زابوروجيه، وفقا لبيانات الغارات الجوية من وزارة التحول الرقمي في البلاد.
موسكو - سبوتنيك
. وأظهرت خريطة الوزارة عبر الإنترنت أن تحذيرات الغارات الجوية صدرت في الساعة 01:45 بالتوقيت المحلي يوم السبت (23:45 بتوقيت غرينتش يوم الجمعة).
وفي وقت سابق، ذكرت وسائل الإعلام الأوكرانية أنه سمع انفجارات في خيرسون التي تسيطر عليها أوكرانيا.
وكانت روسيا قد بدأت في استهداف البنية التحتية الأوكرانية
في الـ 10 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم الروسي، الذي تلقي موسكو باللوم فيه على أجهزة المخابرات الأوكرانية.
وشُنت الضربات ضد منشآت الطاقة والصناعة الدفاعية والقيادة العسكرية والاتصالات في جميع أنحاء أوكرانيا.
ويوم الأربعاء، قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، إنه من المستحيل إعادة البنية التحتية للطاقة في البلاد إلى سابق عهدها بنسبة 100%، وهذا هو سبب استمرار انقطاع التيار الكهربائي في معظم مدن ومقاطعات أوكرانيا.
هذا وتواصل الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا، تقديم مساعدات مالية وعسكرية ضخمة إلى أوكرانيا، وذلك منذ انطلاق العملية العسكرية الروسية الخاصة، في 24 فبراير/شباط الماضي.