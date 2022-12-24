https://sputnikarabic.ae/20221224/الإمارات-ترسل-2500-مولد-كهربائي-إلى-أوكرانيا-لمواجهة-الشتاء-القاسي-وانقطاعات-الكهرباء-1071549794.html

الإمارات ترسل 2500 مولد كهربائي إلى أوكرانيا..."لمواجهة الشتاء القاسي وانقطاعات الكهرباء"

الإمارات ترسل 2500 مولد كهربائي إلى أوكرانيا..."لمواجهة الشتاء القاسي وانقطاعات الكهرباء"

أرسلت دولة الإمارات العربية المتحدة دعما إلى أوكرانيا، تمثّل في مولدات للكهرباء، وذلك من أجل "مواجهة ظروف الشتاء القاسية وانقطاعات التيار الكهربائي". 24.12.2022, سبوتنيك عربي

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ووفق وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية، فقد تم الإعلان عن إرسال قرابة الـ2500 مولد كهربائي للمدنيين المتضررين نتيجة للأزمة المستمرة في أوكرانيا، بهدف "مساعداتهم على مواجهة ظروف الشتاء القاسي".وأوضحت "وام" أن المولدات الكهربائية المنزلية تتراوح طاقة الواحد منها من 3.5 كيلوواط إلى 8 كيلوواط، ومن المنتظر أن تسهم "في توفير الطاقة لمنازل المدنيين ما سيساعد في تخفيف الآثار المعيشية الصعبة للأسر المتضررة من الأزمة".من جهتها أوضحت وزيرة الدولة لشرون التعاون الدولي الإماراتية، ريم بنت إبراهيم الهاشمي، أن هذه المساعدات تأتي "انطلاقاً من إيمان دولة الإمارات بأهمية التضامن الإنساني خاصة في حالات النزاعات وتندرج ضمن جهود الدولة المستمرة في التخفيف من التداعيات الإنسانية للأزمة الأوكرانية".يشار إلى أن الإمارات كانت قد أعلنت عن مساعدات إنسانية إلى أوكرانيا، بمقدار 100 مليون دولار، تم تخصيصها جميعا للمدنيين المضارين من هذا الصراع.وكانت الإمارات قد أرسلت في السابق 8 طائرات تحمل على متنها 360 طناً من المساعدات الغذائية والطبية وسيارات الإسعاف للاجئين الأوكرانيين في بولندا ومولدوفا وبلغاريا.طالع أيضا: الإمارات تواصل إرسال الإمدادات الغذائية والإغاثية إلى أوكرانيا

https://sputnikarabic.ae/20221011/رئيس-الإمارات-يطلع-بوتين-على-موقف-أوكرانيا-حول-عدد-من-القضايا--1068917911.html

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